許光漢、清原果耶領路的觀光地圖！在《青春18x2通往有你的旅程》與台南街巷相遇

【旅奇傳媒/編輯部報導】改編自網路遊記「青春．18x2 日本慢車流浪記」的愛情電影《青春18x2 通往有你的旅程》，已在白色情人節浪漫上映，電影講述年少時的青春、愛戀與純真，歷經長大成人之後的懊悔、遺憾與和解。上映前就已受到高度關注與期待，電影公司在北中南舉辦搶先試映時反響熱烈，看得觀眾又哭又笑，直呼正式上映時一定要再進電影院二刷。

▲許光漢在海邊拍攝玩水的戲。 圖：牽猴子股份有限公司／來源

而片中 Jimmy 與 Ami 兩人一路從相遇到相識的過程，有多拍攝場景的選址都在台南，台南市市長黃偉哲表示非常開心市府能夠協助到本片在台南的拍攝工作，好片值得推薦，期待大家進電影院好好欣賞後，到訪台南朝聖各拍攝點。

▲電影《青春18x2 通往有你的旅程》在台南拍攝，洋溢懷舊風格。 圖：牽猴子股份有限公司／來源

台南長遠積累的人文深度，與獨特的城市生活感，是很重要的文化資產，結合現今影視創作蓬勃而多元的發展，除了能提供創作者豐富而深具特色的影像質感，也透過這些影視作品持續從不同視角發掘城市的多層次風貌。台南市政府文化局設有「影視支援中心」，用心整合其他局處資源，提供來台南取景拍片的劇組所需的行政支援，協助劇組創作優質影片，以讓更多人看見台南之美。

▲男女主角在片中看電影的拍攝場景，位於70多年歷史的台南全美戲院。 圖：牽猴子股份有限公司／來源

電影《青春18x2 通往有你的旅程》是張震首度監製，由許光漢、清原果耶主演，是《餘命十年》導演藤井道人最新編導的作品。在片中，劇組為符合故事背景，精心打造出年代感十足的場景並加入各式復古元素，像男女主角首次約會在電影院觀看日本經典電影《情書》一景，就是在具有70多年歷史的台南全美戲院拍攝，電影公司還特別在戲院前搭設18歲的 Jimmy 的人型立牌，吸引影迷瘋搶合照打卡，儼然成了台南最夯景點之一。1950年代設立的全美戲院，最為人知曉的便是出自國寶級畫師顏振發先生之手的電影看板，對在地台南人而言，它不單只是文化資產，當年一票難求、高朋滿座的盛況，更是幾世代人的集體回憶。旅人們可來到台南，一起走入全美戲院，觀賞《青春18x2 通往有你的旅程》，身歷其境男女主角當下的記憶情愫，找回心裡那份被遺忘的悸動。

▲第一次來到台南拍戲的清原果耶，對於劇組超多的便當選擇留下深刻印象。 圖：牽猴子股份有限公司／來源

台南市觀光旅遊局局長林國華表示，《青春 18x2 通往有你的旅程》以台南作為主要拍攝地，Jimmy 與 Ami 在此留下了許多的浪漫足跡，除了全美戲院外，從四草大橋、東門城圓環、民生路一段、武聖夜市、神農街、府中街、水仙宮市場、臺灣首廟天壇天公廟、保安車站，以及台南應用科技大學等都有畫面入鏡，在電影院觀賞時，可以定睛找找這些景點究竟在片中哪些場景出現，規劃專屬於己的青春旅程，找到令自己感動的浪漫風景。

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