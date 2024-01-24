快訊

選前稱經手「郭台銘公開信」遭黃士修喊告 宣明智：目前與郭無聯繫

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

五大絕美打卡景點！揭開台南夢幻秘境的面紗

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台南旅遊網／提供
圖：台南旅遊網／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南，是台灣歷史最悠久的城市，擁有豐富的歷史文化、節慶人文、自然生態、美食小吃，更有如仙境般的秘境寶藏。台南市政府觀光旅遊局特搜5處夢幻打卡勝地，包括六甲夢之湖、七股國聖港燈塔、北門雙春濱海遊憩區、左鎮泥岩地景以及楠西蝙蝠洞瀑布，這些地方充滿著令人嘆為觀止的美景，絕對是網美們的拍照天堂。 來到台南，除了品嘗地方美食、遊覽古蹟與老街，不妨走一趟秘境夢幻打卡景點，感受台南獨特的網美風景。無論是湖光水色、濱海風情、荒漠、泥岩或神秘瀑布，都將為遊客的相簿增添一道靚麗風景。

【六甲區夢之湖：夢幻湖光水色】

▲六甲夢之湖。　圖：台南旅遊網／提供
▲六甲夢之湖。　圖：台南旅遊網／提供

夢之湖坐落於烏山頭水庫上游地帶，珊瑚狀水域清澈又碧綠，清晨的夢之湖湖面寧靜如鏡，水面上霧氣瀰漫，彷彿置身仙境。湖邊水上農家的竹筏，隨著湖面漣漪的波動輕輕搖曳，宛如桃花源的風景，時光在此彷彿停止流淌。從湖岸的竹林望向湖面，是最佳的角度。

【北門區雙春濱海遊憩區：紅樹林、沙灘、夕陽】

▲北門雙春。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲北門雙春。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

此處最迷人的就是有小忘憂森林之稱的紅樹林，木麻黃枯木、紅樹林生態以及潮水交織而成的枯木濕地水景，不須費力就能輕鬆拍攝美照的療癒系絕美步道。落日時分，走向細沙綿延的海岸線，感受海風輕拂，欣賞夕陽落下海平面壯觀美景，是拍攝浪漫風情的絕佳時刻。

【七股區國聖港燈塔：荒漠中的一道光】

▲國聖港燈塔。　圖：台南旅遊網／提供
▲國聖港燈塔。　圖：台南旅遊網／提供

國聖港燈塔位在台灣本島的極西點，是台灣四極點燈塔之一，高約32.7公尺。黑白相間的方錐形鋼架結構坐落於頂頭額沙洲，蒼茫的景象與多變的夕陽雲彩，形成孤寂荒涼的大漠風情。沙丘、海岸與燈塔在各時段呈現不同的風景，成為攝影玩家取景之地，也是IG網紅們必到的拍照打卡點。

【左鎮區草山月世界：宛如外星球的奇幻之地】

▲左鎮草山。　圖：台南旅遊網／提供
▲左鎮草山。　圖：台南旅遊網／提供

左鎮區的草山月世界，是由砂岩與頁岩所構成的白堊土地形。因地質鬆軟，加上溪流切割地表，造成山岩嶙峋綿延，到處懸崖峭壁，山脊也光禿成鋸齒狀。由於白堊土含高鹼性，使得草木難生，荒地中只有耐旱的剌竹生長。由岡林里往草山月世界的路上，沿途所見盡是稜角分明的特殊地形，營造出一種彷彿走進外太空的氛圍，是探索奇幻之地的不二選擇。

【楠西區蝙蝠洞瀑布：神秘瀑布中的冒險之旅】

蝙蝠洞。　圖：台南旅遊網／提供
蝙蝠洞。　圖：台南旅遊網／提供

蝙蝠洞瀑布藏於灣丘溪的支流之中，曾是蝙蝠棲息的地區，然而受人類活動的影響，今日已難見其蹤跡。瀑布為一處雙洞窟瀑潭圍谷，高達10公尺的瀑布從巨大的岩壁上奔流而下，在水量豐沛的季節，景象十分壯觀。向瀑布上方仰望，由岩石圍繞成的封閉曲線，獨特的地景成為攝影師捕捉自然美景的理想場所。 快來台南，開啟夢幻冒險之旅！更多旅遊資訊可至「台南旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 美景 紅樹林

延伸閱讀

屏東縣最年輕獲鳳凰獎！特搜大隊林家右提醒自己莫忘初衷

警車停跳石公車站惹議 金山警局解釋原由：將改善

圓覺瀑布輕旅行！ 北市內湖肉腳練功記 大溝溪生態豐富、忠勇山步道親民

屏東消防特搜大隊 獲妙光禪寺捐贈逾百萬救災裝備

相關新聞

台南新飯店「綉溪安平」4大亮點搶先看！一泊三食8千有找

台南於2024年迎來建城400周年，地方各種精彩活動不間斷，新飯店也隨之登場。台南綉溪安平飯店以建築外觀致敬安平古堡，即...

台南異國風味餐盒推薦！多款營養美味、獨家餐盒每天吃不膩

現代人對於飲食消費越來越懂得享受，想要每天吃不一樣異國風味的餐點，又能兼顧性價比以及健康？那「烤盤上，異國風味餐盒」無疑是你最佳選擇，品牌主打豐富的異國風味餐盒搭配，主食、配菜多樣化更是受到許多消費者的青睞。

螞蟻人必追！ 2023台南美食懶人包：七家不可錯過的「療癒甜點」 深夜也能吃的到

在台南這座古老而充滿歷史韵味的城市中，夜生活也許沒有臺北這些大城市豐富，但深夜的台南美食卻比任何城市都還豐富。每當夜晚的寧靜降臨時，有不少隱藏在街頭巷尾的台南深夜甜點店默默的在夜裡營業，吸引不少深夜想吃甜食的螞蟻人們。今天讓我們一同探訪七家獨特的點心天堂，品味濃厚的甜蜜滋味，感受台南夜晚繁星閃爍中的甜蜜幸福。無論是甜點愛好者或夜行食客，都將愛上今天這份台南甜點懶人包。

先掛號再領茶！ 台南中西區名店「藥師的私房紅茶」 棄醫開的手搖飲 領茶手續超有趣

udn走跳美食／跟著華少吃吃吃 在台南市中西區府前路上，有好幾間飲料名店，有趣的是，最受台灣人喜愛的知名品牌50嵐被兩個超人氣店家夾在中間，一間是屹立不搖的甜又鮮，另一間則是藥師的私房紅茶，

開店近80年的市場老店！嘉義東市場「溫體羊肉湯」 清甜藥膳湯頭進補暖心也暖胃

udn走跳美食／Mika 說到東市場，大家一定都知道要吃牛雜湯，但其實隔壁的蔡家本產羊肉湯也很厲害喔！也是近70年老店，如果有機會來東市場的話，牛羊各一碗，完美。 是說嘉義人的一早都喝這麼

阿里山林鐵攻略！ 櫻花季體驗「檜木車廂、櫻吹雪」魅力

阿里山林鐵為台灣重要文化資產，是大家一生必搭的火車，每年3、4月阿里山櫻花季，還可以穿梭林間、感受粉紅櫻吹雪魅力，阿里山林鐵有哪些線路、哪些車廂？什麼時間搭得到？一次告訴你！ 為什麼阿里山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。