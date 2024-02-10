來點燒肉！直火炙燒鮮嫩多汁 炙烤霜降牛排肉量超浮誇

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位於嘉義民雄建國路上的【牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼x民雄支店】為品牌在當地的分店據點之一，憑藉著品牌一直以來的好口碑與現點現烤的火熱美味，自開店以來，短短一年多的時間，已日漸成為附近居民的正餐好選擇！

店內整體十分寬敞舒適，乾淨、整潔的環境讓前來用餐的客人擁有愉悅的用餐體驗。暖色系的燈光將純色系牆面與木質調裝潢、擺設桌椅渲染出一份溫馨的氛圍感，將經典日系暖心風格完整的烘托出來。

▲外帶等候區。
▲外帶等候區。

▲店家提供雞白湯自取的服務。
▲店家提供雞白湯自取的服務。

▲飯後來杯沁涼冰沙點綴，再適合不過！
▲飯後來杯沁涼冰沙點綴，再適合不過！

店家提供的餐點品項大致分為丼飯與拉麵系列，不僅有招牌的炙燒牛後腹肉丼、炎神炙烤霜降牛排丼、南蠻椒麻地雞丼、極黑貝身戰斧牛排丼、肥前屋油香叉燒丼等擁有鮮嫩肉質的丼飯，還有提供天神雞白湯豚骨拉麵、柚香雞白湯拉麵、炙烤川辣濃雞豚骨拉麵等多樣化的拉麵選擇，也特別針對食量較大的饕客們推出肉品、海陸雙拼的選擇，以及加價升級套餐的方案，皆可依照個人喜好與食量需求自由選擇。

炙燒牛後腹肉丼

廣受好評的炙燒牛後腹肉丼，精選油脂豐富的美國霜降牛五花肉，依便於入口的比例切片後，適量融入特製醬汁後以直火進行炙燒，火烤時不時傳來的陣陣香氣讓人不禁口水直流！大口吃下，軟嫩無比、飽滿多汁的牛肉在口中盡情釋放出濃郁的鹹甜香氣，微微的焦香味更是完美襯托出牛肉的可口滋味，滲進飯裡的醬汁風味更是白飯殺手，讓人忍不住一口接上一口！

▲圖示為極盛加量。
▲圖示為極盛加量。

炎神炙烤霜降牛排丼

自推出以來，始終未列熱銷排行榜前幾名的炎神炙烤霜降牛排丼，厚切的霜降牛排在香甜白米飯上層層堆疊，炙燒後的霜降牛排肉汁被完美鎖住，熱氣騰騰的時候吃最對味！吃的時候能清晰的嘗到飽滿的口感體驗，油花的香氣搭配顆粒分明的白飯一同品嘗，風味極佳！

▲細膩的堆疊擺法，讓人看著食指大動！
▲細膩的堆疊擺法，讓人看著食指大動！

南蠻椒麻地雞丼

南蠻椒麻地雞丼推薦給愛吃辣的肉食主義者們！嚴選新鮮去骨雞腿肉醃製，裹上一層麵衣油炸到金黃色，再涮上適量的特製醬料，一口嘗下，外酥內嫩的口感令人相當滿足，雜揉了南蠻、椒麻風味的醬料香氣在舌尖肆意蔓延，微酸微辣的滋味十分開胃，也是白飯殺手的成員之一！

無雙一夜干豚肉丼

只吃肉不夠滿足嗎？來碗海陸雙拼的無雙一夜干豚肉丼就對了！現烤一夜干搭配炙燒豬五花的豐富菜色，只為挑戰饕客們的度量極限！

柚香雞白湯拉麵

色香味俱全的柚香雞白湯拉麵是在地人常點的熱門拉麵，濃郁的雞白湯頭結合柚香醬汁，鹹甜交織的湯頭滋味搭配上嚼勁十足的特製麵條，令人相當驚豔！

【牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼x民雄支店】為回饋鄉親、客人們一直以來的支持，特別推出來店購買餐點，到Google進行五星評論後即贈可樂、雪碧、溫泉蛋、溏心蛋四擇一的店家招待！


【牛丁次郎坊x深夜裡的和魂燒肉丼x民雄支店】

營業地址：嘉義縣民雄鄉福樂村建國路三段52號

營業時間：11:00–14:30、17:00–22:00

店家電話：052209222

粉絲專頁：bit.ly/3HHgAQq


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