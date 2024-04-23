台南療癒系港點！經典料理原味呈現 港式好味帶你直接穿越

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

藏身在台南東區街巷裡的【好味港覺】自2021年5月開幕至今，已有近三年的時間，是許多台南鄉親與外地人到當地旅遊時經常光顧的港式茶點餐廳。老闆本身為香港人，決心搬到台灣定居，將在香港所學的道地美味，加上在香港從小到大的美食回憶，打造出不分台灣、香港人都讚不絕口的特色餐點。

店內整體環境以簡約的文青風設計令人心曠神怡，踏進店內，便會感受到一份獨有的溫馨氛圍，彷如回到家的感覺，讓前來用餐的客人都愜意感十足。

店家推出的菜單主要以經典的港式小點為主軸，從香酥脆口的脆脆起司西多士到鹹甜兼具的瑞士雞翅撈丁通通有，連在台灣較少看到的傳統港式烘焙雞肉派、叉燒派亦位列其中，每一道料理都讓許多在台灣的香港人直呼品嚐到家鄉的味道！除了美味的主菜之外，還供應一系列的小點和飲品，如核桃酥跟腰果酥、港式絲襪奶茶和檸檬利賓納七喜等，讓客人可以在舒適輕鬆的環境中，自在的享受香港的美味風情。

│脆脆起司西多士

脆脆起司西多士外層酥脆的吐司包裹著香濃的起司及煉乳，每一口都有著滿滿的滿足感。這道菜將香港街頭小食與西式烘焙完美結合，令人垂涎三尺。

│瑞士雞翅撈丁

瑞士雞翅撈丁以自家調配的港式滷汁滷製，醇厚的鹹甜味道搭配嚼勁十足的麵條，每一口都能讓客人感受到濃濃的港式風味味道。

│雞批（雞肉派）&叉燒批（叉燒派）

屬於傳統港式烘焙美食代表之一的雞肉派與叉燒派，保留最道地的香港味，從餅皮到餡料都是老闆純手工製成。餅皮是香港傳統曲奇皮，酥脆香口，裡面是自家烹調的雞肉 / 叉燒內餡，口感十足完美融合的滋味，簡直不要太驚艷！

▲除了現做的美味之外，吃得順口，也可向店家詢問購買冷凍的烘焙產品，將這份美味帶回家！
▲除了現做的美味之外，吃得順口，也可向店家詢問購買冷凍的烘焙產品，將這份美味帶回家！

│手工港式核桃酥＆肉鬆腰果酥

手工港式核桃酥＆肉鬆腰果酥這兩款道地小食以純手工製作，核桃或腰果都經過低溫烘烤再壓碎加進麵糰，每一口都是吃得到的堅果香氣及酥脆口感，令人愛不釋口！店家更公告未來會繼續研發出更多口味，亦會做成禮盒販售，相信會讓許多手工甜點控們期待不已。

│港式絲襪奶茶

港式茶飲中的經典飲品，口感濃郁香滑，散發著濃濃的茶香和奶香，純正的港式味道，讓人彷如置身於香港的街頭小店中。

│檸檬利賓納七喜

檸檬利賓納七喜結合了英國黑莓的酸甜和七喜的氣泡，再加上檸檬的清新，口感豐富多變，每一口都充滿著活力和清新的味道，是消暑解渴的絕佳選擇。

無論是渴望品味新奇無比的的別緻風，還是想要品嚐正宗道地的香港滋味，【好味港覺】都能充分滿足饕客們的味蕾，讓客人完美享受到一場極具特色的美食之旅。


【好味港覺】

營業地址：台南市東區東寧路538巷1號

營業時間：13:00–20:00（周二、三、四公休）

店家電話：062091393

粉絲專頁：bit.ly/3VqI7Oh


延伸閱讀//台南北區早餐推薦│特色餐點活力補給 "香濃芋泥蛋餅"超人氣

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