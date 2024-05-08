快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

賴清德任命 劉孟奇出任考選部長、施能傑接銓敘部長

週二、週六限定的「斗六觀光夜市」，到雲林不能錯過的夜市小吃

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

許多人到雲林旅遊時，一定會安排到斗六觀光夜市吃吃雲林美食。斗六觀光一週營業兩天，分別為週二和週六，熱鬧的夜市有許多攤位，不論是想要吃銅板美食，想要飽餐一頓，或是想要來點飯後甜點，都可以一次滿足，一起來看看斗六觀光夜市有哪些必吃的雲林美食小吃吧！

雲林斗六觀光夜市

地址：雲林縣斗六市鎮南路399號

營業時間：週二、週六

雲林美食：斗六觀光夜市

大岡山豆乳雞翅

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

大岡山豆乳雞翅在每個週六都會在斗六觀光夜市擺攤，除了有招牌的豆乳雞翅之外，還有無骨雞肉串、無骨豆乳雞、無骨排骨酥等，無骨的品項不用挑骨頭就可以直接大快朵頤。豆乳雞翅和無骨雞肉串一支都只要20元，銅板價就能夠吃到。

斗六雞場鹽水雞

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

在逛夜市時，如果吃炸物吃膩了，想要來點清爽一點的小吃，換換口味，或是想要吃一點蔬菜的話，鹽水雞或是滷味是許多人的首選。週二、週六在斗六觀光夜市擺攤的「斗六雞場」也許多配菜選擇，可以選擇自己喜歡的配菜搭配鹽水雞，適合想要吃得清爽一些的人。

黃記老潼關肉夾饃

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

「黃記老潼關肉夾饃」每週六會到斗六觀光夜市擺攤，肉夾饃是來自中國陝西的傳統小吃，烤得酥脆的千層餅皮，中間夾著青椒、甜椒、碎肉，看著就讓人食指大動。另外，也可以選擇加一顆糖心蛋，讓整體的口感更上一層。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

肉食日嚐

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

到了夜市，除了各個攤位的小吃之外，也有許多隱藏在夜市之中的美食。「肉食日嚐」嚴選肉品，提供了精緻美味的炭火燒肉丼，滿足饕客們的味蕾。有機會到斗六觀光夜市時，不妨到肉食日嚐的餐車坐下來吃碗好吃又有飽足感的炭火燒肉丼！

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

玄櫻拉絲流瀑玉米

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

看著老闆在攤位上將玉米、奶油、起司在鐵板上攪拌、翻炒，交織在一起的食材變成了玉米瀑布，看起來相當壯觀，看著拉絲的流瀑玉米流洩而下，相當療癒。到了「玄櫻拉絲流瀑玉米」的攤位，可以同時享受嗅覺、味覺與視覺上的饗宴。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

泰爽泰式手作茶飲

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

逛夜市的途中，很多人都會買一手拿著飲料、一手拿著小吃，邊走邊喝、邊走邊吃。來到斗六觀光夜市，不妨到泰爽泰式手作茶飲的攤位點杯泰式茶飲來喝吧！除了傳統泰式奶茶、傳統泰式奶綠之外，還有泰式檸檬爽茶、泰式粉紅奶等品項可以選擇。

鮮奶瀑布麻糬 芋泥教父

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

在品嘗了各式鹹的小吃之外，總會想要在最後來點甜點，在斗六觀光夜市的「鮮奶瀑布麻糬 芋泥教父」可以買到一整桶的「紫米芋泥奶磚」，裡面有紫米、芋泥、麻糬、脆片等，用料豐富的芋泥桶可以讓人盡情享用。攤位還有賣每天手工現做的鮮奶麻糬，同樣也是許多人喜愛的甜點。

延伸閱讀>>雲林住宿｜來去斗六住一晚，不踩雷的六家優質住宿推薦，文青旅店報給你知，住宿還能打卡網美甜點店。

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃 甜點 觀光夜市

延伸閱讀

斗六復古風美食！經典菜飯創新呈現 懷舊氛圍邀你一同穿越

環球科大退場 雲林縣府接手打造人才培育基地

國小女籃隊宿敵爭勝、雙獲立委贈球鞋 教練喊話：5月全國聯賽見

兩岸學生聚福建 探尋沙縣美食

相關新聞

週二、週六限定的「斗六觀光夜市」，到雲林不能錯過的夜市小吃

許多人到雲林旅遊時，一定會安排到斗六觀光夜市吃吃雲林美食。斗六觀光一週營業兩天，分別為週二和週六，熱鬧的夜市有許多攤位，不論是想要吃銅板美食，想要飽餐一頓，或是想要來點飯後甜點，都可以一次滿足，一起來看看斗六觀光夜市有哪些必吃的雲林美食小吃吧！

斗六復古風美食！經典菜飯創新呈現 懷舊氛圍邀你一同穿越

看到店外的招牌，以為是住宿，沒想到是間在地美食！雲林人都愛的菜飯美味你吃過了嗎？復古風滿點的【臺米大飯店】，將菜飯美味與懷舊感十足的裝潢設計融為一體，讓你內用吃飯就像是回到60、70年代！

超巨型藝術品免費拍！田野間的整排「500萬片馬賽克牆」轟動全網 發想合拍「現實版米勒拾穗」大片

隱身鄉村的童話城堡！嘉義縣新港鄉板頭厝「海賊庄休閒農場」擁有以多達500萬片馬賽克拼貼的大幅藝術牆面，在稻田中格外引人注目，繽紛色彩打造童話夢幻風，難怪未啟用就先轟動。

嘉義超火紅咖啡廳！推薦東區「HERMIT & Co.」 日式老屋印刷廠改建，還可預約印刷體驗

udn走跳美食／jason 嘉義火紅咖啡廳推薦，日式老屋原為印刷廠改建整修成為咖啡廳，屋內飄著咖啡香，草莓戚風看起來很誘人，蜂巢霜淇淋口感有層次，有脆脆餅乾吃到最後還有海綿蛋糕體，晚上還有開

【2024台南飯店推薦】精選TOP5台南熱門飯店、商務旅館 近台南火車站、安平老街、花園夜市、神農街

台南是歷史與美食並存的多元城市，不僅可以感受台南的人文時尚府城，細嚼這座城市的人情調味和經典小吃，還可以一睹熱蘭遮城的百年足跡和濃厚的人情味！因應旅客對台南旅遊的熱愛與熱情高漲，AsiaYo挑選了幾間高性價比的台南住宿推薦，品質與價格兼具。無論是親子出遊、情侶度假或商務訪問，亦或是台南飯店、台南特色民宿都能找到滿意的住宿，讓住宿也成為你旅途中的亮點之一！

5月優惠不間斷！ 母親節溫馨回饋 親子同遊到台南好玩又精省

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南有2家觀光遊樂業，包括頑皮世界野生動物園與柳營尖山埤渡假村，是台南優質且重要的旅遊景點。台南市長黃偉哲表示，本市觀光遊樂業在市府相關局處的輔導下，包括遊樂設施維護管理、環境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。