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美得不可思議！嘉義縣「螢火蟲季」登場 最佳賞螢景點曝光

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竹崎鄉的圓潭生態園區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
竹崎鄉的圓潭生態園區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣螢火蟲季熠熠登場，嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）精選22處賞螢景點，有嘉義最獨特的鐵道賞螢、秘境賞螢、全齡友善步道賞螢，以及有著滿地飛舞螢火蟲地毯奇景的部落賞螢。每年4月至5月是螢火蟲最旺盛 、活躍的時候，夜空中滿山遍野的螢光閃耀飛舞，令人驚艷，美不勝收，遊客可安排到嘉義感受最閃耀、夢幻的螢光派對。

▲梨園寮車站的夏夜宛如韓劇《德魯納酒店》的絕美場景。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲梨園寮車站的夏夜宛如韓劇《德魯納酒店》的絕美場景。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

「2024嘉義縣螢火蟲季」日前在公興森態園區舉行「螢光派對 來嘉共舞」行銷記者會，由嘉義縣中興國小太鼓隊及 YOYO 家族柳丁哥哥、Kiwi 姐姐為賞螢季揭開序幕，縣長翁章梁強力宣傳螢火蟲季的美。翁章梁說，嘉義縣復育螢火蟲有成，螢火蟲品種為全台之冠，除了9月，幾乎一年四季都有，更包含許多獨「嘉」特色，像是「螢河鐵道」美景，有奮起湖車站、水社寮車站與梨園寮車站，遊客可以搭乘阿里山林鐵，來趟不一樣的鐵道旅行。

▲竹崎光華社區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲竹崎光華社區。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

另外，還有全齡友善的步道賞螢，位於竹崎鄉的圓潭生態園區，有最友善的賞螢步道，園區設置無障礙步道，讓親子族、銀髮族、輪椅族都能輕鬆賞螢，賞螢季期間還可以預約導覽服務。

▲阿里山鄉里佳部落。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲阿里山鄉里佳部落。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，嘉義有許多賞螢秘境，以及結合當地特色文化體驗的鄒族部落夜遊賞螢，文觀局與雄獅旅遊推出公興森態園區、圓潭生態園區、迷糊步道及梨園寮等4條賞螢導覽觀光遊程，最低899元就能來嘉賞螢，非常適合全家大小一起同遊。

▲梅山鄉瑞里村。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲梅山鄉瑞里村。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

賞螢季限定優惠，5/11有「名人導覽」，邀請柳丁哥哥在公興森態園區帶領小朋友來一場螢光生態小學堂，4/20在「嘉義縣文化觀光局」臉書開放報名；還有「親子住宿贈禮」，親子於5月平日週四入住指定合法民宿，12歲以下小朋友即可獲得親子賞螢包一份，含旅行收納袋、兒童牙刷及賞螢季限定螢光貼紙；遊客只要於指定餐飲打卡，即贈限定賞螢氣球的「打卡贈好禮」，以上數量有限，贈完為止。

▲日前在公興森態園區舉行「螢光派對 來嘉共舞」記者會，為2024嘉義縣螢火蟲季揭開序幕。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供
▲日前在公興森態園區舉行「螢光派對 來嘉共舞」記者會，為2024嘉義縣螢火蟲季揭開序幕。　圖：嘉義縣文化觀光局／提供

農業部農村發展及水土保持署南投分署也與民宿推出「平日住宿贈體驗活動」，由3月的紫藤花季延續至賞螢季，遊客於3至5月平日入住指定民宿，即可免費體驗當地「揉茶體驗」、「咖啡烘焙體驗」及「槌染DIY」等特色活動。即時掌握螢火蟲季活動資訊，可至「慢遊嘉義」粉絲專頁或 Instagram 查詢。

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步道 螢火蟲 賞螢

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