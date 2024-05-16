浪漫黃金雨！嘉義生態之旅 遷粉蝶、獨角仙現蹤花叢間

現在到嘉義，正是感受黃金雨浪漫的好時機。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年5、6月為阿勃勒盛開花期，嘉義市自由、博愛路沿途為知名的「金黃大道」，現正換上季節限定新妝，以最美麗夢幻的金黃隧道迎賓。不僅「黃金雨」阿勃勒正盛開，蘭潭後山也迎來遷粉蝶、獨角仙作客，為初夏時節的嘉義市增添勃勃生機，遊客可騎乘便利好行的 Youbike2.0 享受金黃花雨洗禮，走訪好逛好買的「嘉市潮選店」，以低碳生態之旅為花季加分。

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉義市區的阿勃勒近日陸續綻放，金黃色花序懸掛滿樹，是不容錯過的季節限定美景。市區內的文化公園、嘉義公園、中央廣場以及南田公園都是方便民眾和遊客散步休憩、美拍打卡的最佳景點。有著「嘉義市最美路段」之稱的世賢路自行車專用道，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，隨著季節更迭，可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉美景。其中，世賢路一段及自由路一帶的自行車道平坦好行，更是適合親子徜徉金黃花雨林蔭之間的好去處。

▲蘭潭後山及頂庄社區皆可見獨角仙蹤影。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

此時也正是到嘉義感受獨特「生態之旅」的好時機，嘉義市後花園的蘭潭不僅環湖沿線種有阿勃勒，金黃花序倒映在湖畔是這個季節獨有的浪漫。蘭潭沿岸種植許多蜜源植物，在這個季節更是引來遷粉蝶作客，漫舞於花叢間，六月份時在蘭潭濟福宮周邊更可見獨角仙蹤跡，為初夏增添生命力。遊客除了可搭乘台灣好行「光林我嘉」線前往，更推薦多利用 Youbike2.0E 電輔車，環潭輕鬆且優雅，隨時可停下來尋幽訪勝，享受一路山光水色。

▲蘭潭遷粉蝶陪伴民眾一同賞花。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義市政府觀光新聞處推薦遊客可下載「愛嘉義」APP，公車路線與即時動態、YouBike 點位地圖、旅遊攻略、停車場車位一手掌握，此外也可追蹤「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁，獲得最新旅遊資訊。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。據研究，民眾每騎乘公共自行車1公里可以減少0.1公斤碳排放量，歡迎大家多加利用市區內站點密集的 Youbike，在感受美景同時也為永續環境盡一份心力。

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