五大絕美打卡景點！揭開台南夢幻秘境的面紗

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南，是台灣歷史最悠久的城市，擁有豐富的歷史文化、節慶人文、自然生態、美食小吃，更有如仙境般的秘境寶藏。台南市政府觀光旅遊局特搜5處夢幻打卡勝地，包括六甲夢之湖、七股國聖港燈塔、北門雙春濱海遊憩區、左鎮泥岩地景以及楠西蝙蝠洞瀑布，這些地方充滿著令人嘆為觀止的美景，絕對是網美們的拍照天堂。 來到台南，除了品嘗地方美食、遊覽古蹟與老街，不妨走一趟秘境夢幻打卡景點，感受台南獨特的網美風景。無論是湖光水色、濱海風情、荒漠、泥岩或神秘瀑布，都將為遊客的相簿增添一道靚麗風景。

【六甲區夢之湖：夢幻湖光水色】

▲六甲夢之湖。 圖：台南旅遊網／提供

夢之湖坐落於烏山頭水庫上游地帶，珊瑚狀水域清澈又碧綠，清晨的夢之湖湖面寧靜如鏡，水面上霧氣瀰漫，彷彿置身仙境。湖邊水上農家的竹筏，隨著湖面漣漪的波動輕輕搖曳，宛如桃花源的風景，時光在此彷彿停止流淌。從湖岸的竹林望向湖面，是最佳的角度。

【北門區雙春濱海遊憩區：紅樹林、沙灘、夕陽】

▲北門雙春。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

此處最迷人的就是有小忘憂森林之稱的紅樹林，木麻黃枯木、紅樹林生態以及潮水交織而成的枯木濕地水景，不須費力就能輕鬆拍攝美照的療癒系絕美步道。落日時分，走向細沙綿延的海岸線，感受海風輕拂，欣賞夕陽落下海平面壯觀美景，是拍攝浪漫風情的絕佳時刻。

【七股區國聖港燈塔：荒漠中的一道光】

▲國聖港燈塔。 圖：台南旅遊網／提供

國聖港燈塔位在台灣本島的極西點，是台灣四極點燈塔之一，高約32.7公尺。黑白相間的方錐形鋼架結構坐落於頂頭額沙洲，蒼茫的景象與多變的夕陽雲彩，形成孤寂荒涼的大漠風情。沙丘、海岸與燈塔在各時段呈現不同的風景，成為攝影玩家取景之地，也是IG網紅們必到的拍照打卡點。

【左鎮區草山月世界：宛如外星球的奇幻之地】

▲左鎮草山。 圖：台南旅遊網／提供

左鎮區的草山月世界，是由砂岩與頁岩所構成的白堊土地形。因地質鬆軟，加上溪流切割地表，造成山岩嶙峋綿延，到處懸崖峭壁，山脊也光禿成鋸齒狀。由於白堊土含高鹼性，使得草木難生，荒地中只有耐旱的剌竹生長。由岡林里往草山月世界的路上，沿途所見盡是稜角分明的特殊地形，營造出一種彷彿走進外太空的氛圍，是探索奇幻之地的不二選擇。

【楠西區蝙蝠洞瀑布：神秘瀑布中的冒險之旅】

蝙蝠洞。 圖：台南旅遊網／提供

蝙蝠洞瀑布藏於灣丘溪的支流之中，曾是蝙蝠棲息的地區，然而受人類活動的影響，今日已難見其蹤跡。瀑布為一處雙洞窟瀑潭圍谷，高達10公尺的瀑布從巨大的岩壁上奔流而下，在水量豐沛的季節，景象十分壯觀。向瀑布上方仰望，由岩石圍繞成的封閉曲線，獨特的地景成為攝影師捕捉自然美景的理想場所。 快來台南，開啟夢幻冒險之旅！更多旅遊資訊可至「台南旅遊網」查詢。

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