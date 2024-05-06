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超巨型藝術品免費拍！田野間的整排「500萬片馬賽克牆」轟動全網 發想合拍「現實版米勒拾穗」大片

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@sunlightbai授權
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隱身鄉村的童話城堡！嘉義縣新港鄉板頭厝「海賊庄休閒農場」未完工即掀打卡潮，多達500萬片馬賽克拼貼的大幅藝術牆面，在稻田中格外引人注目，繽紛色彩打造童話夢幻風，難怪未啟用就先轟動。

拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權
拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權

拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權
拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權

位於嘉義新港的「海賊庄休閒農場」還未啟用，但繽紛童趣的整排牆面已足夠讓人駐足狂拍！這面以超過500萬片馬賽克妝點的打卡牆是由台灣知名交趾陶工藝師謝東哲動員20多名藝師，一塊塊貼於建築內外的立面牆上，豎立田野間視覺效果絕佳，有如巨型公共藝術品，還有民眾拍下「現實版米勒拾穗」照引發討論。

台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉義縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄休閒農場」。圖／謝東哲提供
台灣知名交趾陶工藝師謝東哲於嘉義縣新港鄉板頭厝打造「海賊庄休閒農場」。圖／謝東哲提供

圖／謝東哲提供
圖／謝東哲提供

IGer小白於去年12月就發現這處景點，當時還未爆紅所以沒什麼人知道，空景拍攝起來更加壯觀。如有經過或到嘉義遊玩，不妨排進行程，與這童話般的夢幻牆面合照留念，期待「海賊庄」正式和大家相見歡的那天。

拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權
拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權

拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權
拍攝於2023年12月。圖／IG@sunlightbai授權

海賊庄休閒農場 馬賽克藝術牆

導航：嘉義縣新港鄉 笨港福德堂，百年土地公（到達後直走 第一個路口右轉 再直走）

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嘉義旅遊 城堡 熱門景點 眷村 童話

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