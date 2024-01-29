快訊

6旬翁連續酒駕被罰54萬不繳 上千坪農地「市價千萬」遭查封

美景殺手？伯朗大道旁搭帳篷「招商」掀論戰 鄉公所發聲了

這棵太狂了！秘境中的「洋紅風鈴木」霸氣滿開 「一棵抵整片」驚豔程度直接爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@bruce570318、IG@zpopzin授權
圖／IG@bruce570318IG@zpopzin授權

一棵抵整片！位於嘉義大林的「明華生態園區」擁有一棵獨立而醒目的洋紅風鈴木，許多人慕名而來就為一睹它的滿開和美麗，網友們到訪後紛紛表示「(花)開得十分壯觀漂亮」、「美極了」、「這棵太爆炸了啦」，絕對要親訪見證一番。

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

嘉義「明華生態園區」看得到濕地型各類水生植物，像是香蒲、水蘊草、睡蓮，還有台灣欒樹、玉蘭花、銀葉樹等多種景觀花樹，池中豐富生態也適合親子到此遊憩。其中，園區內一棵洋紅風鈴木更成為了該地的標誌性代表，整棵樹霸氣滿開，滿滿的粉紅花朵為整片空間增添繽紛與鮮活感，許多人看到照片都驚呼「好狂」、「爆炸的美」、「好炸」，忍不住讚嘆它的茂密盛放。

圖／IG@bruce570318授權
圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@zpopzin授權
圖／IG@zpopzin授權

圖／IG@zpopzin授權
圖／IG@zpopzin授權

除了這棵必訪洋紅風鈴木外，園區裡的水池設計與步道也受到遊客讚賞，整體規劃令人感到放鬆舒適，不少人都非常推薦，評價這裡是個能夠脫離都市煩憂的獨立小天地。

明華生態園區

地址：嘉義縣大林鎮明華里

編輯推薦

風鈴木 濕地 秘境 步道 美景

相關新聞

超隱密的在地人愛店！ 鄉間鐵皮屋裡吃當歸鴨麵線，「酥炸紅糟肉」必點

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 崙仔當歸鴨肉麵線 | 雲林元長美食，之前介紹元長鄉相當隱密的平價桶仔鵝，這次朋友提議到元長鄉吃吃喝喝，我們找尋到這間鄉間傳奇隱密的當歸鴨麵線店，田野小路間鐵皮屋

這棵太狂了！秘境中的「洋紅風鈴木」霸氣滿開 「一棵抵整片」驚豔程度直接爆表

一棵抵整片！位於嘉義大林的「明華生態園區」擁有一棵獨立而醒目的洋紅風鈴木，許多人慕名而來就為一睹它的滿開和美麗，網友們到訪後紛紛表示「這棵太爆炸了...

一定要收藏！「幾米藝術裝置」點亮台南 加碼8天「小團圓燈籠」免費送 活動時間資訊一次看

幾米在台南！治癒系繪本創作「幾米」帶著療癒力量登陸台南新營，即日起在新營文化中心廣場設置戶外藝術裝置，換上新衣與微笑月亮一同點亮夜晚，還有「小團圓燈籠」免費發放，...

超喜氣美景！ 嘉義瑞里「炮仗花夢幻花牆」一長排艷橘紅季節限定秘境 安靜打卡去

超喜氣美景！ 嘉義瑞里「炮仗花夢幻花牆」一長排艷橘紅季節限定秘境 安靜打卡去

台南新飯店「綉溪安平」4大亮點搶先看！一泊三食8千有找

台南於2024年迎來建城400周年，地方各種精彩活動不間斷，新飯店也隨之登場。台南綉溪安平飯店以建築外觀致敬安平古堡，即...

台南異國風味餐盒推薦！多款營養美味、獨家餐盒每天吃不膩

現代人對於飲食消費越來越懂得享受，想要每天吃不一樣異國風味的餐點，又能兼顧性價比以及健康？那「烤盤上，異國風味餐盒」無疑是你最佳選擇，品牌主打豐富的異國風味餐盒搭配，主食、配菜多樣化更是受到許多消費者的青睞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。