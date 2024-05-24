大人小孩都玩得開心！南投觀光工廠親子2日遊　紙業木藝體驗之旅

【圖／文：行遍天下】

南投埔里曾是台灣紙的故鄉，也是栽培蕈菇類的重鎮，昔日的伐木產業更造就了木工廠的發展，闔家出遊觀光工廠，可以認識在地產業，並能透過DIY體驗從實作中學習，寓教於樂。而美拍景點也不可少，深具日本風情的鳥居、夢幻泡泡屋、通往天國的階梯等，通通都能拍出趣味。此外，還有琳瑯滿目的美食滿足味蕾。這一趟大手牽小手的遊程，有吃有玩，收穫滿滿。

Day1

紙是日常生活中不可缺少的用品，但可曾想過嘗試親手造一張紙？位處台灣地理中心的埔里，擁有怡人的氣候、清新的空氣及純淨的水源，且盆地地形群山環繞，容易取得造紙原料，發展成為台灣的造紙重鎮，然而隨著時代變遷，造紙業逐漸式微。廣興紙寮是台灣手工造紙業僅存的少數業者之一，傳承手工紙之外，也創新轉型為觀光，親子共同前來，可以認識造紙原料、器具及技術，並體驗造紙樂。

在導覽員的帶領之下，拿起造紙的木框放入紙漿之中，用手輕輕搖晃使紙纖維均勻鋪陳，紙張雛形就奇妙的形成了！再經過壓紙及烘乾程序，一張手抄紙於焉完成，還能再進行拓印、製成圓扇或捲軸。而親子來此還特別推薦製作手印，可以單人或全家福共同製作，成為別具意義的紀念品。造紙之後，來去採菇吧！豐年靈芝菇類生態農場培育品種多樣化的食用菇蕈，來此可以認識菇類的生長的過程，最有趣的是還能體驗採菇樂，並運用畫筆揮灑創意，進行菇菇彩繪DIY，或是手作太空包，帶回家觀察菇類的生長呢！

埔里的小吃盛名遠播，炎術的養生飲品堅持不添加防腐劑、化學色素及香料，純天然的美味喝過的都說讚。招牌飲品百龍鮮果、鮮芋頭奶、鮮南瓜奶皆營養順口，老少咸宜。帶著喝過果汁的清爽感受，來到台川味麻辣美食品味四川老闆娘的好手藝。四川擔擔麵、麻辣牛肉麵等招牌麵食麻香過癮，不吃辣的小朋友們則有鮮蝦大餛飩或三鮮水餃可供選擇，飽滿豐富的內餡，讓大人小孩都吃得開心。

喜愛美拍，就到多肉秘境走走吧！夢幻的泡泡屋藏身在滿園綠意之間，還有通往天國的階梯、大地球等你來拍出創意照片。此外，也提供多肉植物組盆DIY，選擇自己喜歡的花盆，再挑選幾株可愛的多肉植物，就能在老師帶領下，親手栽種一盆高低有序的迷你森林。

下午打牙祭的時間到！18度c巧克力工房的義式冰淇淋滋味清爽，廣受好評，還融入南投特產百香果、玫瑰花、阿薩姆紅茶等，口味多變。最有名的生巧克力及藏心巧克力滋味濃醇，創造甜蜜氣息。近年來，口感軟綿的生吐司也吸引排隊人潮，買一條回家當點心或早餐，絕對吃得意猶未盡。

雖然埔里不靠海，但是仍可以品嘗到新鮮的生魚片及丼飯，每天清晨都去台中港採買鮮魚的老闆，在埔里開起了深深魚片，以脂香滿溢的美味勾動味蕾，是晚餐最佳去處。飯後，再到週三限定的樹人路夜市走走吧！打彈珠、套圈圈、撈金魚等遊戲攤位琳瑯滿目，是爸媽陪伴小孩回味童年的最佳時刻，東山鴨頭、蚵仔煎、大腸包小腸等美食，也讓味蕾更加滿足。

以鵝黃色的都鐸式建築為埔里注入一抹歐風氣息的埔里故事館，是今夜的下榻之所。每一間客房都以童話故事或電影命名，趣味十足。「冰雪奇緣」房內有可愛的雪寶在沙發上等候小客人，民宿主人還貼心準備了公主裝，讓小女孩可以變裝拍照。「湯姆歷險記」是樓中樓，閣樓上有主人親手打造的小汽車床，親子入住滿懷驚喜。

Day2

翌日，埔里故事館的早餐更是誘人垂涎，民宿主人親手製作的蛋餅、炒米粉、在地美食鹹油條……等道道味美可口。再到戶外閒步一圈，感受清新空氣及歐風情懷之後，出發前往「敲敲木工房」體驗音樂盒DIY。

昔日埔里因為有伐木產業，造就了數百家木工廠，敲敲木工房即為其一。以生產聖誕金字塔、薰香木偶起家，再加入胡桃鉗的製造外銷德國，舉目所見的童趣商品，訴說著敲敲木工房一路走來的演變。學設計出身的第二代傳人接棒之後，融入文創思維，設計出風格獨具的商品，並推出DIY體驗，大、小朋友前來都能挑選喜愛的造型音樂盒、拿起小木槌，將材料一一從木片中敲下來，再進行組裝，當手中的音樂盒完成且響起樂聲時，感動難以言喻。

懷抱著滿足的心情，再來到全埔里最具有日本風情的鳥居喫茶食堂。走過高大的鳥居，映入眼簾的是象徵祝福的大、小紙鶴，創造秒飛日本的錯覺。由台糖製糖廠宿舍改造的餐廳內，供應各式定食及火鍋，「鳥居天丼定食」最具人氣，滿滿的炸蝦、炸魚及炸蔬菜豐富視覺，一旁裝盛小菜的器皿更是精緻。「癡情玫瑰花」飲品則是選用埔里獲獎無數的「玫開四度」的食用玫瑰，與可爾必思、氣泡水特調出微酸微甜的好滋味，掛於玻璃杯上的祈福注連繩還能帶回家收藏。餐後，為小朋友挑選可愛的浴衣，就能拍出如臨日本旅遊的紀念照呢！最後一站，造訪埔里酒廠認識釀酒文化，並吃顆酒香四溢的「紹興酒蛋」，帶著愉悅的心情踏上歸途。





行遍天下 走訪台灣美景

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