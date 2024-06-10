會隱身的「木造咖啡廳」？台南新天地後方的秘密小基地，咖啡、奶茶都好喝

每次經過木匠手烘咖啡 永福店都看到好多人在這裡喝咖啡，這天來這附近處理事情，也就這麼來了。不喝不知道，一喝嚇一跳。不論是平日禮歡的鮮奶茶或是咖啡都好好喝。店家也相當親切，難怪那麼多人喜歡在這裡啜飲一杯自己喜歡的飲料。

木匠手烘咖啡 永福店：外觀特色

看看這木造的外觀，還有碩大的鹿角蕨，看起來就是舒服。要不是時常經過這裡，還真的會忽略它，因為它的扛棒不太明顯，很容易就會被忽略。

木匠手烘咖啡 永福店：活潑氛圍

剛才大家看到的部分店家裝潢就知道布置的很隨興，閒適的氛圍好似歐洲街頭，想喝咖啡就停下來喝一杯，很隨意也很隨興。

木匠手烘咖啡 永福店：豐富飲料

這天走近一瞧一瞧，才知道木匠手烘咖啡 永福店主要是賣咖啡，不過也有Vicky很喜歡的鮮奶茶。品項還不少，大家可以參考看看。

木匠手烘咖啡 永福店：紅茶拿鐵

這天點了一杯12oz的紅茶拿鐵，因為太順口，太好喝了，所以離開前又買了兩杯。

木匠手烘咖啡 永福店：梅露美式

外帶的是一杯16oz的紅茶拿鐵和一杯也是16oz的梅露美式，這梅露美式喝起來有梅子的清甜香，還有濃郁的咖啡味道，一大口喝下的確可以感覺到這兩種味道，是融在一起，不是分開的味道，可以說是相當的合拍。印象中這應該是首次喝到這口味的美式，Vicky和老爺都喜歡，推推給大家。

這天造訪的是位於新天地後方的木匠手烘咖啡 永福店，在國華街有另一家分店，待造訪後再來分享給大家。忘了跟大家說，買一杯飲料就可以集點，牆上貼的是滿滿的集點單喔！

前往取車的時候，經過這個有點孤單的郵筒，不知道為什麼路邊會突然出現一個郵筒，不過挺可愛的。只是說，這個真的有在使用嗎？真的可以投遞信件嗎？

Carpenter 木匠手烘咖啡-永福店

地址：臺灣台南市中西區永福路一段82號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 7:00-18:00

店家電話：06-215-1122

評價：★★★★★

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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