黃色小鴨進軍雲林！搭配「近水樓台湖畔森林咖啡」粉色花旗木超美

高雄黃色小鴨告一段落了，但原來雲林本來就有黃色小鴨？隨著「花旗木花季」開始，「近水樓台湖畔森林咖啡」園區有擺設11隻不同大小的黃色小鴨可搭配美拍打卡，活動期間每週六日還有樂團表演，趕快安排一日遊囉！

圖／IG網友Bruce Hsu授權提供

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花旗木又被稱為「泰國的櫻花」，到達花季時美得堪比櫻花，過去也吸引一票遊客前往美拍。這回「近水樓台湖畔森林咖啡」搭配花旗木花季推出系列活動，包含即日起每逢週六日至4/21有雲林知名風鈴聲樂團現場演出，表演時間早上10點到12點下午一點至四點。

圖／IG網友Bruce Hsu授權提供

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至於入園門票為200元可折抵消費100元，打卡還有送會叫的黃色小鴨，每天限量100隻，千萬不要錯過啦！