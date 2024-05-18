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台南必吃粵式台菜！京式櫻桃鴨、脆皮炸子雞驚艷上桌

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【玥圓坊】位於台南東區光明路上，開業短短1年多，憑藉著獨特料理風格和精緻典雅的環境布置，成功吸引著各路美食愛好者的目光。店家專攻京式烤鴨技巧及口味，在台南餐飲市場中確立了不可動搖的位置。該品牌不僅僅將北京烤鴨的烹調藝術發揚光大，也巧妙地融合了粵式料理和台式風味，打造出一系列令人垂涎欲滴的獨家料理。

品牌不僅僅是在於其菜品的創新與美味，更在於其對料理細節的精益求精，對於食材調味與搭配相當追求，每一道菜都是師傅們不斷嘗試與調整，並親赴大陸學藝的烹飪技巧，也對台菜體系的深度理解，讓料理口味不僅層次多變，宛如法餐的擺盤更是錦上添花。

除了美食外，品牌在店內裝潢設計也下足功夫，時尚簡約典雅風格的裝潢，與一般台式餐館形成鮮明對比，為顧客提供了一個舒適雅致的用餐環境。無論是家庭聚餐還是朋友小聚，並提供三間包廂區不僅保障了私密性，也讓每一次的聚會都增添了幾分特別。

▲一樓用餐區。
▲一樓用餐區。

▲一樓用餐區。
▲一樓用餐區。

▲二樓包廂區。
▲二樓包廂區。

一鴨四吃

「京式片皮鴨」是一鴨四吃中的最受歡迎的品項，採用特選2.4公斤重的櫻桃鴨，鴨肉本身沒有使用醃料，僅淋上麥芽糖水使其烤，出爐有漂亮可口的棗紅色，烤至7至8分熟，保有粉紅色肉質及肉汁是最佳品嚐熟度，展現鴨肉最原始的風味及甜味。鴨肉的脆皮與鮮嫩相結合，成為餐桌上的一大亮點。

▲輕薄的麵皮夾入片鴨、小黃瓜、蔥段，搭配師傅特製的甜麵醬及來自秘魯的「帕內拉焦糖粉」，以及最有特色的是手作「山楂凍」，油膩中來一點甜味綜合掉烤鴨的油膩感，為饕客提供口感豐富、甘甜鹹香的創意組合。
▲輕薄的麵皮夾入片鴨、小黃瓜、蔥段，搭配師傅特製的甜麵醬及來自秘魯的「帕內拉焦糖粉」，以及最有特色的是手作「山楂凍」，油膩中來一點甜味綜合掉烤鴨的油膩感，為饕客提供口感豐富、甘甜鹹香的創意組合。

▲麻辣香鴨骨。第二吃則是炒鴨骨，可以選擇麻辣、避風塘、客家三種口味，調味上可謂下足功夫，醬料的風味不僅不會蓋過鴨肉本身的風采，反而使其更加涮嘴，讓人一吃便愛上！
▲麻辣香鴨骨。第二吃則是炒鴨骨，可以選擇麻辣、避風塘、客家三種口味，調味上可謂下足功夫，醬料的風味不僅不會蓋過鴨肉本身的風采，反而使其更加涮嘴，讓人一吃便愛上！

▲第三、第四吃則是湯品系列跟「XO醬彩蔬火鴨絲」，醬料與各式時蔬、鴨肉絲大火快炒，讓醬料的風味滲入食材中，夾入生菜中一同享用，別有一番風味！
▲第三、第四吃則是湯品系列跟「XO醬彩蔬火鴨絲」，醬料與各式時蔬、鴨肉絲大火快炒，讓醬料的風味滲入食材中，夾入生菜中一同享用，別有一番風味！

飄香脆皮炸子雞

作為店內必吃的功夫菜之一，需提前3天預訂，其制作過程極其繁瑣，先雞肉浸泡在桂花水醃製長達兩天兩夜，讓雞肉充分吸收桂花的香氣，外層淋上脆皮水使其呈現金黃酥脆的色澤與口感，肉質依舊鮮嫩多汁，簡單沾點椒鹽提味，好滋味令人一試成主顧。

芋香柱侯鴨飲金波

另一道需提前預約的功夫菜，以半隻鴨與柱侯醬調味，與芋頭片一同蒸煮，搭配刈包一同享用，鴨肉的細嫩與鮮甜在麵皮的陪襯下完美呈現，將傳統台菜的經典元素進行了現代化的演繹，不分男女老少都愛不釋手。

月牙椒香牛仔粒

將牛肉塊、櫛瓜、彩椒、杏鮑菇等食材過油處理後，與獨家秘方大火拌炒入味，並以精緻的法式擺盤打造出截然不同的中式菜餚。牛肉外層扎實、內裡細膩，飽滿肉汁越嚼越香，搭配時蔬一同享用，口感更加豐富。

海皇脆米鴨泡飯

店內另一種創意十足的美食，將熟飯、鴨肉、海鮮在高湯搭配下完美融合，呈現出截然不同的泡飯料理，上桌時在灑上高溫油炸過的脆米，香氣十足！結合山珍海味的鮮美湯底與兩種不同風味的米粒挑逗饕客味蕾，每一口讓人回味無窮。

▲香薯極醬羊小排。炸馬鈴薯來中和羊肉的膩感，兩者的搭配極具匠心，為顧客帶來了全新的味覺體驗。
▲香薯極醬羊小排。炸馬鈴薯來中和羊肉的膩感，兩者的搭配極具匠心，為顧客帶來了全新的味覺體驗。

▲菠蘿叉燒包。純手工製作的港點叫人怎能不愛呢？就連外層酥皮也不假他人之手，均由師傅親自處理，由叉燒丁調配的香甜內餡，與菠蘿酥皮的甜美共譜和諧樂章。
▲菠蘿叉燒包。純手工製作的港點叫人怎能不愛呢？就連外層酥皮也不假他人之手，均由師傅親自處理，由叉燒丁調配的香甜內餡，與菠蘿酥皮的甜美共譜和諧樂章。

【玥圓坊】憑藉著以真材實料的餐品與創意滿分的京式烤鴨，在競爭激烈的台南美食戰場佔據一席之地，以其精緻的粵台結合料理和優雅的環境設計，成為了許多饕客的心頭好。無論是對經典京烤鴨的堅持，還是對創新料理的不斷探索，都讓這裡成為每一位顧客記憶中那不可替代的美味記憶。


【玥圓坊】

店家地址：台南市東區光明街211號

店家電話：06 208 2403

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/4bh05r6


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必吃 烤鴨

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