台南人有口福了！「星光市集」台日泰美食與服飾統統有，現在打卡「木瓜牛奶第2杯半價」
台南人有福了！位於台南北區的全新「星光市集」正式登場！每週一、二、五晚開市，台日泰等道地美食統統吃得到，絕對是銅板價的夜間饗宴。
該市集強調融合日式、泰式建築風格，並以露天美食區、風格獨特的貨櫃商店街為特色，彙聚來自不同國度的美食，號稱消費者想得到的夜間美食統統吃得到喔。
不僅如此，吃了吃的還有穿的！琳瑯滿目的百貨商品應有盡有，可以嘗試看看在這裡找到高cp又好穿搭的服飾。此外，星光商圈更貼心地提供汽/機車專屬停車場，若有停車需求的消費者會非常便利。
更狂的是，現在只要造訪商圈並留下打卡評論，即可享有冠軍木瓜牛奶第二件半價的優惠，趕快安排時間揪團一起去了。
星光市集商圈
地址：台南市北區西門路四段325號
營業時間：每週一二五 17:00-24:00
聯絡電話：0903-530-666
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