台南美食太強大！《米其林指南》1月新入選2家巷弄美味

【旅奇傳媒/編輯部報導】國際美食評鑑雜誌《米其林指南》納入台南進行評鑑進入第三年，繼2023年公布的36間必比登推介店家及20間入選餐廳，日前首度公布今年度新入選，台南共2家店家上榜，分別是位於中西區的「添厚」及學甲區的「順德牛肉湯」，足見台南美食備受肯定。

在《米其林指南》年度的發布會之前，評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。今年1月份台南共有2家店家新入選，都是不容錯過的巷弄美味。正逢「台南400」，從台灣燈會、台灣設計展到台南400的系列活動，正是國內外遊客到訪台南，循著米其林指南的腳步吃遍台南的好時機。

▲台南學甲美食「順德牛肉湯」。 圖：米其林指南官方網站／提供

今年度1月份的2家新入選店家，「添厚」以虔誠的媽祖信仰連結店名及店內裝潢，店內提供精緻細膩的台式家常菜，米其林評審員推薦賣相樸實卻層次豐富的金銀蛋時蔬、料好實在的魷魚螺肉蒜。「順德牛肉湯」開業近三十年，選用每天從屠宰場直送的土產牛肉，由老闆娘現場處理，招牌牛肉湯以牛大骨與牛筋慢火熬煮，味道溫潤鮮美，特別推薦與熱炒牛肉料理及肉燥飯搭配享用，一早吃飽精神滿滿。

觀旅局表示，農曆年即將到來，台南旅遊將邁向下一個高峰，飽受好評的月津港燈節即將在1/27開幕亮燈，春節也接力將在2月初到來，包含鹽水蜂炮、2024台灣燈會及一年一度的國際蘭展，都是非常有口碑且令人期待的活動。

本次《米其林指南》除了台南上榜的2家店家，還有台北2店家上榜，包括義大利 Fine Dining 餐廳「FRASSI」，加入台灣元素的血蛤烏魚子義麵，鮮美無比；「黃記魯肉飯」招牌滷肉飯、經典滷白菜及羹湯，都令人回味。

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