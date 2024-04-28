在地人才知道！日本百年咖啡品牌「上島MUC」隱藏在飯店內 以「鬆餅棒棒糖」聞名的台南早午餐

近期台南早午餐的議題其實非常熱烈，也有許多不同的品牌加入台南早午餐的戰爭之中。今天要介紹的這間台南早午餐也是來頭不小，來自日本有近百年歷史的咖啡品牌。這間台南早午餐販售著非常特別的鬆餅棒棒糖，而且這個非常特別的鬆餅棒棒糖有非常多的口味。

其實這間台南早午餐真的很少人知道，一開始這間台南早午餐的老闆只是想給飯店旅客用餐，幾乎是沒有對外宣傳開放，因此這間台南早午餐真的很少觀光客知道。這間台南早午餐除了甜食、咖啡之外，當然還要有一些鹹食選擇，其實我一開始挺害怕這間台南早午餐是否都是一些半成品，結果這間台南早午餐的鹹食真的有嚇到我。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南早午餐好不好吃吧！

這間台南早午餐有兩個出入口，比較好找的出入口就是森行旅大門走進去的一樓。

進來之後千萬不要擔心，就安心的往最裡面走進去，停車來說也相當方面兩個出入口都很好停，民權路上也有停車場可以停。

裡面的空間不會讓你很壓迫，座位非常充足，也有各式不同風格的座位區，這一點我覺得非常舒服，因為有一些人希望當懶骨頭，有一些人則是有聊天談事情的需求。

我最喜歡的座位就是這個窗戶邊，有種愛情小說作家「橘子」常說的那種氛圍，完了，這會不會透漏我的年紀了。

首先，當然要先介紹有鬆餅棒棒糖別名之稱的可郎芙。

※經典提拉米蘇可郎芙 NT$170

本來覺得這種東西應該只是好拍而已，結果這提拉米蘇的鮮奶油也是自己製作的。奶油使用的是不錯的品牌，吃起來是相當綿密又不膩口的滋味，隨著苦甜巧克力的滋潤，讓整體口味吃起來又相當順口，配上帶有脆口且有層次的鬆餅口感，可以代替傳統的手指餅乾，吃起來真的另有一種風味。

※藍色戀人NT$200

最上層的綿密不死甜的鮮奶油，搭配自製藍莓醬以及新鮮藍莓，這個絕對深受女生的喜愛。

現場還有多達10幾種選項，偶爾還會出現一些季節性產品，大家如果特別想吃哪一項，可以記得先預訂比較不會撲空。

現場也有其他每日精選甜點、餅乾等等，都是甜點師傅新鮮製作。像今天我們點的巴斯克我也相當喜歡，最外層有一點類似脆皮巧克力的口感，香氣是在口腔之中淡淡散發，咬下後有一點乳酪蛋糕的綿密感，又不會讓你感到乳香過重而膩口。

這裡的咖啡豆都是日本原裝進口的重烘培咖啡豆，現磨現泡的視覺刺激感，從磨粉開始，整個室內空間就充滿著咖啡香氣。

咖啡師在拉花的時候我就跟她聊天，絕對不是因為她長得漂亮，是因為他的動作真的滿優雅的。

在鏡頭語言之下，畫面真的是滿漂亮的。

※拿鐵 NT$130

拿鐵入喉咖啡香氣很濃郁，咖啡的油脂香氣也保持的剛好，不會因為奶泡而有所影響，這就非常考驗咖啡豆的品質了。

※紅心芭樂氣泡飲 NT$140

我個人滿喜歡點氣泡飲的，因為可以解解膩，紅心芭樂的味道相當明顯，裡面還有寒冬的搭配之下，喝起來就不會太無聊。

甜點跟飲料都介紹完了，接下來就介紹一下他們的鹹食吧。

※手作唐揚雞腿塊 NT$380

這個早午餐的價格來說好像算是中高價位，但是份量真的非常多，除了沙拉、自製優格、糖心蛋之外，還有一些初榨橄欖油煎製蔬菜、薯條，再加上日式風格非常明顯的照燒烤飯糰、明太子烤飯糰，最後加上主角唐揚雞。

這裡的唐揚雞是台灣本土的雞腿肉去醃製，完全不用再蘸胡椒粉就非常夠味，炸功來說也是維持的相當不錯，外表非常酥脆，一口咬下肉汁非常飽滿。

我個人建議先從照燒烤飯糰先吃起，還沒咬下光靠嗅覺你就會感受到濃厚的柴魚醬油香氣，咬下之後，更是在口腔內非常明顯的跳躍，再吃下明太子相當比較濃厚的組合，整個香氣是層層堆疊起來的，沒有那種只是想硬塞一個主食的搭配手法。

※蝦爆明太子義大利麵 NT$320

其實每一次早午餐有義大利麵的選項，我都會想點看看。長期觀看愛吃輝文章的「哈佛」們，一定都知道我對於義大利麵的要求很高。首先，這義大利麵沒有變成義大利湯麵，我基本上先給一個基本分，這裡的義大利麵我不敢確認是不是先把麵條先煮好凍起來這種偷跑方式，如果她有，那我覺得她收汁的功力很厲害，不過我吃起來的感覺比較像是麵條現煮的，因為麵條是帶有嚼勁，使用白酒清炒的基底，帶有白酒昇華後的自然酸甜，整體鍋氣非常明顯濃厚，真的會讓人一口接著一口。

※松露菌菇牡蠣燉飯佐水波蛋 NT$400

老實說燉飯加上水波蛋這種組合，真的是非常非常非常聰明，好吃又特別好拍，透過蛋黃的滋潤讓燉飯香氣增加，松露味道維持的非常剛好，不會過度濃厚。

牡蠣的經過烹煮後還可以維持那麼大顆，吃起來一點腥味都沒有，還保有一些水分，我很推薦大家可以蘸著蛋黃吃也相當好吃，吃完一份就超級飽。

整體來說：

如果以安平的早午餐來說，這裡的價格我覺得算是非常便宜，而且是連我都覺得有飽足感的類型，環境上非常舒服，不會讓你覺得很擁擠，也不會讓你覺得太過悶熱，停車來說又相當好停，我個人是相當喜歡，最近如果我不想待在公司的話，我都會跑來這裡點一杯咖啡帶著筆電寫文章，或許你偶爾還會看到我躲在角落發呆。

體驗時間：112/09

上島MUC Coffee Roasters 安平旗艦店

地址：台南市安平區安北路98號

時間：0830-1700(周三公休)

電話： 06 223 6922

店家停車：無

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ FB：愛吃輝

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