阿里山林鐵攻略！ 櫻花季體驗「檜木車廂、櫻吹雪」魅力

阿里山林鐵為台灣重要文化資產，是大家一生必搭的火車，每年3、4月阿里山櫻花季，還可以穿梭林間、感受粉紅櫻吹雪魅力，阿里山林鐵有哪些線路、哪些車廂？什麼時間搭得到？一次告訴你！

阿里山林業鐵路極具申請世遺的潛力。圖片來源｜欣傳媒

為什麼阿里山林鐵一生必搭？

日治時期興築的文化資產

台灣若要申請世界遺產，阿里山林業鐵路（簡稱阿里山林鐵，又稱阿里山小火車）無疑極具潛力。阿里山林鐵始於日治時期、1906年開始興築，是台灣森林鐵道的先驅，1912年底通車，集森林．登山、高山鐵道於一身，當時鐵道最高達2,584公尺的東埔，為台灣鐵道歷史最高點，也是目前僅存正常運作的森林鐵道。

鐵道達人蘇昭旭曾言，阿里山鐵道、瑞士少女峰鐵道是整個人類登山鐵道史後期的代表作，他希望讓台灣人認識阿里山鐵道的無可取代，讓國際看見阿里山鐵道的普世價值。

阿里山林鐵每年3、4月阿里山櫻花季，還可以穿梭林間、感受粉紅櫻吹雪魅力。圖片來源｜欣傳媒

阿里山林鐵四大獨家特色

阿里山林鐵具有幾項獨家特色。登山鐵路：台灣只有阿里山森林鐵路，是以「登山鐵道」的方式去集材運送，鐵道的建置成本高昂，當年日本人興築時曾幾次因為經費龐大而中斷建造，而其他森林鐵道則是以「集材索道」的方式運送木材。

可以180度俯瞰嘉南平原的「第三觀景台」。圖片來源｜林務署

沿線經歷不同林相：沿線植物從800公尺以下的熱帶林，800至1,800公尺的亞熱帶林，到1,800公尺以上的溫帶林，乘客可體驗由平地開始不同海拔的森林旅行。

螺旋型環繞獨立山：火車因獨立山在前無法直線行駛，特點在於其路線為迎合山形而建，在「樟腦寮車站」即可以遠眺林鐵列車以螺旋型路線蜿蜒下山的景色。

阿里山林鐵具百年歷史的國寶級蒸汽火車，不定期附掛車廂或由機關團體申請包列。圖片來源｜欣傳媒

採用蒸汽火車頭：阿里山林鐵具百年歷史的國寶級蒸汽火車，於1999年修復Shay 26號，後續又修復31號、25號，以及最新完成的21號，不定期附掛車廂或由機關團體申請包列。

目前阿里山林鐵營運的路線包括本線（嘉義至十字路），祝山、沼平、神木3條支線，每日正常發車行駛，祝山線為觀日列車，為配合每日的日出時間，阿里山車站會於前一日公告發車時間並預售車票，沼平線則於每週三附掛檜木車廂。

採用蒸汽火車頭的專開列車為不定期推出、或由機關團體包列。檜來嘉驛-檜木列車訂於今年1月1日~12月31日每週六日及國定假日開行。詳細及最新營運時間班次請查詢公告。

阿里山林鐵營運時間班次、訂票公告

雄獅旅遊近年每年度於阿里山櫻花季期間推出阿里山林鐵賞櫻遊程。圖片來源｜欣傳媒

期間限定阿里山檜木賞櫻列車

搭配美食、獨家觀景 贈送紀念車票

為讓民眾有更多元的賞櫻玩法，雄獅旅遊近年每年度於阿里山櫻花季期間推出包列的阿里山林鐵賞櫻遊程，搭乘擁有百年歷史林鐵列車於山林間欣賞櫻姿，登上第三觀景平台沐浴森林芬多精，還有機會搭到期間限定的檜木列車。

季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，採用仿日本皇室車體打造的檜木車廂。圖片來源｜欣傳媒

感受不一樣的百年森林鐵道

串遊各種賞花景點 特別企畫環島旅遊

雄獅旅遊安排搭乘復古赭紅版的阿里山小火車，獨家贈送每位搭乘林鐵的旅客紀念車票及紀念證書，以在地美食滿足旅客味蕾，例如奮起湖便當、傳統愛玉、草仔粿等，在特定車站與景點由專人導覽解說，櫻花季期間，還安排於頂石棹步道、迷糊步道等地賞櫻，行程北、中、南部皆可出發，串遊朴子溪畔的黃花風鈴木、中社觀光花市、葛瑞絲薰衣草田等不同景點。

季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，則在仿日本皇室車體打造的檜木車廂，從阿里山車站一路到沼平車站，欣賞全台唯一的高山鐵道櫻花美景，晚上入住經典的阿里山文山賓館，隔日再搭乘檜木列車前往沼平車站及對高岳車站，可以看見粉白的櫻花花瓣隨風飄舞，與一旁的木造建築交織成浪漫的春日景色。

另外，雄獅旅遊也規劃環島旅遊，除了搭乘阿里山林鐵，還包含臺灣高鐵、臺鐵藍皮解憂號等多種列車，並結合全台的咖啡之旅、與茶農有約行程，進行深度人文、感官品味的體驗。

近來最受鐵道迷期待的就是阿里山林鐵全新打造檜木車廂「福森號」。圖片來源｜欣傳媒

全新打造「福森號」、「栩悅號」

計畫提供郵輪式列車服務

近來最受鐵道迷期待的就是阿里山林鐵全新打造檜木車廂「福森號」、將舊列車改造為「栩悅號」，徵求民間專業團隊經營，提供郵輪式列車服務，預計4月上路。

「福森號」車裡車外充滿溫潤的藝術氣質，車廂內裝置如畫，與車廂外美景搭襯，同時限定座位可開窗，火車上面有簡易餐車服務，計劃與沿線站點的小農和知名美食合作，提供飲品和在地美食。以有「阿里山迎賓鳥」稱號的「栗背林鴝」為概念改裝舊車廂而成的「栩悅號」，分為包廂席及瞭望席，包廂席可提供家庭、團體旅客擁有共同的半隱私空間，瞭望席則採可旋轉座椅，可以隨時調整喜歡的角度欣賞外窗風景。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300467