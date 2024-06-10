【Top5 嘉義住宿】精選近嘉義火車站、文化路夜市、阿里山的高CP值飯店&民宿！

來嘉義遊玩，就必須到嘉義火車站附近的景點走走，肚子餓得咕嚕嚕叫就到文化路夜市吃美食，想親眼看日出、雲海與晚霞就要到阿里山。嘉義有那麼多好玩的景點，還不趕快安排一趟嘉義遊嗎！這邊AsiaYo也為大家整理了5間各有特色的嘉義住宿，相信你們一定會喜歡~

冠閣大飯店｜寵物、親子友善

冠閣大飯店大廳 圖／業主提供

專屬特色：⭐寶寶備品 ⭐兒童球池 ⭐寵物一泊一食

放假日不知道去哪裡，就來嘉義旅行後入住冠閣大飯店吧~這間飯店還貼心地提供了寶寶和毛小孩的食物和遊戲室喔！

冠閣大飯店房型 圖／業主提供

【冠閣大飯店】

👍真實旅客評價：4.6/5.0 符合介紹，物超所值，早點用心，小巧簡單但美味，房內空間良好。

📍附近地標：嘉義火車站 - 826 公尺、嘉樂福夜市 - 1339 公尺





仲青行旅嘉義館｜近嘉義火車站

仲青行旅嘉義館大廳 圖／業主提供

專屬特色：⭐寬大的交誼空間 ⭐自助烹飪設備 ⭐超人氣團體桌遊

旅館坐落在美食雲集的地段，還離文化路夜市超級近！內有24小時揪甘心的社交空間，並提供桌遊、巨屏投影電視牆等，是不是超適合三兩朋友入住啊~

仲青行旅嘉義館房型 圖／業主提供

【仲青行旅嘉義館】

👍真實旅客評價：4.4/5.0 地點很好，離火車站算近，旅店整體氛圍很棒，服務人員親切，最愛頂樓的餐廳，晚上去文化路夜市買一堆美食去頂樓用餐非常chill

📍附近地標：嘉義火車站 - 371 公尺、文化路夜市 - 608 公尺





環保旅店客旅家青年旅館｜多種房型選擇

環保旅店客旅家青年旅館房型 圖／業主提供

專屬特色：⭐免費早餐 ⭐近嘉義火車站+文化路夜市 ⭐多種房型選擇

環保旅店客旅家青年旅館除了會提供免費的早餐外，還離火車站、夜市都非常近！最重要的是這裡有多種房型可選，像是背包客房、單人套房、雙人套房等。

環保旅店客旅家青年旅館 圖／業主提供

【環保旅店客旅家青年旅館】

👍真實旅客評價：4.7/5.0 地點位於市中心弄位於市中心巷弄，真的很方便～晚上也非常安靜，休息不受外界影響。

📍附近地標：文化路夜市 - 174 公尺、嘉義火車站 - 756 公尺





伊莎貝爾花園民宿｜寵物友善

伊莎貝爾花園民宿 圖／業主提供

專屬特色：⭐寵物友善⭐多元的娛樂設施 ⭐多種房型選擇

想帶毛小孩出遊嗎？那就選擇伊莎貝爾花園民宿吧！老闆娘非常熱情好客，一進門就會讓你覺得很溫馨，裡面還有不少娛樂設施，像是KTV、麻將等，絕對是都市人放鬆休閒的好地方。

伊莎貝爾花園民宿房型 圖／業主提供

【伊莎貝爾花園民宿】

👍真實旅客評價：4.7/5.0 物超所值的包棟，空間很大，環境清幽，剛到就有老闆娘招待的蛋糕真的很貼心～還有可以歡唱整夜的卡啦ok，附近騎車五分鐘內也有便利商店，很適合跟一群朋友們來放鬆！

📍附近地標：月影潭心 - 4689 公尺、竹崎公園天空走廊 - 4971 公尺





沐正農場｜可以包棟

沐正農場 圖／業主提供

專屬特色：⭐多元的娛樂設施 ⭐可以包棟 ⭐交通便利

放假了就悠悠哉哉地在沐正農場裡度假吧~這裡不僅有200吋投影幕可看電影，還有卡拉OK讓你歡唱！如果想出外走走，不管是到阿里山欣賞雲海，或是去夜市吃宵夜都非常方便！

沐正農場房型 圖／業主提供

【沐正農場】

👍真實旅客評價：5/5.0 房間非常舒適，之前固定跟老闆訂購茶葉，終於來住一晚放鬆喝茶

📍附近地標：綠盈牧場 - 2773 公尺、月影潭心 - 4659 公尺





看完這麼多的嘉義住宿，是不是有幾間讓你特別心動？如果想帶毛小孩到嘉義踏青，可以考慮嘉義寵物友善旅宿，想帶小朋友看阿里山的雲海，也有嘉義親子飯店。當然若是一群好友到嘉義旅行，還有嘉義包棟的選擇。現在就趕快到AsiaYo搜尋並預訂你的夢中情房吧😍





延伸閱讀>>

【2024嘉義住宿推薦】精選TOP5優質嘉義飯店，高CP值的商務旅館和渡假親子友善飯店任你挑選！

南投親子飯店推薦！兒童遊戲區、游泳池、DIY體驗、親子主題房型介紹

想知道更多全球特色旅宿選擇，請追蹤按讚「AsiaYo」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」