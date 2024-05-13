台南剝皮辣椒天花板竟然開「台南紅蟳粥」？隱身巷弄 每日限量販售，沒有預訂絕對吃不到

之前有跟大家分享一間我心目中剝皮辣椒水餃的天花板，他們在永康又開了一間分店。以台南紅蟳粥作為主軸，敢在非觀光區開台南紅蟳粥，老實說我一開始知道的時候覺得他們有很大的勇氣。通常台南紅蟳粥應該會開在沿海一帶，比如說安平、七股等等，所以這樣的台南紅蟳粥敢開在這邊，我想，一定有它的魅力所在。由於這間台南紅蟳粥堅持使用活體紅蟳，因此每天只備有少量現貨，如果怕撲空的話，還是提早訂購比較好一些，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南紅蟳粥好不好吃吧。

這間台南紅蟳粥位於的地點比較奇妙，不過停車來說就完全不用擔心，有自己的停車場，算是相當方便。

內用空間非常乾淨舒適，跟一般我們所知道的台南紅蟳粥店家印象相差甚遠。

※紅蟳粥套餐 NT$380

說真的，除了某一間標榜不用百元就可以吃到的螃蟹粥之外，我想，應該是沒有人比這便宜了。我指的便宜是， 相同等級的螃蟹粥，甚至是這樣的「紅蟳粥」，而且絕對保證每一隻紅蟳都有蛋黃。這裡採用生米煮成糜的方式，所以趕時間的話，建議是提前預訂會比較好一些，因為美味是需要時間慢慢堆疊而來的。

※豬油拌麵 NT$100

傳統的美味經過豬油香氣的堆疊，讓這一碗豬油拌麵更讓人意猶未盡，雖然看似簡單的味道卻是不簡單。說實話價格上不算便宜，但是如果你把冷氣、湯品、小菜都算進去，其實我覺得大同小異，還可以舒服地吹冷氣，換來乾淨舒適涼爽的空間。

除了我之前最喜歡的剝皮辣椒水餃之外，現在他們還有新增鮮蝦水餃及干貝水餃。

蝦子都是整尾下去手工包製，看起來就相當飽滿。

用料上我覺得滿扎實的，至少不會讓你感到空虛。

※鮮干貝水餃

我本來以為他們寫鮮干貝是一個形容詞，結果真的是用濕的干貝，而不是用乾燥後的干貝去包，這一點我覺得滿妙的，吃起來是自然的清甜。

※邢爺爺紅蟳粥菜單

整體來說：

這間紅蟳粥，使用的紅蟳等級絕對是不會讓你後悔的，這個價格除非你要花很多油錢，去到產地尋找，不然就是去阿美飯店那種等級的大辦桌餐廳，才會看到這種「版頭」，因為他們就是找專門出給辦桌師傅的廠商，小量訂購他們還不一定會願意給你訂。這個價格我不敢說會一直維持，趁老闆還沒把瘋病治好之前趕快去吃吃看吧。

體驗時間：113/03

邢爺爺紅蟳粥

地址：台南市永康區國光五街18號

時間：11:00-19:30(假日公休)

電話：0918 760 008

店家停車：有

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：愛吃輝

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