第一次來就愛上！文青必訪 台南最美「烏邦圖書店」環河店：優雅白、近河畔、大採光透明窗
udn走跳旅遊／Vicky媽媽的遊樂園
烏邦圖書店 環河店是Vicky很喜歡的一間書店，因為這裡草木扶疏。鳥語花香，還能欣賞湖畔景致，來這裡看書或是啜飲都是一種享受。多年前第一次來到這裡就愛上了，前陣子趁台南的天氣尚未襖熱前又去了一次，因為室外的風光在這喧鬧的城市裡的確獨樹一格。
烏邦圖書店 環河店：地理位置
中西區的環河街的確就在運河旁，還記得多年前第一次造訪就覺得這條小巷弄熱鬧非凡，因為這裡有多家大企業。而這天悠閒的我們就這樣漫步在小街道上，緩緩的走到烏邦圖書店 環河店，再緩緩地走上樓去。
烏邦圖書店 環河店提供多元支付方案。若是攜帶環保杯來此外帶飲品可享折扣。
烏邦圖書店 環河店：飲料單
這是烏邦圖書店 環河店的飲料單，想喝咖啡或是熱茶等飲品皆提供。真的很幸運，這裡有朋友愛喝的西西里檸檬咖啡氣泡飲和Vicky喜歡的現泡英式鮮奶茶。
烏邦圖書店 環河店：圖書區
點餐後可隨意在書店內閱讀，不過要記得，僅能拍攝書店內部的陳設，不可以拍書的內頁。
不論哪一個角落，都是如此的窗明几淨，很難不讓人愛上這裡。
烏邦圖書店 環河店：室內座椅區
這是書櫃一旁的室內座椅區，由於有大面透明窗戶，所以不論是陰天或晴天，採光都一級棒，能在這樣的場域內享受閱讀的樂趣是一種幸福。
烏邦圖書店 環河店：室外座椅區
由於是數個月前造訪，當時台南的天氣正舒服，所以便邀請朋友一同到戶外坐坐。相信我們的選擇是正確的，因為我們會聊天，坐在室外就不會打擾在室內閱讀的客人。
戶外座位區有各式各樣療癒的多肉，很是可愛，看起來相當舒心。
往旁邊眺望，運河近在咫尺，烏邦圖書店 環河店就是一處有光影，也有綠植，也有水岸的書店，城市裡有這樣的風景真的令人倍感幸福。
這天我們幸運地聽到白頭翁在唱歌，往悅耳的歌聲方向望去，果然是它。
烏邦圖書店 環河店：西西里檸檬咖啡氣泡飲和現泡英式鮮奶茶
很棒啊！在這裡和朋友一起品嘗早茶，西西里檸檬咖啡氣泡飲和現泡英式鮮奶茶感覺特別好喝，我想應該也是我們醉心於風景的緣故，這裡很棒，歡迎大家來烏邦圖書店 環河店坐坐。
烏邦圖書店 環河店
所在地址：台南市中西區環河街129巷27號2樓
營業時間：日 一 三 四 五 六 8:30-20:30
店家電話：06-222-6919
評價：★★★★★
文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言