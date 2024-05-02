老宅旬味旅行！跟著IG網美玩一天：嘉義市舊城區

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-05-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 公園火雞肉飯、嘉義製材所園區、花淺蔥 Brunch Osteria。

彷彿走進偶像劇或雜誌拍攝搭建場景，嘉義市街區如雨後春筍冒出了許多獨立店鋪，以獨有品味、質感和溫暖取勝，早午餐店、下午茶、老宅茶館，宛若夜歸人的一盞燈，無論你來自何方，都能在此找到回家的感覺。

許多人都說，嘉義變美了，變文青了，更加有質感了。我更深一層去看，是因為角落多了樹木的歌唱、窗邊有了花的氣息，而一點一滴的詩意，就一幕幕展開了。

公園火雞肉飯 | 1 小時

嘉義朋友每次回家都一定要吃一碗！吃過一次過後，換我每次來嘉義都要指定吃這家了！

份量十足的60元雞片飯，配上25元脆筍湯，實在是心滿意足！

嘉義製材所園區 | 1 小時

源自阿里山腳下的地緣因素，嘉義製材所曾是當時占地規模最廣大的木材產業園區，至今園區仍保存許多歷史建築、林業遺構和製材基座，除了見證阿里山豐富林地與伐木林業的百年興盛，也是嘉義市區遠離喧囂聲的文化靜謐場域。

我尤其喜歡製材所提出的木建築永續循環的知識傳遞，畢竟從山林到商業、從商業到文化藝術，木頭都在人類文明史上扮演非常重要的角色；當你如果旅程沒有太多時間搭車前往阿里山，來到嘉義製材所，一步步走在園區的高樹巨木、林木綠蔭和廣大草地，看看他們，一身疲勞也都被樹木靈氣帶走了。

花淺蔥 Brunch Osteria | 2 小時

臺灣花磚博物館 | 2 小時

三層樓的百年木造老宅展示上千塊美麗又深具台灣文化意涵的老花磚，一樓展示台灣各地的花磚殘塊、花磚牆，與販售花磚周邊商品，二至三樓則展示由花磚妝點的古物、古董與老傢俱，如紅眠床、梳妝台、矮桌、長椅、板凳、窗框甚至馬賽克浴缸等。

台灣長大的我們，普遍都知道一些圖案的特殊寓意，像是魚象徵「年年有餘」、葡萄象徵「多子多孫」、牡丹象徵「富貴吉祥」、藍寶石象徵「健康」等等，你很容易透過在花磚紋樣辨別他們，若是看見有多種元素組合在一起，解讀起來也會成為更加圓滿的寓意。

例如，四片百合花花瓣的老花磚，代表百年好合和賜福百合的意思；一顆葫蘆內含許多玫瑰花的老花磚，代表我把我的福氣和愛情都鎖在裡面。

為了讓老花磚走入現代人的生活，台灣花磚博物館也推出一系列生活選物，如花磚杯墊、花磚卡套、花磚小鏡子、花磚紙膠帶、花磚印章組等，其中我最推薦入手的是立體花磚壁貼，真的是可以讓花磚重回建築裡的角色，再加上他們有推出春夏秋季款式，讓四季，更貼切地走到家中。

霜空珈琲 | 2 小時

秋天的萬里晴空，被稱作霜空，取自其意的霜空珈琲，處處可見秋季豐收與歲月靜好的畫面。

來到霜空珈琲的第一印象，猶逢大地秋收時分，廚房與料理檯正在為了共赴餐桌與豐收的人們，端上一道道屬於當旬季節的精緻甜食與飲品。霜空珈琲供應自家烘焙咖啡、茶、氣泡飲、手工蛋糕、手工甜點及隨當旬季節設計的6款點心盤。

享用甜食飲品的餐食空間通透明亮，老件餐桌椅別緻又恬靜，我特別喜歡不同色階的木質調，與若高若低的光影，宛如漫步森林中，也恰巧呼應了嘉義木都累積半世紀的美感。

堀川茶事 | 2 小時

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