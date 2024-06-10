【Top5 嘉義住宿】精選近嘉義火車站、文化路夜市、阿里山的高CP值飯店&民宿！
來嘉義遊玩，就必須到嘉義火車站附近的景點走走，肚子餓得咕嚕嚕叫就到文化路夜市吃美食，想親眼看日出、雲海與晚霞就要到阿里山。嘉義有那麼多好玩的景點，還不趕快安排一趟嘉義遊嗎！這邊AsiaYo也為大家整理了5間各有特色的嘉義住宿，相信你們一定會喜歡~
冠閣大飯店｜寵物、親子友善
專屬特色：⭐寶寶備品 ⭐兒童球池 ⭐寵物一泊一食
放假日不知道去哪裡，就來嘉義旅行後入住冠閣大飯店吧~這間飯店還貼心地提供了寶寶和毛小孩的食物和遊戲室喔！
【冠閣大飯店】
👍真實旅客評價：4.6/5.0 符合介紹，物超所值，早點用心，小巧簡單但美味，房內空間良好。
📍附近地標：嘉義火車站 - 826 公尺、嘉樂福夜市 - 1339 公尺
仲青行旅嘉義館｜近嘉義火車站
專屬特色：⭐寬大的交誼空間 ⭐自助烹飪設備 ⭐超人氣團體桌遊
旅館坐落在美食雲集的地段，還離文化路夜市超級近！內有24小時揪甘心的社交空間，並提供桌遊、巨屏投影電視牆等，是不是超適合三兩朋友入住啊~
【仲青行旅嘉義館】
👍真實旅客評價：4.4/5.0 地點很好，離火車站算近，旅店整體氛圍很棒，服務人員親切，最愛頂樓的餐廳，晚上去文化路夜市買一堆美食去頂樓用餐非常chill
📍附近地標：嘉義火車站 - 371 公尺、文化路夜市 - 608 公尺
環保旅店客旅家青年旅館｜多種房型選擇
專屬特色：⭐免費早餐 ⭐近嘉義火車站+文化路夜市 ⭐多種房型選擇
環保旅店客旅家青年旅館除了會提供免費的早餐外，還離火車站、夜市都非常近！最重要的是這裡有多種房型可選，像是背包客房、單人套房、雙人套房等。
【環保旅店客旅家青年旅館】
👍真實旅客評價：4.7/5.0 地點位於市中心弄位於市中心巷弄，真的很方便～晚上也非常安靜，休息不受外界影響。
📍附近地標：文化路夜市 - 174 公尺、嘉義火車站 - 756 公尺
伊莎貝爾花園民宿｜寵物友善
專屬特色：⭐寵物友善⭐多元的娛樂設施 ⭐多種房型選擇
想帶毛小孩出遊嗎？那就選擇伊莎貝爾花園民宿吧！老闆娘非常熱情好客，一進門就會讓你覺得很溫馨，裡面還有不少娛樂設施，像是KTV、麻將等，絕對是都市人放鬆休閒的好地方。
【伊莎貝爾花園民宿】
👍真實旅客評價：4.7/5.0 物超所值的包棟，空間很大，環境清幽，剛到就有老闆娘招待的蛋糕真的很貼心～還有可以歡唱整夜的卡啦ok，附近騎車五分鐘內也有便利商店，很適合跟一群朋友們來放鬆！
📍附近地標：月影潭心 - 4689 公尺、竹崎公園天空走廊 - 4971 公尺
沐正農場｜可以包棟
專屬特色：⭐多元的娛樂設施 ⭐可以包棟 ⭐交通便利
放假了就悠悠哉哉地在沐正農場裡度假吧~這裡不僅有200吋投影幕可看電影，還有卡拉OK讓你歡唱！如果想出外走走，不管是到阿里山欣賞雲海，或是去夜市吃宵夜都非常方便！
【沐正農場】
👍真實旅客評價：5/5.0 房間非常舒適，之前固定跟老闆訂購茶葉，終於來住一晚放鬆喝茶
📍附近地標：綠盈牧場 - 2773 公尺、月影潭心 - 4659 公尺
看完這麼多的嘉義住宿，是不是有幾間讓你特別心動？如果想帶毛小孩到嘉義踏青，可以考慮嘉義寵物友善旅宿，想帶小朋友看阿里山的雲海，也有嘉義親子飯店。當然若是一群好友到嘉義旅行，還有嘉義包棟的選擇。現在就趕快到AsiaYo搜尋並預訂你的夢中情房吧😍
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