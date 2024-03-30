一週只開3天！隱藏在巷弄裡的麵包店，最夯「可頌」好吃不容錯過

【鴨鴨麵包】隱藏在巷弄裡的麵包店

我到底有多愛吃麵包啦！最近發現這家【鴨鴨麵包】有我喜歡的可頌系列，立刻加入店家line好友預定麵包，我很喜歡這種非連鎖的麵包店，都會吸引我，台南這類型的麵包店有不少家喲！改天有空再來整理麵包點懶人包，分享給喜歡吃麵包的你們吧！不囉嗦!今天先來簡單分享【鴨鴨麵包】給你們，台南麵包、台南可頌、台南下午茶又多一家可以選啦～

台南麵包推薦【鴨鴨麵包】外觀

鴨鴨麵包店址位於開元路巷內，沒想到這裡會有一家麵包店，我前往取貨時還有點小迷路，但還是順利找到啦～巷內停車不易，開車的朋友先在開元路上找好停車格再徒步進入。

台南麵包店【鴨鴨麵包】店內環境

鴨鴨麵包店內空間不大，一次最多可入內4人，小巧的空間布置的挺可愛，搭配些老物件及鴨鴨相關的小物，麵包建議可以先預訂。

▲台南麵包推薦 鴨鴨麵包

▲台南麵包推薦 鴨鴨麵包

▲台南麵包推薦 鴨鴨麵包

台南歐式麵包【鴨鴨麵包】菜單

鴨鴨麵包菜單請看店家IG https://www.instagram.com/two.wild.ducks.hanging/公告，預訂麵包一律透過官方Line。

▲鴨鴨麵包|杏仁可頌

▲鴨鴨麵包|午安肉桂捲

▲鴨鴨麵包|巧克力可頌

這次買了三種麵包分別是巧克力可頌 95元、杏仁可頌 110元、午安肉桂捲 95元。隔天回烤也不會太油，吃起來都有酥酥的口感，肉桂捲有著濃濃的肉桂香，杏仁可頌上面加上杏仁片酥脆口感也好香，巧克力可頌也不會太甜膩，初次品嘗這三款麵包都還挺好吃，喜歡吃麵包或可頌的朋友，可以去試試。

鴨鴨麵包

地址：台南市北區開元路148巷156號

營業時間：週五14:30-19:30；六、日14:00-19:30(售完為止)

粉絲專頁：鴨鴨麵包

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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