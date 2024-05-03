【2024台南飯店推薦】精選TOP5台南熱門飯店、商務旅館 近台南火車站、安平老街、花園夜市、神農街

青舍商旅|緊鄰神農街

青舍商旅房型-2 圖／業主提供

青舍商旅在台南中西區，位於台南觀光小吃的精華區，步行即可到達神農街、康樂街牛肉湯等著名小吃店。這個區域不僅有各種新奇的玩意，還保存著古老的街道建築。交通便利，靠近許多名勝古蹟，同時也可輕鬆散步抵達海安商圈、正興街商圈、中正商圈等等。

此外，青舍商旅還與悅斯國際商務中心合作，可以提供完善的商務設施，讓你的出差辦公、開會、會客等等皆毫無後顧之憂。

夏都城旅安平館房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4/5.0 在國華街＆市場附近，吃東西跟交通都很方便，住這邊真的很便利

💡附近地標：台南神農街 - 113 公尺、台南國華街 - 209 公尺

💡飯店地址：台南市中西區民權里和平街99號





夏都城旅安平館|多項親子設施

夏都城旅安平館設施 圖／業主提供

夏都城旅安平館是一個展現府城風情和文化藝術的特色住宿，讓你在飯店裡就可以感受到在地文化。而且飯店提供舒適便利的設施，讓你可以恣意漫遊城市風光，享受美好與快活的日子。

除了舒適的客房，夏都城旅安平館還附設一個200坪的「城嬉‧ fun空間」，這個親子室內樂園讓你和孩子盡情遊玩。店內還貼心提供嬰兒床、澡盆、床圍、消毒鍋等設施，讓你帶娃無憂！

府城商旅文創新館房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 第三次入住夏都，各方面都一樣很滿意。早餐選項多樣化也很美味，房間很大，非常舒適!

💡附近地標：台南市立體育場 - 2456 公尺、鳳凰文物中心 - 2691 公尺

💡飯店地址：台南市南區開南里新建路47號





府城商旅文創新館房型-2 圖／業主提供

府城商旅文創新館位於台南的中心地帶，距離大東夜市和台南文化中心只需短短五分鐘的步行路程。店家還貼心準備了免費的導覽資訊，讓旅客可以更方便地遊覽周邊地區。如果您想要去赤崁樓或是台南火車站，只需要花上15分鐘的車程就可以到達。

府城每間客房都配備了空調、平面有線電視、冰箱以及私人衛浴。還有吹風機和免費的盥洗用品一應俱全，讓你的台南旅行溫暖且舒適！

歐悅連鎖精品汽車旅館 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.6/5.0 附近好停車，也很多商店，離大東夜市也不遠，服務人員態度親切良好

💡附近地標：大東夜市 - 596 公尺、台南市立體育場 - 1615 公尺

💡飯店地址：台南市東區榮譽街





歐悅連鎖精品汽車旅館永康館|近火車站、寵物友善

歐悅連鎖精品汽車旅館房型 圖／業主提供

台南特色旅館『歐悅連鎖精品汽車旅館永康館』是一家台灣地區榮獲觀光局三星級肯定的精品旅館。這間旅館顛覆了傳統旅館的形象，提供了奢華、舒適、衛生和隱秘的住宿休息服務。

這間旅館從總統套房到商務級套房各式各樣一應俱全，無論是商務出差還是愉快旅遊，讓你都能找到適合自己的房間。

台南樹屋文旅大廳 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.5/5.0 房間夠大，冷氣夠冷，住起來舒適，該有的都有，入住也快速，服務人員服務不錯

💡附近地標：台灣歷史博物館 - 1989 公尺、千畦種子博物館 - 4424 公尺

💡飯店地址：台南市永康區塩行里中正北路159號





台南樹屋文旅|全房型落地窗陽台

台南樹屋文旅房型 圖／業主提供

『台南樹屋文旅』是一個可以喚起童年純真和回憶的旅宿。這間樹屋文旅位於台南市區，卻像是置身於大自然中一樣美麗，遠離喧囂，靜靜獨處！在這裡，你能夠放鬆身心、休憩片刻，並且玩耍著回憶中的遊戲。在這個特別的地方，讓我們一起再次喚起那份美好的童年記憶。

圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 房間寬敞乾淨，附近走路就有超商跟超市還有加油站，生活機能方便！房間舒適還有停車位

💡附近地標：台南市政府 - 558 公尺、台南神農街 - 1895 公尺

💡飯店地址：台南市安平區建平里永華五街20號





台南不僅是美食的天堂，探索台南的老街巷弄也是一種樂趣，各式各樣的台南住宿選擇更是這座城市迷人之處。踏入每一間台南的飯店、老屋、民宿，都能感受到這座城市厚重而溫馨的底蘊，來AsiaYo，滿足你對住宿的一切期待！

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