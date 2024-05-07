螢火蟲大爆發！5月「來嘉賞螢」加碼贈好禮

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-05-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 公園火雞肉飯、嘉義製材所園區、花淺蔥 Brunch Osteria。 彷彿走進偶像劇或雜誌拍攝搭建場景，嘉義市街區如雨後春筍冒出了許多獨立店鋪，以獨有品味、質感和溫暖取勝，早午餐店、下午茶、老宅茶館，宛若夜歸人的一盞燈，無論你來自何方，都能在此找到回家的感覺。 許多人都說，嘉義變美了，變文青了，更加有質感了。我更深一層去看，是因為角落多了樹木的歌唱、窗邊有了花的氣息，而一點一滴的詩意，就一幕幕展開了。

2024-05-02 11:00