好吃到舔手指的「澳洲肉派」！義大利麵口感彈牙 甜點「檸檬塔」超推要點

寫在造訪熊廚師 Chef Bear之前

嘉義縣政府及縣議會旁的美食一條街，稱為太子商圈，裏頭擁有著很多不同的樣態美食，今天要來拜訪的是外頭掛著義大利國旗跟澳洲國旗的熊廚師 Chef Bear ，下班尖峰用餐時間甚至是要排隊候位的狀態，可以見到他們在這裡有著一批忠實的支持者，不過先在外頭等了一下大家也是吃完就走，不會等很久，唯一比較可惜的是開車來的朋友可能停車位就要稍微費心了，機車的話停門口就可以。

熊廚師 Chef Bear環境

看著他們忙進忙出，店裡真的是翻了不少輪的狀態，畢竟要在短時間照顧到每一位飢腸轆轆的人，就是像在戰爭一樣。

簡單的裝潢把許多空間都讓給了製作美味食物的廚房備料處，像是這裡所有的鹹派可都是全部一手包辦，沒有使用現成派皮跟餡料，更善用嘉義縣的在地食材來做給大家吃。

熊廚師 Chef Bear菜單

品嘗在熊廚師 Chef Bear

蒜辣雞肉義大利麵(微辣)

我得先說它完全符合了我對於好吃義大利麵的幾個要求，麵體是Q彈的有嚼勁的而且把醬汁都裹的很乾淨，讓盤底沒有一大堆湯湯水水的，所有的料也都沒有因為炒製的過程而完全乾柴或過熟了，而影響到口感，不過我不喜歡上面灑了生的豆苗，覺得有一些突兀，最後我要說這一盤麵讓我喝了一大杯紅茶都還沒吃完，耐辣度不夠的朋友絕對只要點微微辣就好，喜歡吃辣的朋友這道給他點下去就對了。

洋蔥濃湯

看到洋蔥濃湯原本以為端上來會是黑漆麻烏的一碗，如果以這樣的價位奶油底的洋蔥濃湯已經很不錯了，往裏頭的所有洋蔥，也都經過拌炒之後把甜味都釋放出來是一碗，在冬天熱熱喝會很舒爽的湯品，勾芡上也很得宜不會像是在喝漿糊一樣。

手工牛肉派

今天來用餐的MVP大概就是這道手工牛肉派了，除了派皮有著厚度且有熟之外，整個麵粉跟奶油結合的香氣呈現的非常的棒，一切開來就有爆漿的內餡給你滿滿的誠意，內餡主要以番茄為基底做成的牛肉紅醬，豐富的蔬菜量加上燉煮的時間，讓整個餡料就很像一鍋濃濃的羅宋湯一樣，這樣一顆派如果在臺北大概150塊也買不起吧。

檸檬塔(小)

前面牛肉派的派皮都做得這麼好了，後面的檸檬塔皮當然也不會讓人失望，冷凍之後的檸檬塔，檸檬餡吃起來好像冰淇淋一樣，可惜當天大份的已經賣完了，上面撒上的檸檬皮也添增了更多的風味，一定要吃！

造訪熊廚師 Chef Bear後記

只能說是黑瓶子裝醬油，外觀雖然有著濃濃的臺式風格，但東西總是吃了才知道，熊廚師有給我一種原本沒有很期待，吃完卻非常開心的體驗，加上聽他們說，他們使用了非常多嘉義縣在地的食材來製作，一方面食材很新鮮，一方面更能減少食物的碳足跡，對於環境永續的區塊非常有幫助，如果不吃牛肉的朋友也可以試試看他們的奶油雞肉派，而且他們還提供公司行號機關聚餐的外燴服務，菜單都可以為了大家量身訂做。

熊廚師 Chef Bear | FB

地址：嘉義縣太保市祥和一路東段10號

電話：0952-309934

營業時間：週三至週五 11：30 – 14：00 、17：00 – 22：00 週六週日11：30 – 22：00 週一週二公休

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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