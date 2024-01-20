螞蟻人必追！ 2023台南美食懶人包：七家不可錯過的「療癒甜點」 深夜也能吃的到

在台南這座古老而充滿歷史韵味的城市中，夜生活也許沒有臺北這些大城市豐富，但深夜的台南美食卻比任何城市都還豐富。每當夜晚的寧靜降臨時，有不少隱藏在街頭巷尾的台南深夜甜點店默默的在夜裡營業，吸引不少深夜想吃甜食的螞蟻人們。今天讓我們一同探訪七家獨特的點心天堂，品味濃厚的甜蜜滋味，感受台南夜晚繁星閃爍中的甜蜜幸福。無論是甜點愛好者或夜行食客，都將愛上今天這份台南甜點懶人包。

台南美食深夜甜點：餵食三刻

餵食三刻 圖片來源/ IG@mowmow.eats_

「餵食三刻」是一家營業至凌晨兩點的甜點店，同時也是寵物友善咖啡廳，店內有可愛的店貓，時不時會陪客人玩耍，為顧客增添親切感。咖啡廳的招牌甜點肉桂捲有著香濃的肉桂味，和十足的份量是肉桂愛好者的心頭好。原為工作室的「餵食三刻」於2021年開店經營，雖店內空間不大，但提供舒適的二樓內用座位區，讓顧客在深夜時光中品味美味。

餵食三刻

地址：台南市北區北成路27號

電話：06 283 5577

營業時間：週一到週六16:30–02:00；週日17:30–02:00；週四公休

台南深夜甜點：雀色喫茶

雀色喫茶 圖片來源/ IG@foodie_nana_

「雀色喫茶」隱身於永樂市場的二樓，是家只有內行人才知道的隱藏甜點店。門口的矮門設計，讓人容易忽視原來這就是入口，彎腰進門後彷彿走進小密室。雀色喫茶的空間不大，只有四席座位，建議提前訂位。而甜點品項則是每日限定，可以到他們的IG限動上看當日的甜點品項。這裡平日營業至晚上十點，週末與週五是到晚上十一點才打烊，營造深夜中的獨特甜蜜體驗。

雀色喫茶

地址：台南市中西區國華街三段123之188號永樂市場2樓

營業時間：週一到週四15:00–22:00；週五到週日14:00–23:00

台南深夜甜點：懨懨

懨懨 圖片來源/ IG@south_anan

「懨懨」是2023年初在台南青年路鐵路旁的小巷子裡新開的深夜甜點店。這裡由三層老宅改建，二三樓也都有座位區，不過三樓需要脫鞋入座，樓梯較陡，建議穿著輕巧的鞋子。雖然店內空間較小，但其特色美味的提拉米蘇和鹹蛋黃巴斯克讓顧客陶醉其中，其中提拉米蘇的味道更是特別的香醇，口感滑順，是甜點控們來到這的必點美食。

懨懨

地址：台南市東區前鋒路63巷8號

營業時間：每日15:00–23:00

台南深夜甜點：鹿耳深夜甜點

鹿耳深夜甜點 圖片來源/ @ReadyGo

「鹿耳深夜甜點」白天為早午餐店「鹿耳晚晚早餐」，夜晚則轉型成深夜甜點店。店內座位寬敞且舒適，提供wifi與插座，還有著柔和明亮的燈光，特別適合喜歡深夜做事的夜貓子們。坐落於住宅區，需注意音量以維持寧靜。這裡的鹹食和甜點皆令人驚艷，尤其推薦檸檬塔，帶點檸檬的清香，酸甜度適中，搭配上脆脆的塔皮，成為味蕾的極致享受。

鹿耳深夜甜點

地址：台南市東區林森路一段153巷19號

電話：06 237 0910

營業時間：週四到週日19:00–00:00

台南深夜甜點：今天啥款

今天啥款 圖片來源/ IG@wowfoodie_0408

台南海安路附近巷弄中的「今天啥款」是一家充滿復古氛圍、營業至午夜12點的深夜甜點店。店內有著多款美味甜點，其中許多人推薦的正是巴斯克蛋糕，他們的巴斯克以濃郁的起司口感和扎實的質地為人津津樂道。還有「湯姆貓與傑利鼠乳酪」，以檸檬清香和可愛造型成為招牌之一，並贈送湯姆或傑利的餅乾，為甜點體驗增添一絲童趣。

今天啥款

地址：台南市中西區正德街37巷10號

電話：0972 609 723

營業時間：每日15:00–00:00

台南深夜甜點：腐城招待所

腐城招待所 圖片來源/ IG@tuna_foodlife

在台南的公園路巷弄中，隱身著一座深夜老宅咖啡廳，名為「腐城招待所」。這家咖啡廳以它獨特的環境和美味甜點而聞名，彷彿是一處被時光遺忘的秘境。在這片深夜老宅的靜謐中，「腐城招待所」每週只營業四天，店內招牌提拉米蘇更是甜點中的瑰寶，帶有一點酒味的香濃口感，讓人回味無窮。

腐成招待所

地址：台南市北區公園路746巷27-2號

營業時間：週日到週三19:00–00:59

台南深夜甜點：BelongInn

BelongInn 圖片來源/ IG@bella._.slife

夜晚的神農街道上，有一座老宅翻修而成的深夜咖啡廳「BelongInn」。這裡的二樓是溫馨民宿，一樓則是充滿復古氛圍的咖啡廳。內用空間寬敞舒適，提供顧客一個靜謐而愜意的夜晚休憩場所。在這裡不只有特別好拍照的老宅復古景緻，更有好吃又好喝的菜單選擇。「BelongInn」的甜點選擇多樣，更有多種口味的巴斯克蛋糕，他們家的巴斯克乳酪味道偏重，喜歡乳酪的你可千萬別錯過。

BelongInn

地址：台南市中西區神農街80號

電話：0908 098 955

營業時間：每日16:30–00:00

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