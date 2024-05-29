吃不停「台南文藝小旅行」．在地小吃 X 人氣餐廳 X 網美景點

跟著 站在這裡 於 2021-11-26 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 25 個景點，其中包含 文章牛肉湯、周氏蝦捲 台南總店、依蕾特布丁。

久別重逢的台南，不停吃、不停相聚的一趟旅行。

第 1 天

文章牛肉湯 | 1 小時

到台南已經是下午，早就餓歪，租到車後，馬上直衝安平來個小吃連發。

第一站是知名老店 [文章牛肉湯]，之前都聽聞某某牛肉湯動輒大排長龍，有的甚至要凌晨起來，賣完就沒有。不過 [文章牛肉湯] 已擴大經營，一整天都有得吃，平日雖然人也不少，但還不太需要排。聽說最近還在台北東區插旗開分店呢。

點了碗招牌牛肉湯、牛肉肉燥飯和綜合切盤，都好吃！湯頭清潤，而溫體牛的甜嫩就是厲害～

周氏蝦捲 台南總店 | 1 小時

同一條路再往前一點就是 [周式蝦捲]。其實這蝦捲已不知吃過幾次，但朋友說好久沒吃，就還是 順便吃一下。不變的風味，不過我們好像都比較愛厚實 Q 彈的黃金海鮮派 XD

依蕾特布丁 | 1 小時

[伊蕾特] 也是早起風靡一時的府城十大伴手禮，總店就在 [周式蝦捲] 旁邊，我們就是買一個回味回味。不然很多高鐵站裡的便利店也是買得到。

我買了一個和 [珍煮丹] 期間限定聯名口味。但... 好像還好，黑糖風味不是特別明朗。我想吃之前出的芋頭奶酪啦！

同記安平豆花安平2店 | 30 分鐘

也是來了好多次的 [安平豆花]，吃一個懷念。

最喜歡他們的小粉圓，像西米露似的咕溜咕溜。然後加一點檸檬汁，清香不膩口，是別處少見的風味。

夕遊出張所 | 15 分鐘

來安平都幾次了，都還沒來過 [夕遊出張所]，就趁這次安排一下。附近好像有一些整頓計劃，原本後方的停車區沒有了，我們還小迷路一下，結果經過的阿伯說停在前面就好了？

而 [夕遊出張所] 比我預期的小好多，也有種說不出的蕭條感。唯一看點就是那些像色票般繽紛的生日鹽。

漁光島 | 1 小時

我還蠻嚮往漁光島，特別前來，但這個讓我有點失望。

以為是個很大的島，結果下了橋，穿過一片樹林，就到海灘了。然後就是一大片沙，就這樣了。可能被之前有藝術季的照片迷惑了。沙灘以外的地方好像也很少人會去... 當時雲層也很厚，漁光島最美是有夕陽的時候，我們就是來錯時候。

大魚的祝福(鯨魚裝置藝術) | 1 小時

近幾年才有的地照藝術，雖然是個無聊的景點，但入夜打了燈，拍起來還挺美。不少人在這裡拍網美照。而走上去，鯨魚心臟、中間的彩色玻璃，是台灣形狀呢。

它就位於漁人碼頭旁，也是個可以一起走走的地方。

醒覺旅人古調文旅 | 1 小時

之後回到民宿。

當時台南剛好有街頭藝術節和音樂節，週末會湧入不少遊客，所以碰了些壁才訂到這間 [醒覺旅人 古調文旅]，位於孔廟附近，交通是還算方便。

我們算是有點被 [醒覺] 的風格吸引，木作加上大量植物、手繪畫作，相當文青...我蠻喜歡屋主的選物，有在用心搭配。不過真的就是間巷弄老房改的，空間比預期的侷促很多，而且到了才發現原來都是雅房... 但屋主也挺好，第二天有幫我們換到比較大的房型，住起來相對舒適一些。

整體來說是蠻可以的，一晚一千初，平日可能連千都不用，也算便宜了。

Nest居酒屋 de 三十八番 | 2 小時

稍晚肚子餓了，結果我們搜尋半天，沒個底要吃什麼，台南人好像喜歡在週四店休，要不就是七早八早就打烊。後來向在當地經營青旅的朋友求助，在他們的美食秘笈找到這間 [ 三十八番居酒屋 日式家庭料理]。

在台南好像有個 "Nest" 系列，五間風格不同的餐廳 (看一看我都想去欸！) [三十八番] 是其中一間，走日式家庭料理風格。還好我們去的早，再遲我們可能連吧枱的位子都沒得坐。

隨機點了幾樣：店員推薦的牡蠣好吃燒、明太子雞翅、蟹肉雜煮、野菜天婦羅... 都好好吃欸！尤其招牌牡蠣好吃燒，一半的蔥花像不要錢的撒，牡蠣也給得豪氣，拍起來又美，讓人相當驚豔。雞翅裡是滿滿的明太子，雜煮雖然清淡，但每一口都有蟹肉。天婦羅上桌前，我們想著要不要再點些什麼，結果看到那份量... 可以了可以了！哈哈哈哈

總之，我們都吃得超滿意！料理真材實料也不馬虎的居酒屋，客人雖然多，服務仍然很親切，內裝也是讓人一秒到日本，稍微解想出國的渴～會受歡迎真的不是沒有道理～

第 2 天

小北家灶咖ZAOKA | 2 小時

我在網路上搜到 [小北家灶咖 ZAOKA]，朋友同時也推薦；原本想排週六去吃，結果朋友說：「會吃不到唷～」它非常熱門，週末人潮可能會讓我們排到昏天暗地。於是提前一天。但也就開門不久到，還是等了至少 40 分鐘。

[小北家] 是台南的老牌民宿，後來開了這間森林系的早午餐店，白色的建築裡種了各式植物，滿滿綠意恣意生長，根本像是坐在叢林裡用餐...很美，但空間不大，會有一些侷促感。

不過早餐盤相當平價，我的香烤雞腿排早午餐，有沙拉、麵包、小食和湯，原價 $240 特價 $140 ... 其它也幾乎都百來元，是不是有點佛心來著？

重點是食材完全不馬虎，堅持用放牧人道飼養的森林蛋、卜蜂雞腿、水仙宮市場溫體豬肉、溫室有機蔬菜...雖然菜單上有寫，但店員在送餐時，都會非常詳細的解說！而好的食材做出來的餐點也自然美味啦～～

飲品則是一般咖啡店價位，但像我的鐡觀音拿鐵用的就是「舞間茶心」的茶粉，之前做甜點用過，知道這品牌也不便宜啊！

真的蠻喜歡 [小北家灶咖]，感受得到他們在各方面的用心，到台南玩如果時間有餘，真的可以去排一下唷！

永樂市場 | 1 小時

因為永樂市場就在 [小北家] 附近，我們就順便來逛逛，這裡就是有很多知名的小吃：富盛號、金得春捲、阿松割包、米糕、燒肉飯... 之前大部份都吃過了。

我們主要是想去看看永樂市場二樓的 [香蘭男子電棒燙] 和 [秘室咖啡]，可惜來的時間太早了，都還沒開。不過鮮少上去的二樓，倒別有一種庶民風情。

神農街離這也不太遠，也是可以一起安排的地方。

臺南市美術館二館 | 1 小時

才落成不久的 [台南美術二館]，建築本身就很美，又因為森山市集的舉辦而聲明大噪... 所以就來看看。門票是 150 元，一館二館都可用。

當時一館有奈良美智特展，但我意識到這時已經錯過預約時間，只能作罷，後來一館也沒去了 (還被朋友說我浪費，明明幾步路就到了哈哈哈

不過二館裡本身就很多東西可看了，每層樓都有大大小小的展間，全部逛一輪也夠你腳痠的。我們就走馬看花，要問我看了什麼我現在也忘了，只記得有個”漫遊韓國當代藝術” 我很喜歡。但我真的蠻喜歡二館這棟建築本身，尤其那些錯落的光影，投射在白牆上亂迷人的。然後朋友跟我說，我才知原來《俗女2》有在這取景啊～

沼澤 | 1 小時

朋友說想找間咖啡店坐，出來不就是要考察一下別人的甜點嗎？

民宿旁有間 [順風號]，生乳捲好像蠻厲害，但剛好公休。查了一下最受網友推薦 NO.1 [移動的鍋子] 在不遠，可惜還不開放內用，走過去時還經過人氣布朗尼 [堯平]。最後決定去備案《沼澤》。

[沼澤] 位於一棟老房的二樓，一樓是 [青青土氣] 陶藝教室。可能真的離鬧區比較遠一些，這裡完全沒有人潮，店裡也空著許多座位，老宅搭配上蘋果綠的牆面、略帶復古摩登桌椅和植栽點綴，是個很舒服的氛圍，充滿緩慢的生活氣息。

[沼澤] 的前身是位於神農街的海丘工作室，是台北《河床》甜點的二店(現在不太清楚他們的關聯，而黃偈的《河床》也將在台南重啟了)。

點了兩份甜點，主理人 henri 都會為他們取上可愛的名字。毛怪是地瓜蒙布朗，小綠則是草莓鮮奶油蛋糕。處理得有點像法式甜點，份量不大，但都很美味，這兩款都不是強烈的風味，細緻而不甜膩，造型迷人，我相當喜歡。

飲品我選了咖啡歐蕾，可能是法式濾壓或直接黑咖啡兌牛奶吧，不是預期義式拿鐵的濃厚，就還好了。

河樂廣場The Spring | 1 小時

當時因為舉辦 [臺南街頭藝術節 Tainan Street Arts Festival]，主要活動在河樂廣場及海安路，我們就去看看。兩年一次的活動，雖然週五就開始，但人潮還稀稀落落，不過週末就整個非常熱鬧。各種活動和精彩的街頭藝人表演，歡樂滿滿，若有遇到務必不要錯過。

河樂廣場是這一兩年市區裡最熱門的景點，過去是住商混合的建築「中國城」，後來拆除變成一個凹式露天的親水公園，好多小朋友在嬉戲玩水，但我只覺得好冷～～

小南人烤肉廚房 | 1 小時

晚上台南友人找朋友聚聚，跟我們約了 [小南人烤肉廚房]。

[小南人] 是台南人氣非常高的燒烤店，這裡有點居酒屋或酒場的感覺，主打烤肉，但不標榜日式或韓式，而是結合多國風味，帶一點台南甜的獨門醬汁，加上精選食材與烤功，擄獲人心；一週只開四天，人氣非常高，加上座位也不多，一直到打烊前都坐得滿滿。

熱情的台南朋友，深怕怠慢似的點了一堆，店內美味都沒錯過，而她們話題一個接一個，酒也沒停過，儼然是 [都市酒鬼女子] 台南版，到後來老闆也跟著出來喝幾杯～哈哈哈哈

第 3 天

客美多咖啡 Komeda‘s Coffee - 台南小北店 | 2 小時

來自日本的老字號咖啡店，這幾年陸續開了不少分店，但我都還沒吃過，想想在台南吃 [客美多] 這種有點復古的咖啡店，好像也是蠻合理的事，哈哈哈

好久沒聊聊的日本朋友，看到我限動發文還特別來問我喜歡嗎 XD

空間就是連鎖咖啡店會有的樣子，中規中矩，很一致的名古屋風格... 餐點選擇不少喔，吐司、三明治、漢堡，還有一些義麵、輕食、炸物甜點等等！任何時段都可以來～

店裡活力朝食，點飲品就送厚片吐司三選一（價值約60元），有點超值欸！但其實飲品比起一般咖啡店，價格是略高的... 我點了一杯招牌的 Komeda 咖啡 / 大杯 $150，就是比較傳統的日式碳燒風味，我蠻喜歡的。而贈送的吐司抹了奶油，烤得金黃酥脆，有夠好吃！再抹上水潤不甜膩的紅豆泥，整個超喜歡的。很日式的一堆細生菜加上炸排... 味道應該也不差，但外型就... 可以再精進哈哈。

知事官邸生活館 | 1 小時

中午要和大學學妹們吃飯，訂了東區的鍋店，所以用餐前我們先到 [知事官邸]。

十分漂亮的洋樓，被列為市定古蹟，整修後活化使用，目前以 [知事官邸生活館] 為名，設立展覽、課程、家居用品、午茶餐酒等營運項目。

毛房 蔥柚鍋 ·冷藏肉專門 | 2 小時

由學妹選的 [毛房] 在台南頗有名的火鍋店，由兩間廢棄老宅打通而成，保留了水泥、花窗、木樑等元素，很有氛圍的火鍋店，室內設計還曾拿過獎項。因為老闆本人很愛奈良美智，同時期也在店內展出他的奈良美智收藏展，大大小小的作品陳列在牆上，沒法看美術館的特展，在這也能過過小癮。

至於食物，菜盤都是生鮮蔬菜，沒有加工品，肉類我選了豚腹脇 -- 也就是油脂較多的三層肉，使用雲林究好豬的冷藏肉，肉質也相當不錯。我點的是新推出的壽喜燒，特製北海道昆布醬汁，鹹甜風味是很 safe 的選擇。

但主打的原味蔥柚鍋，我沒有試，但學妹說大蔥湯頭很清淡，都靠蔥柚沾醬來提味，她吃著這鍋，腦子裡想著「好想吃麻辣鍋」哈哈哈哈，可能這裡不太適合重口味的朋友。就份量來說，餐點是不太便宜，但若要加上食材鮮度、用餐空間等等，就好像還能接受囉。

蝸牛巷 | 1 小時

如果下午有一點時間想找地方走走，蝸牛巷也是個不錯的選擇。看看台南人的日常、尋找巷弄裡的裝置藝術，很好拍照的地方。

鄰近友愛街、台灣文學館、林百貨，體力夠都可以一併安排。

自然熟clean & wild eats | 2 小時

到台南真的是不停吃、吃不停，難得出門也要和在地朋友約一下，所以晚上就約了台南學弟約吃飯，選在中西區的 [自然熟] 義式蔬食餐廳。

挑高的空間整個打通，相當寬敞，座位之間妥善的安排，週圍放著可愛復古的雜貨，我很喜歡這樣的風格。一整面的門窗，白天有陽光灑入應該更迷人。

點了青醬奶油菌菇義大利麵，加了一杯小小貴的附餐飲料柚香氣泡飲。麵的風味還不錯，菌菇、堅果加上起司，層次豐富，但醬料偏油了些，後面會有些膩口。

顧著聊天，其實在這裡也沒太專注在吃東西，不過整體感覺挺好，還是可以推一下。特別是對吃素的朋友，[自然熟] 是個不錯的選擇。

第 4 天

島鹿·喫茶 | 1 小時

[島鹿.喫茶] 是我這趟唯一事先指定要來的店，日前看學妹貼文，整個被迷人的昭和風燒到。學妹說店很小，也無法預約，平日比較不用排，我就還特別留到週一，剛好學妹補假、也剛好有營業，一切恰恰好。

我們起個早，趕在開店前就抵達。店家安排我們坐一樓，三張小圓桌就被我們包了；二樓則是榻榻米的座位，比較寬敞明亮一點，但要需要脫鞋入座。整個復古得好有 fu，台南真的好適合開這樣的店。

低消是飲品一杯，飲品選擇不少，台灣、日本、法國茶，咖啡、可可、氣泡飲... 會附小點心，我的是夏戚夷果，學妹花茶拿到是小蛋糕。相當精緻有誠意呢！

而鹹甜餐食就各四五款，我點了燒肉飯糰、冰釀咖啡和布丁。飯糰好吃，只是燒肉比較碎，海苔又無法完全包起來，會吃得有點狼狽～哈哈。冰釀咖啡濃郁香醇，附了一瓶牛奶，可隨個人喜好添加。布丁是口感紮實的硬布丁，恰好的焦糖，還放了顆草莓點綴。

整體都很不錯，餐點沒有出色到非吃不可，但我確實有感受到店家用心在經營。喜歡這種日式復古小店的朋友，快收入清單吧！

餐桌上的鹿早 | 30 分鐘

話說我後來才知道，原來 [餐桌上的鹿早] 就在旁邊，熱愛食器的我當然後來有進去揀了幾個盤子。阿嬤看一群遊客在外面探來探去，還提前開門讓大家進去 XD

[島鹿] 的餐具也都在這裡買的，如果有用了喜歡的也可以直接去採購帶回家～

名東蛋糕 | 1 小時

台南超人氣古早味蛋糕，每天都有不同的限定口味，之前已經吃過好幾次，有點想念，就去帶了幾塊回家。特別愛他們的南瓜起司，但那天限定的芝麻就覺得還好，香氣是夠，但稍微乾了點。

奇美博物館 | 1 小時

後來學妹提議去 [奇美博物館] 走走，可以順便載我去高鐵站。

其實規劃行程也有想過來 [奇美博物館]，但騎車真的是有點遠，也沒有特別興趣的展覽，就先作罷，沒想到還是來了～～ 不過我們也沒有進館內，主要就是讓小朋友放風、看看聖誕樹，後來就找個草坪坐著休息，進行一些親子小活動，相當愜意。但我為了拍正門那座阿波羅噴泉，倒是走了好遠啊（喘）

而我也才明白，為什麼大家那麼喜歡這裡，且不說建築融合羅馬、希臘等古典元素，恢宏壯麗，

讓人好像身處異國一般。結合台南都會公園，占地廣闊，綠意盎然，中間還有一座 C 字型的湖泊，湖上有幾座不同風格的橋，岸上有兇巴巴的大白鵝和野鴨... 真的很像國外那種大型植物園會有的景色，又讓我想起在紐澳旅遊的時光，給人一種歲月靜好的感覺啊！

之後就到高鐵站，滿足的回桃園去囉。

MUSA泰國船麵 | 2 小時

最最後再給大家一個晚餐提案_——這次旅行很慢遊，也做了些非旅遊的正事，所以這篇回憶有將行程濃縮一下）。

台南市好像特別多泰式料理，珍妮花與南洋杉、N.nous、NEST、泰椰... 多是帶一點設計感，走文青風或網美風，價位也多是百來元，可以簡單吃的迷人小店。

有一晚和台南朋友約吃飯，我選在比較方便抵達，位於美術二館旁的 [MUSA]。白牆搭配深淺的木作，藤編的燈罩，再以熱帶植栽點綴，十足愜意的南洋風情。店裡人氣也是很高，坐滿滿的。

朋友吃泰式打拋豬飯、我選了烤松阪豬拌黃金蛋飯。松阪豬好香，把蛋黃拌著更是加分，但少了點湯汁，會有點乾... 青木瓜沙律好吃，辣度也溫和。炸雞翅酥脆多汁。咖椰吐司完全是印象中的味道，好吃！椰奶芋香西米露就一般般了。朋友那杯是手標檸檬紅茶。我一定是喝泰奶啦，味道夠甜夠濃，風味也沒問題，可以！

整體還蠻喜歡 [MUSA]，東西好吃也不貴，可以什麼都來一點唷。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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