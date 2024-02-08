鹽水蜂炮、月津港燈節順遊周邊台南景點，徜徉於鹽水、新營的懷舊魅力！

隨著新的一年即將到來，令人期待的節慶活動也於各地一一上演！如果你鍾情於歷史與創新交織的台南，但早已逛膩了市區的台南景點和排隊名店，不妨參加一年一度且世界聞名的「鹽水蜂炮」及「月津港燈節」，或者安排以台南鹽水和新營為主軸的台南一日遊，逛老街、吃美食、看古蹟，體驗最在地的熱鬧與魅力，為2024年迎來好兆頭！

台南一日遊-鹽水必訪的台南景點

月津港親水公園

因為每年元宵節所舉辦的月津港燈節，而吸引大批遊客湧入的「月津港親水公園」，包含由拱型橋組成的「水月橋」、適合騎腳踏車的「月津騎道」、彎月型河道「曲橋」，以及半圓型通水斷面設計的特色地標「古月橋」等設施，還有人形容月津港親水公園的美，彷彿隱居在鄉間的年輕姑娘，輕柔而典雅，且白天與夜晚各有不同風情。

圖／IG@besideocean

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地址｜台南市鹽水區康樂路

鹽水橋南老街

位於月津港港口邊的「鹽水橋南老街」，總長約400公尺，是清朝時期南北鄉鎮的交通要道，也是早期最熱鬧的一條街。橋南老街的特色為住店合一的傳統閩南三進式建築，至今仍保留其古樸寧靜的巷弄，而每年月津港燈節的燈飾也會從月津港親水公園，一路延伸到橋南老街，熱鬧的景致宛如重現昔日的繁榮。來到這裡，也可以試試鬍鬚豬頭飯、顏清安鹽水意麵等老字號在地美食！

圖／IG@kevin.19991023

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圖／IG@yuyuyu.1993

地址｜台南市鹽水區橋南街

鹽水煎包

現包、現煎、現賣！擁有50年以上歷史的「鹽水煎包」，主要販賣筍肉煎包、花生煎包、炸紅豆包、甜甜捲和大餅，每當一開店就會大排長龍。而他們家的煎包口感跟別人的不一樣，其實是因為從山東大餅改良而成，並且每一顆的外皮都會煎到金黃酥脆，確保讓客人吃到外皮厚實又有嚼勁的煎包。無論甜的還是鹹的口味都各有擁護者，是許多人到台南鹽水必吃的小吃之一。

圖／IG@missfat_food

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地址｜台南市鹽水區朝琴路與號中正路口

電話｜0956 653 300

營業時間｜14:00-18:00

銀鋒冰果室

「銀鋒冰果室」素有「美食界的月老」之稱，這是因為早期店家曾是鹽水地區，男女相親的必選場所，據說有很多七、八十歲的長輩，仍視他們的紅豆牛乳月見冰為月下老人呢！銀鋒冰果室的品項主要分為冰品和果汁類，而店家的人氣餐點除了加了生蛋黃的紅豆月見牛乳冰之外，還有不添加糖，也不加水稀釋的木瓜牛乳、西瓜檸檬汁等果汁，每一口都吃得到真材實料。

圖／IG@babbit0809

圖／IG@chubby___foodieee

地址｜台南市鹽水區中山路1號

電話｜06 652 2202

營業時間｜10:30-22:00

台南一日遊-新營必訪的台南景點

新營鐵道地景公園

隨著糖業逐漸沒落，台南市府近年來將新營糖廠製糖區一帶重整為「新營鐵道地景公園」，以軌道蜿蜒的意象鋪設地坪，並保留老樹、廠區、倉庫、鐵道、水泥圍欄等部分，將整體增加三公頃的綠地與一公里的休閒步道。值得一提的是，新營鐵道地景公園的每一標點處皆有詳細介紹，具有寓教於樂的意義，而且不知不覺有了順著路線走，就能走回新營繁榮光景的錯覺。

圖／IG@chuang1028

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地址｜台南市新營區新進路57號

弎弌和茗園

建於昭和11年，由土木包商本田三一先生興建的「本田三一宅」，後來轉為新營縣府的官舍，而現在則是藝文空間「弎弌和茗園」，主要推廣茶文化和各式講座課程。弎弌和茗園的建築結構多為檜木，因此置身於屋內可以明顯聞到檜木香氣，不過進入館內需要脫鞋，並且穿著襪子，藉此維護古蹟地板。而在弎弌和茗園的榻榻米上體驗泡茶、品茗和吃點心，也是鹽水最夯的IG打卡景點之一唷！

圖／IG@jason19830913

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地址｜台南市新營區大同路39號

電話｜06 632 0586

營業時間｜11:00-19:00（週一～週二公休）

新營美術園區

「新營美術園區」位在嘉南水圳支線旁，以城市即是美術館的概念打造，邀請民眾盡情走入藝術空間！市府特別邀來藝術家不二良為新營美術園區創作，將招牌小鼠結合課桌椅，其公仔擺放於新營美術園區各處，此外還有繽紛奪目的七彩長廊與多樣化的互動設施，不只超好拍，光是在這裡散步就可以感到心情愉悅，因此受到相當多大人小孩的喜愛。

圖／IG@tw.papago319

圖／IG@gmppa0123

地址｜台南市新營區公園路一段139號

電話｜06 632 2231

華味香鴨肉羹

新營吃什麼？被稱為台灣鴨肉羹始祖的「華味香鴨肉羹」，是很多人到台南必吃的鴨肉老店。華味香鴨肉羹傳承自潮州經典口味，提供鴨麵羹、鴨肉飯、鴨肉麵、鴨油炒飯、鴨香蘿蔔糕等各式各樣的鴨類餐點，尤其是鮮而不膩的滷汁，不僅口齒留香，更是超級下飯！我們也推薦大家點盤切片鴨肉，份量足且肉也十分軟嫩，邊吃邊讓人想起記憶中的古早味，難怪可以在地飄香八十載～

圖／IG@suilovefood

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地址｜台南市新營區新進路二段474號

電話｜06 656 5252

營業時間｜10:00-20:30

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