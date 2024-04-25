一路喝遍64家知名餐酒館！ 「酒鬼奇航」酒精路跑 6/30探尋台南夜生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南市知名活動「酒鬼奇航」酒精路跑活動，前三年因受疫情影響而停辦，今年將於6/30由台南在地64家知名餐酒館聯合舉辦，遊客於活動開始前須至指定集合點領取活動用品（紀念帆布袋、拼圖底板、Shot 杯及掛繩，每人一份），報到領取後即可自行前往本活動64家餐酒館，憑票免費領取1杯風味 Shot，一路喝遍所有店家。本次也推出蒐集拼圖活動，各店家有相對應之拼圖，完成所有拼圖即可領取完賽獎品，藉由對應圖卡上餐酒館的過程，遊客可進一步了解及認識台南在地特色餐酒館。

調酒示意圖 【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒】。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，台南夜生活既精彩又豐富，除了各地遊客熟悉的深夜美食外，近年來也有許多從老宅改建或具有主題特色的餐酒館，更加吸引許多饕客造訪台南，不僅豐富了台南美食元素，也發展出府城夜間觀光另一種新風貌。市府連續三年舉辦「台南國際餐酒嘉年華」，號召眾多知名酒商品牌及入圍世界級的在地頂尖餐酒館、職人齊聚一堂，堪稱亞洲區最大的美食嘉年華饗宴，吸引眾多遊客前來參與，本次活動台南在地64家知名餐酒館，邀請遊客一同來感受台南夜晚的美。但仍要提醒大家，未滿十八歲禁止飲酒，且飲酒勿過量，並遵守酒後不開車原則，保障你我的安全。也鼓勵遊客搭乘大眾運具，活動過程可利用台南市觀光巴士移動，為永續旅遊盡一份心力。

台南的美食文化多元，從夜間市集到國際級餐酒館，多樣化的選擇讓遊客不管怎麼安排、怎麼玩都嗨 Chill。沒有參加到這次活動的遊客也不要難過，觀旅局已盤點彙整了台南七個行政區共99間餐酒館美食地圖，讓大家可按圖索驥，不管是老宅魅力餐酒館還是私廚創意料理，搭配人文、歷史，古蹟景點等不同玩法。建議遊客夜宿台南，不僅能更方便地參與夜間活動，還能享受台南特有的風情和氛圍。本次參與店家中有8成分布在中西區，許多民宿和飯店都位於附近，讓遊客可以輕鬆步行前往景點和美食餐廳，用最輕鬆的姿態，最舒服的方式，享受最好的氛圍與時光，感受到這座城市的獨特魅力。

▲餐酒館地圖下載。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局用心經營國內外旅遊市場，持續加強旅遊友善接待環境、舉辦更多精彩的旅遊活動，讓旅客體驗台南的豐富文化和獨特風情。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，可參閱「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲專頁。本次活動票價及活動辦法以主辦單位公告為準，另外可下載《台南99間餐酒館美食地圖摺頁》，按圖索驥品嘗美食、美酒。

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

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