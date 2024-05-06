超巨型藝術品免費拍！田野間的整排「500萬片馬賽克牆」轟動全網 發想合拍「現實版米勒拾穗」大片
隱身鄉村的童話城堡！嘉義縣新港鄉板頭厝「海賊庄休閒農場」未完工即掀打卡潮，多達500萬片馬賽克拼貼的大幅藝術牆面，在稻田中格外引人注目，繽紛色彩打造童話夢幻風，難怪未啟用就先轟動。
位於嘉義新港的「海賊庄休閒農場」還未啟用，但繽紛童趣的整排牆面已足夠讓人駐足狂拍！這面以超過500萬片馬賽克妝點的打卡牆是由台灣知名交趾陶工藝師謝東哲動員20多名藝師，一塊塊貼於建築內外的立面牆上，豎立田野間視覺效果絕佳，有如巨型公共藝術品，還有民眾拍下「現實版米勒拾穗」照引發討論。
IGer小白於去年12月就發現這處景點，當時還未爆紅所以沒什麼人知道，空景拍攝起來更加壯觀。如有經過或到嘉義遊玩，不妨排進行程，與這童話般的夢幻牆面合照留念，期待「海賊庄」正式和大家相見歡的那天。
海賊庄休閒農場 馬賽克藝術牆
導航：嘉義縣新港鄉 笨港福德堂，百年土地公（到達後直走 第一個路口右轉 再直走）
編輯推薦
- 「全台最美眷村」免費入園！最後限時2個月 走進「眷村雜貨鋪、最美書店」懷舊氛圍裡
- 台北市也有清幽森林！都市裡的「萬坪花卉村」免門票玩到翻 「漂移卡丁車、手作DIY」激推必訪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言