深度玩！嘉義阿里山特富野古道攻略：斷崖、部落、咖啡

如果你正計劃著阿里山之行，絕對不能錯過阿里山特富野古道！在開墾林木之前特富野古道是台灣原住民「北鄒族人」的狩獵和通婚之路，日治時期古道後段更改建成運送林木的「水山線」鐵路，至今仍留有許多鐵道遺跡。聽著歷史的故事，走進山林中的特富野古道，跟著趣吧走一趟吧！





嘉義阿里山特富野古道簡介

「特富野古道」全長6.32公里，位於南投與嘉義縣的交界處。沿著這條古道漫步，彷彿穿越原始森林，讓人感受到時光的流轉。由於地勢高聳，加上近500公尺的高差，這裡的自然生態十分豐富。沿途可以欣賞到柳杉林、檜木林、舊鐵道、吊橋等景點，每一個角落都散發著阿里山的獨特之美，讓遊客能夠以不同的視角感受大自然的神奇魅力。









嘉義阿里山特富野古道交通方式

▲嘉義阿里山特富野古道 （圖／（左）@yaozhou828, （右）@annyunnnnn，Instagram)

如果你要前往阿里山特富野古道，外縣市的旅客可以乘坐高鐵或台鐵先到嘉義火車站或嘉義高鐵站再乘公車或客運。

客運：員林客運6739至「自忠站」下車後，再步行至自忠登山口即可。

公車：在嘉義縣搭乘營運的7314號公車到達「達邦站」後，轉乘其他交通接駁工具前往『特富野南端口』。

自行開車：由南二高下中埔交流道，沿臺 18 線公路行駛到自忠，或於石桌右轉接 169 縣道至特富野。自水里沿臺 21 線新中橫公路，經塔塔加遊客中心，到自忠 。

包車：特富野古道位於山區，部分路段為產業道路，無車或路況不熟者可預約旅步專車服務，由經驗豐富司機直達特富野古道的「自忠登山口」、或「特富野登山口」登山口









嘉義阿里山特富野古道路線

▲嘉義阿里山特富野古道 （圖／rebornmax, Instagram)

阿里山特富野古道有兩個登山口「特富野入口（特富野南端口）」及「自忠登山口」。特富野入口出發為連續上坡，登山者須衡量自身體力，或由自忠入口出發，順坡向下。由達邦、特富野社至古道入口為產業道路，且坡度甚陡，建議遊客駕駛四輪傳動車輛或洽當地民宿業者接駁。

自忠路口原路折返

總長：3.7公里後

難度：★★☆☆☆

評價：路況平坦，適合初學者

自忠→特富野出

總長 約6.3公里 （起點與終點不同需安排接駁車）

難度：★★★☆☆

評價：前段平坡，後段下坡需注意膝蓋負擔，路況較為原始。

自忠→特富野→自忠

總長：約 12.7公里

難度：★★★★☆

評價：挑戰心肺，全程上下坡，需注意體力及路況。









嘉義阿里山特富野古道專屬行程推薦

▲嘉義阿里山特富野古道 （圖／shinjiehuang_1990, Instagram)

行程一：特富野古道配咖啡

▲嘉義阿里山特富野古道不插電咖啡體驗。 （圖／joycefangyu, Instagram)

除了可以跟著跟著鄒族導覽員來趟深度健行，從特富野走到自忠，也可以探索樂野部落的咖啡風味。樂野，鄒族語意為美麗的楓林地，傳說中Hamo天神在這裡搖落楓香樹果實，創造了鄒族的祖先。在樂野部落，你可以體驗咖啡豆從甩豆、去殼、烘豆、杵豆到沖泡的過程，感受土地的生命力豐富味蕾。

行程二：特富野古道配斷崖古蹟

▲嘉義阿里山特富野古道和八通關古道 （圖／kejunyan1121, Instagram)

除了可以探索特富野古道，在森林中感受陽光灑落在鐵道上的美景，你還可以踏足被列為國家級古蹟的八通關古道。八通關步道寬度僅一人通過，有西部的錐麓古道之稱，另外還可以欣賞到雲龍瀑布壯觀風景，晚上更會安排入住不濃部落民宿，是一趟深入阿里山的文化健行之旅！









嘉義阿里山周邊景點推薦

嘉義阿里山周邊景點#1

奮起湖老街

▲嘉義阿里山周邊景點—奮起湖老街 （圖／（左）@jkmeow_roy, （右）@nini_19931，Instagram)

車站、百年土地公廟、阿祖級火車頭車庫以及四方竹林，盡在奮起湖老街周圍。而奮起湖老街更是美食的樂園，您絕不能錯過的有奮起湖便當、火車餅、草仔粿、鐵蛋、奮起湖特製豆腐和愛玉等。漫步老街，您可以感受到濃厚的人文風情和美食文化！





嘉義阿里山周邊景點#2

檜意森活村

▲嘉義阿里山周邊景點——檜意森活村 （圖／herman_portraitphotography, Instagram)

嘉義市以豐富的林產享有林業之都的美譽。檜意森活村是全台灣最大的日式建築群，曾在日治時期被稱為檜町。每個館內都有不同的文化藝術團隊入駐，展示精湛的紙雕、木製童玩、古董等，非常值得去打卡體驗一下！





嘉義阿里山周邊景點#3

阿里山小火車

▲嘉義阿里山周邊景點—阿里山小火車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

到阿里山旅遊，怎麼能錯過日出以及搭乘阿里山小火車！阿里山小火車不僅有每日行駛的本線和支線，還有各式主題列車，以及假日限定的檜木列車。來到阿里山怎能錯過這種特別的遊園方式。趣吧的旅遊套裝提供阿里山日出行程和體驗具特色的2條阿里山小火車條路線，一次滿足你兩個願望





嘉義阿里山周邊景點#4

水山巨木步道

▲嘉義阿里山周邊景點——水山巨木步道 （圖／mooon.a.round, Instagram)

踏上日治時期開墾的阿里山森林鐵路水山支線，眼前盡是令人讚嘆的景致：水山巨木、遠處的塔山、猶如TOTORO龍貓的大樹洞，以及日治時期建造的水山站木造月台與仿古木棧橋。柳杉與檜木高聳入雲，漫步於森林小徑與鐵軌上，是時候進行一場阿里山秘境的半日遊，快將水山巨木步道納入行程！

原文出處：嘉義阿里山特富野古道攻略：斷崖、部落、咖啡深度玩！

想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」