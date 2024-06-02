「東石海之夏」體驗升級！小孩放電、大人吶喊的暑假好去處
【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣年度夏天盛事即將登場，嘉義縣文化觀光局宣布7/20、7/21、7/27及7/28在東石漁人碼頭舉辦「東石海之夏」，主題為「小孩放電，大人吶喊」，將安排大人跟小孩都能盡情享受的豐富節目。同時，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）也公布活動主視覺，繽紛色彩跳脫以往風格，期望讓「東石海之夏」再次升級，帶給遊客全新體驗。
嘉義縣長翁章梁表示，為深化遊客對海之夏活動品牌的印象，今年將主題定調為「小孩放電，大人吶喊」，針對不同客群規畫節目內容，讓小朋友不只可以玩水、玩沙，也能欣賞專屬於小孩的表演節目及活動，而大人喜愛的流行音樂晚會也會照常舉辦，讓大小朋友都能在海之夏期間盡情享受。
文觀局表示，主視覺設計將東石鄉化作一座蚵島，設計風格充滿時尚潮流感，活潑亮眼的色彩不僅傳達東石蚵的美味，也展現孩子們在島上奔跑的快樂感，及大人們隨著音樂搖擺的律動感。
文觀局說明，目前正在全力籌辦節目內容，活動保證精采可期，更多訊息將陸續公佈，請參閱「東石海之夏」臉書粉絲專頁及「嘉義縣文化觀光局」官網。
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