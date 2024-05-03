5月優惠不間斷！ 母親節溫馨回饋 親子同遊到台南好玩又精省

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南有2家觀光遊樂業，包括頑皮世界野生動物園與柳營尖山埤渡假村，是台南優質且重要的旅遊景點。台南市長黃偉哲表示，本市觀光遊樂業在市府相關局處的輔導下，包括遊樂設施維護管理、環境整潔美化、遊客服務等各項品質，皆深獲遊客肯定。

頑皮世界園區內能夠近距離的觀賞長頸鹿。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

為回饋辛勞的母親，觀光遊樂業5月活動不間斷，頑皮世界優惠方案一；即日起至5/3期間，只要當日13:00前，在台南「學甲區」氣溫超過36度，14:00後入園，門票一律半價、優惠方案二；5/1~6/30平日限定，憑學生證，揪4人同行門票共1,399元（原價2,800元，4人都需要出示學生證，端午連假不適用）、優惠方案三；5/1~5/31期間，憑員工識別證、名片或勞工身分相關證件購票，享門票2人同行共900元（原價1,400元），再送30元消費抵用券。

▲頑皮世界野生動物園設有「守護者星際訓練館」，提供遊客免費暢玩全新打造的遊樂設施。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

柳營尖山埤渡假村「慈輝月」感恩回饋！特別於母親節假日5/11、5/12上下午，各舉辦一場「我愛媽咪奉茶活動」，邀請子女陪伴媽媽來尖山埤體會「被奉茶」的感動。自5/1起至5/12還推出「訂餐送烘咖啡體驗」活動，只要預訂慈輝餐，就能陪媽媽免費參加特別的烘咖啡體驗課程（需預約、每桌限2位），讓媽媽體驗充滿咖啡香的幸福感。5月份另推出「身分證520或孕媽咪免門票」入園優惠及慈暉月「雙倍奉還住宿專案」，活動期間帶媽媽入住尖山埤，媽媽每1歲可減免房價20元，再送等值餐飲抵用券。

▲尖山埤渡假村照片。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，2024台南國際音樂節「以音樂為橋梁，連結土地上世代的人們」，適逢台南四百，將以「時代之聲」為主題，於即日起至5/26，以4.0版全新升級陣容，邀請享譽國際的音樂家和交響樂團，以及優秀在地團隊，共計13場次音樂會，攜手眾人「一起台南．世界交陪」。

2024年又到了三年一科的「香科年」，每年4到6月廟會，是台南重要廟宇活動最集中的季節，5月份還有麻豆代天府甲辰年遶境活動（麻豆香），還有被譽為台灣第一香甲辰年香科大醮典活動（西港香），精彩可期，值得廟會愛好者參與，有興趣的遊客都可來認識台南境內香科活動中儀典、藝陣及常民生活的故事。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野