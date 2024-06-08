高CP值部落遊程！ 「嘉義鄒走」獵人營、天神取火 5款特色文化行程跟著玩

端午節到「嘉義鄒走」來趟鄒族文化之旅。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】別猶豫了！高CP值鄒族部落遊程必須收藏，端午連假相揪親朋好友來趟鄒族文化之旅，阿里山不僅以其壯麗的自然景觀聞名，更是鄒族文化的核心所在，分布於阿里山鄉的山美、新美、茶山、來吉、樂野、達邦社、特富野社、里佳及番路鄉的逐鹿等九大部落，各具特色，嘉義縣文化觀光局推薦一系列包括親子半日遊、深度文化二日遊等五款文化體驗行程，讓遊客端午連假暢遊鄒族部落。

▲阿里山鄉的「新美部落」獵寮。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

嘉義縣縣長翁章梁表示，部落旅遊將會是下一個嘉義觀光最夯的關鍵字，每個部落都有其獨特的亮點，從餵食梅花鹿、手作體驗、部落美食到原民舞蹈表演，每一步都充滿驚喜，歡迎全國遊客來慢遊這裡的生態、環境、體驗，感受原住民的美食與文化，沉澱身心靈，許多適合全家大小的親子生態活動，讓到訪遊客都能找到合適的放鬆方式。

▲「尼亞后薩獵人營」可親身體驗過去獵人狩獵的故事。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

嘉義縣文化觀光局表示，適合親子旅遊的路線有「逐鹿部落」及「山美部落」，「逐鹿部落」有原民舞蹈、射箭、餵食梅花鹿及洗愛玉、絹印提袋、彩繪山豬等手作體驗，6月底前購買2項體驗可享優惠價，讓遊客免上山就能感受鄒族文化；「山美部落」可體驗漁獵文化、製作小魚筌吊飾或是竹杯等體驗，6月底前預約參加任一款套裝行程，4人成行還加贈 piepiya 廚房～部落第一麥老麵包。

▲「天神取火」是茶山部落最經典的傳說。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

喜歡深度旅遊的遊客，推薦3款深度文化2日遊，包括新美部落的尼亞后薩獵人營、茶山部落的仿天神取火神話，以及來吉部落的手作山豬工藝，「尼亞后薩獵人營」體驗項目包含漁狩獵器具導覽、獵寮採集與搭建、陷阱體驗、獵徑解密、射擊體驗，能夠親身體驗過去獵人狩獵的故事。「天神取火」是茶山部落最經典的傳說，可體驗夜間部落的探險，還有搗麻糬、射弓箭、月桃鳥笛及月桃編織等特色行程。

▲達娜伊谷生態園區。 圖：嘉義縣政府新聞行銷處／提供

另外，以山豬部落聞名的「來吉部落」，不只有山豬製作、咖啡烘豆的體驗，還有鄒族風味餐及6人成行的部落巡禮體驗。更多詳細行程與預訂資訊，遊客可加入LINE好友「@chiayitravel」，或「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁及「嘉義縣文化觀光局」官網查詢。

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