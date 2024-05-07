螢火蟲大爆發！5月「來嘉賞螢」加碼贈好禮

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「天神取火」儀式。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
「天神取火」儀式。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣山區迎來螢火蟲大爆發，賞螢季期間多家民宿業者推出賞螢導覽活動吸引親子共遊，嘉義縣文化觀光局加碼推出「5月限定親子賞螢贈好禮活動」，民眾在指定餐飲店家消費打卡，可獲得限定賞螢氣球。週四親子入住指定合法旅宿，12歲以下孩童可獲得親子賞螢包一份，包含旅行收納袋、兒童牙刷及賞螢季限定螢光貼紙，數量有限送完為止。

▲親子賞螢包。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲親子賞螢包。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

▲里佳部落。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲里佳部落。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣山區生態資源豐富，近年復育螢火蟲有成，螢火蟲密度相當高，其中阿里山鄉鄒族部落推出多種旅遊行程，民眾可前往擁有「藍色部落」美名的里佳部落，在曠野中享用原民風味餐，用餐時能同時觀星及賞螢；到樂野部落賞螢時，白天可先跟隨部落導覽，順遊迷糊步道，在竹林間欣賞美景。

▲DIY「手磨山豬」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲DIY「手磨山豬」。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

來吉部落有「山豬部落」之稱，前進部落的途中可以看見創意山豬石雕，除了在部落享用山豬套餐，還能DIY「手磨山豬」，將可愛小山豬帶回家；茶山部落則推出獵人體驗活動，讓遊客化身鄒族獵人體驗無痕狩獵以及「天神取火」儀式。

▲原民風味餐。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲原民風味餐。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局推薦遊客「來嘉旅遊」，進行2天1夜的生態人文之旅，走訪阿里山鄉體驗部落文化、夜遊賞螢，建議平日出遊賞螢，可避開假日人潮，獲得更好的賞螢體驗。可加入「慢遊嘉義」官方Line，即時掌握螢火蟲季相關活動資訊，獲得最新賞螢點、餐飲及住宿資訊，可至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁查詢。

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螢火蟲 觀光 賞螢

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