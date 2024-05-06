斗六復古風美食！經典菜飯創新呈現 懷舊氛圍邀你一同穿越

深藏在雲林斗六熱鬧的愛國街菜市場中的【臺米大飯店】為當地知名美食「臺米菜飯」的二店，於今年初正式開幕，憑藉著品牌結合在地化，打造出經典融合創新的美味，以及真材實料累積的好口碑，一開張便成功吸引到附近居民前來光顧！

▲外觀由於古早時期的飯店形象，獨有的風格設計，總讓許多路人經過時為之駐足。

踏進其中，猶如穿越回舊年代的傳統飯店設計感，瞬間讓人眼睛為之一亮！充滿格調的沉穩配色，完美烘托出經典的懷舊感，暖黃色的燈光氛圍也帶出一份獨有的寧靜氣息。往上直到二樓，除了提供多桌位的團體包廂空間之外，陳列在架上的復古擺設，也讓許多人不禁回憶起童年時光，久久不能自已。

▲二樓臺米大舞廳空間主要提供給團體客人，附帶準備了一系列的卡拉OK系統與舞台和引人入勝的燈光設計，不論是公司行號，還是親友同聚，都能在此盡情感受美食與特別營造的環境氛圍。

店家提供的套餐品項多元，除了招牌的臺米菜飯之外，還有提供厚切紅糟豬排、豆腐乳雞腿排、豆豉醬燒排骨、法式燉豬尾、紅燒酸豆鯛魚等形形色色的主餐選擇，只要任選上述其中一份特色簡餐，即可同時擁有豐盛配菜、飲料、蟹黃魚翅羹和甜點，另外還有提供給團體客人的無菜單桌菜，僅須提前預約即可。

│豆豉醬燒排骨

豆豉醬燒排骨選用新鮮排骨肉搭配地瓜粉下鍋油炸後，透過豆豉、醬油調配而成的滷汁進行定量時間浸泡、滷製而成，吃起來不僅口感酥嫩，獨門的醬香滋味更是相當驚艷！

▲餐點中的配菜每天都有所不同，均採用當季新鮮時蔬，且菜色中的高麗菜飯更是特別採用雲林在地的香菇、虎尾高麗菜、西螺米、西螺醬油、北港花生油混和調製成，將專屬於雲林得風土文情濃縮到飯當中，為饕客們帶來最道地的好味道。

│豆腐乳雞腿排

不分男女老少都喜愛的豆腐乳雞腿排，採用特選厚實雞腿排，粿粉下鍋油炸出金黃外衣，起鍋後刷上豆乳醬，品嘗時會感受類似花生醬的香氣，鹹香宜人的滋味與厚度滿分的鮮嫩肉質，一上桌便讓人忍不住想盡快大快朵頤一番。

│厚切紅糟豬排

深受附近饕客們喜愛的厚切紅糟豬排，與常見的紅糟肉不同，一般都使用五花肉作為料理選擇，但店家為帶給客人截然不同的美食體驗，特別採用成本更高的梅花豬，且皆為現點現炸，才能製作出外層酥脆，內在肉質鮮嫩無比的模樣，以最真材實料的賞味型態呈現給客人們。

│蟹黃魚翅羹

但凡點選套餐選項，皆可用有一碗傳統的蟹黃魚翅羹，店家為提倡海洋生態共生的重要性，將傳統的魚翅羹湯品改選用全台獨家製造的口湖養殖鯛魚翅，膠質同樣相當豐富，搭配蟹黃一同精心熬燉後的滋味濃郁、香氣飽滿！

▲套餐附贈的甜點選用麵茶、紅玉茶葉自製的茶凍，一旁會附上奶油球，讓客人自由添加，屬於相當古早味的甜點。

▲完美復刻出美軍元素的香蕉船冰淇淋，是夏日消暑的最佳首選！

若近期有計畫到斗六旅遊的話，不妨來【臺米大飯店】走上一遭，感受一下古早時期的懷舊風格與享受最道地的雲林菜飯美食吧！





【臺米大飯店】

營業地址：雲林縣斗六市愛國街124號

營業時間：11:00–19:00

店家電話：055340204

粉絲專頁：bit.ly/4aCvggO





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