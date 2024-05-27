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第一次來就愛上！文青必訪 台南最美「烏邦圖書店」環河店：優雅白、近河畔、大採光透明窗

Vicky媽媽的遊樂園／ 文、圖／Vicky

udn走跳旅遊／Vicky媽媽的遊樂園

烏邦圖書店 環河店是Vicky很喜歡的一間書店，因為這裡草木扶疏。鳥語花香，還能欣賞湖畔景致，來這裡看書或是啜飲都是一種享受。多年前第一次來到這裡就愛上了，前陣子趁台南的天氣尚未襖熱前又去了一次，因為室外的風光在這喧鬧的城市裡的確獨樹一格。

烏邦圖書店 環河店：地理位置

中西區的環河街的確就在運河旁，還記得多年前第一次造訪就覺得這條小巷弄熱鬧非凡，因為這裡有多家大企業。而這天悠閒的我們就這樣漫步在小街道上，緩緩的走到烏邦圖書店 環河店，再緩緩地走上樓去。

烏邦圖書店 環河店提供多元支付方案。若是攜帶環保杯來此外帶飲品可享折扣。

烏邦圖書店 環河店：飲料單

這是烏邦圖書店 環河店的飲料單，想喝咖啡或是熱茶等飲品皆提供。真的很幸運，這裡有朋友愛喝的西西里檸檬咖啡氣泡飲和Vicky喜歡的現泡英式鮮奶茶

烏邦圖書店 環河店：圖書區

點餐後可隨意在書店內閱讀，不過要記得，僅能拍攝書店內部的陳設，不可以拍書的內頁。

不論哪一個角落，都是如此的窗明几淨，很難不讓人愛上這裡。

烏邦圖書店 環河店：室內座椅區

這是書櫃一旁的室內座椅區，由於有大面透明窗戶，所以不論是陰天或晴天，採光都一級棒，能在這樣的場域內享受閱讀的樂趣是一種幸福。

烏邦圖書店 環河店：室外座椅區

由於是數個月前造訪，當時台南的天氣正舒服，所以便邀請朋友一同到戶外坐坐。相信我們的選擇是正確的，因為我們會聊天，坐在室外就不會打擾在室內閱讀的客人。

戶外座位區有各式各樣療癒的多肉，很是可愛，看起來相當舒心。

往旁邊眺望，運河近在咫尺，烏邦圖書店 環河店就是一處有光影，也有綠植，也有水岸的書店，城市裡有這樣的風景真的令人倍感幸福。

這天我們幸運地聽到白頭翁在唱歌，往悅耳的歌聲方向望去，果然是它。

烏邦圖書店 環河店：西西里檸檬咖啡氣泡飲和現泡英式鮮奶茶

很棒啊！在這裡和朋友一起品嘗早茶，西西里檸檬咖啡氣泡飲和現泡英式鮮奶茶感覺特別好喝，我想應該也是我們醉心於風景的緣故，這裡很棒，歡迎大家來烏邦圖書店 環河店坐坐。

烏邦圖書店 環河店

所在地址：台南市中西區環河街129巷27號2樓

營業時間：日 一 三 四 五 六 8:30-20:30

店家電話：06-222-6919

評價：★★★★★

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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