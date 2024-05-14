台南超夯早餐攤販！招牌捲餅、瑪芬堡手作美味健康上桌

台灣是早餐王國，早餐也是開啟今日的第一餐，但綜觀早餐店裡的餐點大多高油、高鈉、精緻化，從事餐飲業多年的老闆娘，為了想給大家一個健康養生、營養均衡的早餐選擇，即便是忙於工作的上班族，也能補足一日所需營養，於是創立了【固執捲餅】。

▲圖片來源：固執捲餅。

品牌創立2年多，主打低澱粉高蛋白的捲餅，僅使用原型食材製作，調味簡單、用料實在，讓大家吃了沒負擔，2022年1月開始第一次擺攤，收穫許多民眾的良好回饋，餐點口味與品項也不斷改進，除了捲餅外，後來還研發出自製優格、使用天然酵母發酵的瑪芬堡、給選擇障礙吃的雙口味法式吐司和飽足感爆表的生菜沙拉盒，不僅廣受在地民眾喜愛，也成功吸引了許多饕客慕名而來。

攤位通常會尋找單線道落腳，選擇上下班繁忙的街口擺攤，讓趕著上班的民眾能快速選購餐點，每週會在四個地點巡迴，能快速讓台南市人知道【固執捲餅】，也成為台南人早餐小確幸。

▲圖片來源：固執捲餅。

｜捲餅

品牌主打的捲餅系列多達7種品項，其中又以由味噌雞捲餅、薑燒豬捲餅最受饕客喜愛，用味噌醃製的雞胸肉鹹香宜人，與生菜、時蔬、捲餅打造出豐富口感，低卡高蛋白的組合，就連健身愛好者也愛不釋手；充滿濃濃日式風味的薑汁燒肉與捲餅的創意搭配，鹹甜醬汁帶點些許薑味，挑逗著饕客的味蕾！

茹素者最愛的「彩蔬捲餅」，將紅蘿蔔、豆薯、紫薯、小黃瓜、玉米筍、生菜用餅皮包裹著，口感爽脆、味道清新，吃得到蔬菜的鮮甜，讓人一吃便愛上，特別受到女性消費者喜愛。

▲由左而右為彩蔬捲餅、味噌雞捲餅、薑燒豬捲餅。

｜瑪芬堡

瑪芬堡系列口味多達7種，豬豬漢堡排瑪芬堡、櫛瓜烘蛋瑪芬堡這兩款是老闆娘大力推薦的口味，「豬豬漢堡排瑪芬堡」選用老闆娘精心研發的「豬肉豆腐漢堡排」，豬肉與豆腐完美結合，調配出口感、味道皆是滿分的好滋味，顛覆你對漢堡肉排的印象，與天然酵母發酵製作的瑪芬堡，形成絕妙搭配，包準一試成主顧；「櫛瓜烘蛋瑪芬堡」是由香煎櫛瓜與紅蘿蔔小番茄烘蛋的新奇組合，佐以海苔醬調味，為饕客提供爽口、無負擔的健康餐點。

▲左：豬豬漢堡排瑪芬堡；右：櫛瓜烘蛋瑪芬堡。

｜瓦利吐司

一次想有兩種滋味的「 瓦利吐司」最符合時下年輕人喜好，由口感鬆軟、蛋香十足法式厚片包裹各式手作餡料，不論是紫薯、蛋沙拉吐司的搭配，或是豬肉、薯泥吐司，都能滿足你挑剔的味蕾。

▲左：豬肉、薯泥瓦利吐司；右：紫薯、蛋沙拉瓦利吐司。

｜生菜沙拉盒

大份量的「生菜沙拉盒」可謂輕食首選，主食從雞肉、豬肉、紅蘿蔔烘蛋則一，搭配胡麻醬、油醋醬、優格醬一同享用，大啖美食無負擔，簡直太滿足了！

｜優格

老闆娘親自研發的自製優格，嚴選當季蔬果製作，口味依季節不同而改變，目前提供，熱情的老闆娘直接將配料加好加滿，完全不怕客人吃，只怕客人吃不飽，讓每一杯優格飽足感十足！

｜ 特色飲品

就連飲品也不假他人之手，全都由店家一手包辦，不論是想來杯濃郁香醇的鮮奶茶，或是清爽解膩的洛神花茶，還是消暑首選的自釀檸檬醋，怎麼搭都適合！

｜豬肉豆腐漢堡排(冷凍包)

老闆娘自信之作「豬肉豆腐漢堡排」，使用臺灣豬後腿肉、蔬菜和豆腐手拍而成，無蛋無粉配方，口感厚實且汁水飽滿！低卡健康的好滋味不論是單吃或是作成漢堡皆合適，想在家品嚐老闆娘的好手藝嗎？現在趕緊下訂，直接冷凍宅配到7-11！

▲圖片來源：固執捲餅。

▲圖片來源：固執捲餅。

▲圖片來源：固執捲餅。

吃膩了傳統早餐，想來點健康滿分、口味獨特的早午餐嗎?那就跟隨【固執捲餅】老闆娘腳步，細心品味營養與美味兼具的手作餐點吧！





【固執捲餅】

※每週4個地點巡迴中

週一、二：(北區) 育德路 x 文成三路口

週三：(中西區) 永福路 x 和意路口

週四：(永康or安平)

週五：(東區) 生產路271號（工作室前）

營業時間、公休日依粉絲專頁、IG公告

線上訂餐：https://linkbio.co/stubborn-roll





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