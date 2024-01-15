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永康人氣特色美食！必嚐越南麵包、脆皮烤豬 豐富美味無人比

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於永康區大武街的本比屋，鄰近奇美醫院，同時也是當地的美食街，品牌主打專賣越式麵包，每一份都是現點現做，內餡份量也是相當豐富，酥脆帶點嚼勁的麵包體，配上肉片、小黃瓜、生菜、醃蘿蔔等餡料，最後淋上獨家的越式醬汁，獨特的風味兼具多層次的口感，大口咬下超級過癮！吃一個就能感到明顯的飽足感，再點上一杯濃郁香甜的咖啡牛奶，也是當地許多人早午餐的心頭好。

麵包不假他人之手，都是品牌當日現烤出爐，蓬鬆的麵包體帶有滿滿的麥香，酥脆的表皮增添口感，添加內餡使得口感更加豐富，醬汁格外清爽開胃，因此也是許多人早餐的首選，營養滿分的越式麵包，不但方便攜帶食用，也能有明顯的飽足感，帶給你一整天滿滿的元氣。

菜單

脆皮豬肉

當日出爐的脆皮豬肉，是店裡的人氣美食之一，店家為了保持肉質的新鮮品質，每日都是限量販售，金黃外皮超級酥脆、肉質鮮嫩多汁，入口可以明顯聽到卡滋卡滋的聲音，鹹香滋味無比銷魂！單吃都能感受到豬肉的鮮美，無論是單買一份回家加菜或者直接搭配越式麵包品嘗，都非常合適。

脆皮烤豬肉本比

又酥又脆又香的脆皮烤豬肉本比，是店裡的招牌美食之一，配上生菜、小黃瓜、米線襯托出脆皮豬肉的香酥口感，令人越吃越涮嘴，鹹甜醬汁完美融合各項食材，讓人越吃越著迷，多層次口感與豐富的滋味絕對能滿足你挑剔的味蕾！

燒肉本比

經過醃製過後的叉燒肉，本身就帶有獨特的香感，配上鹹甜醬汁以及清爽的生菜配料，點綴出叉燒肉香燻的風味，讓人直呼美味！

牛肚腱本比

喜歡吃牛肉的朋友，牛肚腱本比也是不能錯過的美食，Q彈軟嫩的肉質，保留牛肉本身的香氣，配上蓬鬆的麵包夾雜豐富配料，每口咬下都感到飽滿又過癮，店家給的肉量都是相當有誠意，吃起來更加美味！

來到台南遊玩的朋友，若想尋找一處特色美食，本比屋絕對是您不可錯過的選擇，不僅能夠品嚐到豐富美味的越南麵包料理，更能感受到店家對於餐點的熱情與對品質的堅持，清爽又迷人的滋味，讓顧客能夠吃得安心，享受來自越南特色的美味。


本比屋

店家地址:台南市永康區大武街51號

營業時間:08:00-20:00 周日公休

店家電話:0918596361


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麵包 脆皮豬 燒肉

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