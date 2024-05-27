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老店牛排平替！吃的是回憶 台南「高CP值牛排老攤」110元開吃海陸排餐 標配「沙拉、濃湯餐包」晚來會吃嘸

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖 網友鄭雅萍、陳志豪
圖／摘自Google地圖 網友鄭雅萍、陳志豪

從小吃到老！110元就能吃到排餐，台南市有間「路邊牛排」在地飄香30年，主餐肉品份量足，沙拉、餐包、濃湯、飲料統統有，海陸綜合主餐最低110元省荷包開吃，令人大讚「比夜市牛排還便宜」、「這價位好佛」。

圖／摘自Google地圖 網友蔡康榮
圖／摘自Google地圖 網友蔡康榮

圖／摘自Google地圖 網友鄭雅萍
圖／摘自Google地圖 網友鄭雅萍

月底救星！台南市北區有一家飄香數年的高CP值牛排老攤「好口福牛排」，有網友認為很像在地人記憶中的大山牛排，豬排、牛排110元起，隨餐附鐵板麵、餐包、濃湯，甚至還有一般平價牛排吃不到的沙拉。菜單中的「綜合牛排」包含小份牛肉、豬肉與蝦仁，適合這個那個都想吃一點的朋友，實在的份量與附餐「物超所值」，常客表示「除了沒冷氣以外都很棒」。

圖／摘自Google地圖 網友鄭雅萍
圖／摘自Google地圖 網友鄭雅萍

值得注意的是，沙拉、濃湯和餐包數量有限，提早售完就會沒有喔。由於該店價格佛又能吃飽飽，在地人氣高，一開門就會現人潮，想吃到餐包記得請早。

圖／摘自Google地圖 網友姿姿
圖／摘自Google地圖 網友姿姿

不少網友分享，小時候會跟著媽媽到店裡吃排餐，吃的是「回憶」，還有人表示「一路吃到老」。另外，也有網友認為這家店是在台南吃到最好吃的超平價牛排店，勝過好幾家鐵板燒，推薦給想嘗鮮兼省荷包的人囉。

價目表。圖／摘自Google地圖 網友Chiu Fai Shum
價目表。圖／摘自Google地圖 網友Chiu Fai Shum

好口福牛排

地址：台南市北區長榮路五段84號

營業時間：17:00-23:30（週一公休）

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台南美食 吃到飽 夜市 沙拉 牛排 豬排 麵包

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