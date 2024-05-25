天空步道360度拍美景！嘉義「幸福山丘」免門票景點 咖啡館低消120元，麵包蛋糕也能折抵

幸福山丘在山區森林咖啡館！附設免費停車場！幸福山丘像座私人花園，裡面整理得很好，而且免門票自由進出拍照，天空步道可以拍360度美景，咖啡館低消才120元，麵包、蛋糕都能折抵，每日限量金莎奶酥菠蘿好吃，新鮮水果做綠葡萄派、香橙丹麥也不錯，吃飽還能去後花園走走～

幸福山丘 在哪？

幸福山丘位在嘉義東區東義路巷，可直接導航圓林仔社區或幸福山丘即可，園區附免費停車場，平日就不少人特地前來，假日建議早點出門，或是騎車來方便好停車，不方便開車的朋友，從嘉義台鐵出來約15分鐘車程，可揪朋友一起搭乘計程車～

地址：嘉義市東區東義路566巷52-1號

聯絡電話：05-2765080

營業時間：10:00~18:00

公休：星期一、星期二

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（依店家為主）

服務費：無

附設停車場：有

停好車跟著其它遊客往上走，一路往上步行有點陡峭，沿路都是大樹綠葉很舒服～

這個小通道就是往幸福山丘入口！幫園區增添不少神秘感～

隨著水泥磚步道走上去！左邊是貨櫃咖啡館、綠草皮、天空步道與景觀平台，跟著這隻小兔子往上走，是幸福山丘的後花園～

咖啡色貨櫃就是咖啡館，前方綠草皮上還有小羊裝飾，草皮小羊只提供觀賞，不能踩進去喔～

後花園有拱門與小景觀座！入內不需要消費，不少遊客會進來拍拍照，找空位坐下來聊天～

幸福山丘 後花園

後花園真的挺舒服！怕太陽過曬也能躲樹陰底下，聽說整個園區栽植約200顆油桐樹，每年四月來油桐花季很美，離市區不過15分鐘，就能遠離塵囂享受新鮮空氣，這裡寧靜又舒服～

最後方還有一片荷包池，裡面有錦鯉魚喔～

小型空中步道可以走到景觀平台拍風景～

以私人園區不收門票來講挺不錯！還有戶外座位區，可以一邊眺望橋邊風景、一邊聊天。

360度拍美景！天空步道

這天空步道什麼角度拍都好看！能360度無死角拍照、賞美景，天空步道有限定橋上人數，不能奔跑推擠⋯⋯等，學齡前小朋友要注意以免發生危險～

藍天白雲加上綠意蓬勃！不管什麼視角都好看，彷彿來到森林公園～

往咖啡館方向拍過去！畫面好不真實太美了，咖啡館建築融入到自然環境，照片看起來很有層次感，有一種童話森林的感覺～

天空橋走到底是景觀平台，周邊盡是樹木、花草景物，加上自然光線，可眺望遠方視野好，光坐在上面吹風就舒服～

幸福山丘咖啡館入口好低調！角落邊還有一小區雙人座椅～

今天明明就是平日！園區看起來沒幾組遊客，原來大家都躲在咖啡館吹冷氣，可見幸福山丘有多受歡迎～

幸福山丘HappyHill Cafe

整個園區挺寬敞！最熱鬧擁擠就屬幸福山丘HappyHill Cafe，裝潢融合貨櫃工業風與西部牛仔，流程等服務生帶位、自己畫單、櫃檯結帳即可，服務生都好nice，平日這天室內客滿，我們先坐半戶外座，等有位置在幫我們換位置～

雖然咖啡館不大！但有多面玻璃落地窗，穿透視覺感很好，能一邊欣賞窗外美景，一邊與家人或閨蜜聊天～

半戶外區比想像中舒適！上方有遮蔽、左邊是大樹，另外兩面簡單圍起，避免太陽直射，加上電風扇降溫，帶走身邊熱風，五月來我感覺挺涼爽～

幸福山丘 菜單

菜單有輕食與主食菜單！每人低消120元，消費不收服務費，沒有限制低消要點飲料，主食、麵包、蛋糕甜點都算低消喔！用餐限制時間90分鐘，山丘午食從早上10點供應到下午三點，蛋糕甜點、麵包到麵包櫃點，再與劃單一起結帳即可～

低消：120元/人

用餐時間限制：90分鐘

更換座位需洽服務人員

甜點看起來都好好吃！有特別想吃的蛋糕麵包要注意出爐時間，甜點麵包10點出爐、有料吐司11點出爐，還有客人是特地來買麵包不是喝咖啡～

一字排開水果生乳包好誘人！色彩繽紛新鮮水果派，不來一個怎麼行～

麵包吐司聽說也是必買！每天麵包都不一樣，總之有喜歡的就點，吃太飽就外帶回家當早餐～

金莎奶酥菠蘿寫著人氣商品！其它還有各種歐式麵包。

青檸氣泡飲

一早已經喝過咖啡！就不來第二杯，點杯酸甜清爽的檸檬氣泡飲，攪勻喝酸甜度很剛好，檸檬氣泡水冰涼又舒暢，擺上新鮮檸檬萊姆、薄荷葉，拍起來就是好看療癒～

幸福山丘

地址：嘉義市東區東義路566巷52-1號

聯絡電話：05-2765080

營業時間：10:00~18:00

公休：星期一、星期二

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（依店家為主）

服務費：無

附設停車場：有

官網：https://www.happyhill.tw/

FB粉專：幸福山丘 HappyHill

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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