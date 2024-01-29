這棵太狂了！秘境中的「洋紅風鈴木」霸氣滿開 「一棵抵整片」驚豔程度直接爆表
一棵抵整片！位於嘉義大林的「明華生態園區」擁有一棵獨立而醒目的洋紅風鈴木，許多人慕名而來就為一睹它的滿開和美麗，網友們到訪後紛紛表示「(花)開得十分壯觀漂亮」、「美極了」、「這棵太爆炸了啦」，絕對要親訪見證一番。
嘉義「明華生態園區」看得到濕地型各類水生植物，像是香蒲、水蘊草、睡蓮，還有台灣欒樹、玉蘭花、銀葉樹等多種景觀花樹，池中豐富生態也適合親子到此遊憩。其中，園區內一棵洋紅風鈴木更成為了該地的標誌性代表，整棵樹霸氣滿開，滿滿的粉紅花朵為整片空間增添繽紛與鮮活感，許多人看到照片都驚呼「好狂」、「爆炸的美」、「好炸」，忍不住讚嘆它的茂密盛放。
除了這棵必訪洋紅風鈴木外，園區裡的水池設計與步道也受到遊客讚賞，整體規劃令人感到放鬆舒適，不少人都非常推薦，評價這裡是個能夠脫離都市煩憂的獨立小天地。
明華生態園區
地址：嘉義縣大林鎮明華里
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