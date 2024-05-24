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台南首家皮蛋麵！ 獨特調配創新口味麵食 感受到家的溫暖又美味

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

探索台南中西區的麵食新地標！故事源自兩位熱情的創業者，他們希望用獨特口味和服務讓客人感受到家的溫暖。新鮮現做的麵食，以獨特的口味和精心調配贏得了眾多食客的喜愛。無論是單獨品嚐還是與親友相聚，這裡都是享受美食的絕佳去處！

店家位於台南市中西區成功路上，接近台南火車站和許多著名景點，交通便利，無論是搭乘大眾運輸還是開車前來，都十分方便。無論你是當地人還是遊客，都能輕鬆找到這個美食寶地。

去年十二月剛開幕的【男哥煮麵】，源自兩位認識多年，情感深厚的乾兄弟，本身熱愛麵食的他們，便決定以此為契機創業。他們將熱情與創意融入麵食之中，從古早味的麵食為出發點，自行研發出多種新創口味。他們相信，做有特色的麵食是一種生活態度，希望以獨特的口味和服務讓客人感受到家的溫暖。

▲店內風格乾淨清爽，用餐時間客人絡繹不絕。
▲店內風格乾淨清爽，用餐時間客人絡繹不絕。

▲每日也會有限定的商品。
▲每日也會有限定的商品。

▲別具特色的Logo復古又有童趣。
▲別具特色的Logo復古又有童趣。

皮蛋醬拌麵

皮蛋醬拌麵是店裡的招牌。皮蛋醬使用皮蛋、香菜和辣椒，經過許多次的試吃、調整，讓口味平衡，許多不喜愛香菜或皮蛋的客人，來到這裡也吃的津津有味。

三杯醬拌麵

市面上少見的三杯醬拌麵，來源於老闆非常喜愛三杯雞的口味，於是便開發出這款特別的餐點。以三杯醬和九層塔為特色，香氣四溢，令人回味無窮。

汕頭意麵

經典口味的汕頭意麵，使用店內特製的炸油蔥、豬油搭配特意挑選的台南老牌醬油，口感豐富，令人驚艷。

剁椒皮蛋

店內自製的剁椒醬，香氣濃郁，辣度大概微辣，推薦給喜歡皮蛋的你。

十三香滷味

店內的滷味選擇非常多，都是使用店家自己去中藥行搭配的十三香滷製，具有層次的香氣非常有記憶點。

▲多種滷味任你挑選。
▲多種滷味任你挑選。

酸梅湯和古早味紅茶

炎炎夏日，一邊吃麵一邊喝飲料，絕對是人生的一大享受！每日自熬的古早味紅茶，微堂的甜度剛剛好。清爽的酸梅湯是與台南知名冰品店【大水缸】聯名合作，裡面添加了檸檬原汁，酸甜平衡，非常解膩。

【男哥煮麵】的名字不僅體現了老板對麵食的熱愛，也表達了對顧客的照顧之意。店內的每一道麵食都經過精心調配和烹製，讓客人在享用的同時感受到溫暖和關愛。店家以其獨特的口味和用心的服務贏得了眾多食客的喜愛。無論是單獨一人還是與家人朋友共聚一堂，這裡都是享受美食的最佳場所。快來店裡，感受台南美食的獨特魅力吧！


男哥煮麵

店家地址：台南市中西區成功路435號

店家電話：(06)2239179

粉絲專頁：https://bit.ly/4aR4JMO

營業時間：11:00～13:00，17:00～21:00（每週日公休）


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古早味 滷味 香菜

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