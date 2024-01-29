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台南虎頭埤「柳樹桂花巷」漫步香花中、釣魚好愜意

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「柳樹桂花巷」沿線草坡柳樹與桂花分立兩旁。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
「柳樹桂花巷」沿線草坡柳樹與桂花分立兩旁。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】虎頭埤風景區東南岸有一景點「柳樹桂花巷」，全長約800公尺，寬度僅容2人併肩行走，沿線草坡柳樹與桂花分立兩旁，行走植滿桂花湖邊另植有柳樹，目前隆冬正值桂花花開，身置其間可感受幽雅花香。

▲秋冬正值桂花開，置身其間感受優雅花香。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲秋冬正值桂花開，置身其間感受優雅花香。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

位於虎頭埤東南岸環湖步道，有一段稱為「柳樹桂花巷」，全長約800公尺，一邊種植桂花樹，一邊種植柳樹，沿途景緻深幽，充滿迷人的浪漫氛圍，柳樹特有的長條柳枝，總是沿著樹幹自然而低垂下來，甚至隨著微風而輕拂著水面，宛如形成一幅渾然天生的水墨畫作一般，尤其欣賞此種充滿靜謐氣氛的景致，不禁教人覺得心曠神怡而流連忘返，只要是情侶或夫妻走完這一段，感情就能變得更加濃情蜜意。

▲柳樹桂花巷也可釣魚，釣客一邊釣魚一邊聞著桂花香。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲柳樹桂花巷也可釣魚，釣客一邊釣魚一邊聞著桂花香。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，2024年上半年有許多重要的大型活動，除了「台灣燈會」之外，還有「蘭花界奧林匹克」之稱的世界蘭花會議暨展覽，將於2/24開幕，展出至3/10，為期16天；第23屆世界蘭花會議將於大台南會展中心舉辦，每三年舉辦一次，會選擇在不同城市並輪流舉辦於南、北半球，並由國際性、區域性或當地之蘭花組織主辦，另還有即將邁入20屆的台灣國際蘭展將在台灣蘭花生物科技園區盛大舉辦。

▲相傳只要是情侶或夫妻走完這一段，感情就能變得更加濃情密意。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲相傳只要是情侶或夫妻走完這一段，感情就能變得更加濃情密意。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

虎頭埤風景區管理所表示，「台南400」歡迎遊客春節期間可安排到虎頭埤、新化果菜市場及大目降文化園區一日遊，例如武德殿、日式宿舍群、日式庭園、故事館、大目降廣場等，園區周圍充滿日式建築，文化資產及設施密集，是認識大目降文化至今演變的最佳文史遊覽場域。

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