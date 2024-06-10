快訊

畫面曝光！女乘客不適跌落月台縫隙 台鐵列車長與乘客齊力救人

樂天桃猿球星爆國道酒駕自撞 南檢訊後無保請回

會隱身的「木造咖啡廳」？台南新天地後方的秘密小基地，咖啡、奶茶都好喝

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

每次經過木匠手烘咖啡 永福店都看到好多人在這裡喝咖啡，這天來這附近處理事情，也就這麼來了。不喝不知道，一喝嚇一跳。不論是平日禮歡的鮮奶茶或是咖啡都好好喝。店家也相當親切，難怪那麼多人喜歡在這裡啜飲一杯自己喜歡的飲料。

木匠手烘咖啡 永福店：外觀特色

看看這木造的外觀，還有碩大的鹿角蕨，看起來就是舒服。要不是時常經過這裡，還真的會忽略它，因為它的扛棒不太明顯，很容易就會被忽略。

木匠手烘咖啡 永福店：活潑氛圍

剛才大家看到的部分店家裝潢就知道布置的很隨興，閒適的氛圍好似歐洲街頭，想喝咖啡就停下來喝一杯，很隨意也很隨興。

木匠手烘咖啡 永福店：豐富飲料

這天走近一瞧一瞧，才知道木匠手烘咖啡 永福店主要是賣咖啡，不過也有Vicky很喜歡的鮮奶茶。品項還不少，大家可以參考看看。

木匠手烘咖啡 永福店：紅茶拿鐵

這天點了一杯12oz的紅茶拿鐵，因為太順口，太好喝了，所以離開前又買了兩杯。

木匠手烘咖啡 永福店：梅露美式

外帶的是一杯16oz的紅茶拿鐵和一杯也是16oz的梅露美式，這梅露美式喝起來有梅子的清甜香，還有濃郁的咖啡味道，一大口喝下的確可以感覺到這兩種味道，是融在一起，不是分開的味道，可以說是相當的合拍。印象中這應該是首次喝到這口味的美式，Vicky和老爺都喜歡，推推給大家。

這天造訪的是位於新天地後方的木匠手烘咖啡 永福店，在國華街有另一家分店，待造訪後再來分享給大家。忘了跟大家說，買一杯飲料就可以集點，牆上貼的是滿滿的集點單喔！

前往取車的時候，經過這個有點孤單的郵筒，不知道為什麼路邊會突然出現一個郵筒，不過挺可愛的。只是說，這個真的有在使用嗎？真的可以投遞信件嗎？

Carpenter 木匠手烘咖啡-永福店

地址：臺灣台南市中西區永福路一段82號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 7:00-18:00

店家電話：06-215-1122

評價：★★★★★

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台南美食 咖啡 奶茶 拿鐵 歐洲 遊樂園

相關新聞

會隱身的「木造咖啡廳」？台南新天地後方的秘密小基地，咖啡、奶茶都好喝

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 每次經過木匠手烘咖啡 永福店都看到好多人在這裡喝咖啡，這天來這附近處理事情，也就這麼來了。不喝不知道，一喝嚇一跳。不論是平日禮歡的鮮奶茶或是咖啡都好好喝。

【Top5 嘉義住宿】精選近嘉義火車站、文化路夜市、阿里山的高CP值飯店&民宿！

來嘉義遊玩，就必須到嘉義火車站附近的景點走走，肚子餓得咕嚕嚕叫就到文化路夜市吃美食，想親眼看日出、雲海與晚霞就要到阿里山。嘉義有那麼多好玩的景點，還不趕快安排一趟嘉義遊嗎！這邊AsiaYo也為大家整理了5間各有特色的嘉義住宿，相信你們一定會喜歡~

高CP值部落遊程！ 「嘉義鄒走」獵人營、天神取火 5款特色文化行程跟著玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】別猶豫了！高CP值鄒族部落遊程必須收藏，端午連假相揪親朋好友來趟鄒族文化之旅，阿里山不僅以其壯麗的自然景觀聞名，更是鄒族文化的核心所在，分布於阿里山鄉的山美、新美、茶山、來吉、

在地人先替你吃！台南「最會煎的手工早餐」 金黃脆皮「5元煎餃、最強韭菜盒」繞路也要衝去買

澱粉腦袋要衝！台南銅板美食多的出名，這家「隱藏版手工早餐」現做飄香，煎餃、大煎包和韭菜盒都煎得恰到好處，酥脆外皮光看就讓人垂涎，靈魂古早味醬油更是要加好加滿，...

端午連假到嘉義！一嘗鴨料理 「鴨肉羹、當歸鴨、鴨魯飯、烤鴨、鹽鴨」應有盡有

【旅奇傳媒/編輯部報導】6月端午連假，嘉義縣文化觀光局嚴選一系列鴨肉料理特輯推薦給所有遊客，無論是「新港生炒鴨肉羹」，或是飄香超過百年的「鴨肉儀祖傳當歸鴨」、鮮甜回甘「半天岩鵝肉鴨肉小吃」……等7家鴨

嘉義最強麻辣鍋！越吃越上癮 鍋物最低299元起 自助區吃到飽CP值超高

udn走跳美食／艾瑪 一年四季都要吃鍋！橘子火鍋麻辣鍋越吃越上癮，這間被譽為嘉義最強麻辣鍋橘子火鍋，不是麻辣鍋專賣店，麻辣鴨血豆腐無限續，重點是入味好吃，小辣就香辣帶勁，最便宜鍋物299元起CP

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。