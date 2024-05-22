台南一日遊！浪漫木棉花、百年的傳說奇景，靜待旅人來訪的蓮鄉白河

蓮花之鄉台南白河舊名「蓮莊」，自古以來就以種植蓮花為產業，產量更是佔臺灣蓮子產量的三分之二，是台灣最大的蓮子、蓮藕產地。近年白河以蓮業為主題、發展觀光，吸引不少人來感受白河隨季節變換的風景，而每年舉辦的白河蓮花季更是招牌活動。夏天來白河賞蓮、吃蓮子冰已經是南台灣的盛事，更帶給當地無限的商機。台南一日遊，規劃一趟美麗蓮鄉白河的優雅之旅，帶你看熱情的木棉花道、超過百年的傳說奇景、再泡個天下第一靈泉，隨著四季更迭的白河，散發著獨有的魅力，等待旅客的來訪！

台南一日遊｜白河一日遊行程推薦

白河美食｜山裏 Plant Vibes Coffee

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幽靜的台南白河山林里，有間露營風格的咖啡廳藏身其中，山裏 Plant Vibes Coffee近期在IG瘋狂洗版。露營區裡的極簡風白色玻璃屋、一輛白色露營車和露營桌椅座位，提供現煮咖啡、無菜單調酒和每日限定甜點。戶外的位置是最搶手的，坐在樹蔭下吹著微風，遠離城市喧囂，俯瞰白河的美麗景色，在藍天白雲和暖暖的陽光下，啜飲一杯溫潤的咖啡，享受森林的擁抱，還有什麼值得煩惱的呢 ？

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店家地址：台南市白河區崩山農路

連絡電話：0978-565-000

營業時間：14：00–19：00（週一、二公休）

白河美食｜竹香園甕缸雞

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來到關子嶺怎麼能錯過甕仔雞呢！！用餐時間絕對是大排長龍的竹香園甕缸雞，入座後會備一壺竹筒裝的茶水很有特色。招牌甕缸雞掌握四十分鐘的黃金時間，烤至雞皮酥脆不油膩、雞肉鮮嫩又多汁。上桌前會貼心地先把雞肉扒好盛盤，並附上可以用來拌飯的雞油，一口吃下，濃醇的香味溢滿口中，再來碗用雞骨精心熬煮的鮮甜雞汁竹筍湯，連老饕們都讚不絕口呀～另外推薦塔香山豬肉、蒜酥溪蝦，都是絕對不能錯過的美味。

店家地址：台南市白河區關嶺里46-3號

連絡電話：06-682-3100

營業時間：平日11：00–14：30 /16：30–20：30／假日11：00–15：00/16：30–20：30

白河季節限定｜白河林初埤木棉花道

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每年3月至4月，白河林初埤二公里長的木棉花道大盛開，艷麗的橘紅花朵綻放枝頭，熱情浪漫的紅色隧道與兩旁碧綠稻田和藍天白雲相互輝映，成為白河春天最美麗的風景。2015年西班牙休閒旅遊網站Boredpanda票選，被譽為全球最美花海街道之一，攝影同好最愛在日出晨曦或夕陽餘暉時拍攝，記錄木棉花道最美的瞬間。每年3月白河區公所還會舉辦活動，現場會有各種裝置藝術、表演活動和美食攤販可以順道逛逛。

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景點地址：台南市白河區玉豐里林初埤

連絡電話：06-685-5102

白河季節限定｜白河蓮花公園

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在白河蓮花之鄉的盛夏，蓮花公園開滿了美麗的蓮花，清麗高雅的姿態，在絢爛的陽光下迎風搖曳，粉、綠相間的蓮田相當壯觀。每年6月到8月這個時節，白河蓮花節將產業結合文化，由公所規劃了一系列的精彩活動，蓮花公園設施完善、交通方便，最佳的賞蓮海位置就是蓮池中央的涼亭。坐在裡面能享受被蓮花包圍的雅趣，是在官方網站上，推薦給到白河賞蓮旅客的熱門景點。

景點地址：台南市白河區三民路465號

連絡電話：06-685-5102

白河景點｜關子嶺水火同源

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水火同源是關子嶺著名景點，水火本不相容，因為崖壁間有天然氣冒出，經點燃後火焰已經燃燒了300年不熄滅，而崖壁縫隙中又有泉水湧出，形成水中有火，火中有水的特殊奇觀。地方傳說因為關子嶺所在的枕頭山又稱麒麟山，水火同源就是麒麟頭吐出的火焰，又名水火洞，曾名列台灣七景和台南八景。一旁的商店街有雕塑大師楊英風的創作，象徵著麒麟傳說的作品躍然於牆面上，更讓此處增添不少藝術氣息。

景點地址：台南市白河區關嶺里18號

連絡電話：06-635-3226

白河景點｜關子嶺風景區

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關子嶺風景區四周群峰環抱，周邊有火山碧雲寺、溫泉老街、火王爺廟、好漢坡步道等觀光景點。尤其關子嶺溫泉，自日治時期起便享負盛名，與陽明山、北投、四重溪並列台灣四大溫泉名湯，泉水呈現灰黑色，含有鹽類與硫磺和天然泥漿，有養顏美容、強身健體等功效。是世界上唯二的泥漿溫泉，有天下第一靈泉的美譽。每年舉辦的創意溫泉美食節，不僅能品嚐在地特色美食，還能免費體驗和服浴衣，是秋冬必訪的旅遊勝地。

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景點地址：台南市白河區關嶺里28-3號

連絡電話：06-690-0399

白河景點｜火山碧雲寺

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火山碧雲寺創建至今已超過兩百年歷史，地處枕頭山南麓半山腰的半壁吊燈火靈穴，面向廣闊的嘉南平原，四周景色秀麗、雲霧繚繞，有種與塵世隔絕的清靜。寺內百年不熄火爐，因與水火同源同脈，開山以來從不曾熄滅，蔚為奇觀。建築台日風格混合，彩色泥塑的山門、古樸雅致的佛寺古剎與細緻靈動的剪黏藝術，值得細細欣賞，民國86年評定為三級古蹟。寺前的落日觀景台，可遠眺嘉義城市聚落，夕陽餘暉更是美的令人著迷。

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景點地址：台南市白河區仙草里火山1號

連絡電話：06-685-2811

營業時間：05：30–20：30

白河景點｜台灣白河萬里長城

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沒爬過真正的萬里長城沒關係，來白河挑戰迷你版的也很有趣。白河萬里長城有電影老街、開封府、龍門客棧、紅燈區等復古造景，你可以租借戲服，穿梭在各種經典場景中拍下趣味情境照，超很適合愛角色扮演的朋友。迷你長城全程約3公里，沿途有很多秦朝兵馬俑，一路經雁門關、玉門關、山海關等，山海關旁的烽火台還能見到一統天下的秦始皇，雖然是迷你版，其實還是需要一點體力的。整體來說，還是很值得前來一遊的。

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景點地址：台南市白河區六溪里21-1號

連絡電話：06-684-0169

營業時間：09：00–17：00

白河景點｜白河水庫

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1965年興建的白河水庫，周邊是一片青翠林木，湖面的水氣氤氳倒映著無邊綠意，能感受到吹拂而來的舒服涼風。湖岸邊的小丘平緩、視野遼闊，清晨常見白鷺鷥與各種水鳥在水岸邊覓食飛舞，直到黃昏時又成群飛回林間棲息，一整天不斷變換的天色光影在水面上幻麗的轉換著，景緻畫面讓人心情不自覺的放鬆，左側的湖岸地勢較為平坦，也是露營野炊的好地方。

景點地址：臺南市白河區仙草里1-18號

連絡電話：06-685-2116

開放時間：08：00–17：00

白河景點｜美雅家具觀光工廠

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美雅家具觀光工廠佔地寬敞，擁有一大片綠地，有許多戶外遊具和超好拍的裝置藝術，超適合帶小朋友來跑跳放電。美雅家具讓遊客體驗從樹木到家具的奇幻之旅，透過有趣的木製童玩體驗及導覽解說，認識木頭的種類、探尋其中奧秘，了解木工祖師爺魯班是如何運用智慧，解決皇室危機，還有各項有趣的DIY課程，讓大小朋友體驗手作的樂趣，用寓教於樂的方式，帶領大家進入家具的美妙世界。

景點地址：台南市白河區馬稠後里甘宅101-1號

連絡電話：06-681-7456

營業時間：09：00–17：00 (週一、二公休)

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