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跟著皇太子遊台南！搜尋鹽村記憶 台江國家公園推限量遊程

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跟著皇太子遊台南行程，包括參觀安順鹽場並進行曬鹽體驗。　圖：台江國家公園管理處／提供
跟著皇太子遊台南行程，包括參觀安順鹽場並進行曬鹽體驗。　圖：台江國家公園管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】內政部國家公園署台江國家公園管理處（簡稱台江處）近期推出兩項活動，包括「跟著皇太子遊台南，走讀史蹟景點及曬鹽體驗」、｢與國家公園有約活動－鹽村記憶」名額有限，有興趣的遊客們快手刀報名參加。

跟著皇太子遊台南，走讀史蹟景點及曬鹽體驗

▲由解說員帶領遊客走讀台南市區史蹟景點。　圖：台江國家公園管理處／提供
▲由解說員帶領遊客走讀台南市區史蹟景點。　圖：台江國家公園管理處／提供

位於台江國家公園區內的「安順鹽場」，為日治時期台灣製鹽株式會社所闢建，曾是當時最進步之鹽田。鹽場完工當年正逢日本裕仁皇太子來台行啟12天，在台南進行2日緊密的視察行程，其中也安排到訪安順鹽場，足見其在台灣鹽業發展的重要地位。台江處為推廣在地文史及活化鹽業歷史場域，自2022年開辦「跟著皇太子遊台南」-台江文史走讀及鹽業體之旅，深獲各界回響，2024年特別規劃2場次，歡迎有興趣的民眾報名參加。

▲循著皇太子台南行啟路線走讀台南市區史蹟景點。　圖：台江國家公園管理處／提供
▲循著皇太子台南行啟路線走讀台南市區史蹟景點。　圖：台江國家公園管理處／提供

本活動將循著皇太子台南行啟路線，由解說員帶領遊客走讀精選的史蹟景點，例如：台南知事官邸、台南州廳、南門尋常小學校、台南孔廟、成大榕園等，聆聽在時空交錯中堆疊出的精采故事；參觀安順鹽場內的古蹟及鹽村特色建物，並實際進行曬鹽體驗，認識如何使用鹽滷水製作美味的豆花、豆腐等。 活動時間為1/21（日）及3/9（六）全天，活動人數每場36人（報名費每人500元），採網路線上報名。

與國家公園有約－｢鹽村記憶」活動　帶您認識安順鹽場的故事

▲透過實境解謎闖關遊戲認識鹽場的故事。　圖：台江國家公園管理處／提供
▲透過實境解謎闖關遊戲認識鹽場的故事。　圖：台江國家公園管理處／提供

台江國家公園區內之安順鹽場，為日治時期建造擁有百年歷史之鹽場。此鹽場經歷了政權變遷與鹽業變革，曾見證台灣曬鹽產業巔峰，鹽田停曬後四周的濕地成為生態保護區，鹽場內則仍保留完整的鹽工社區在不同時期所留下來的歷史建築與環境樣貌，深具產業歷史與自然生態之價值。本活動將透過實境闖關解謎遊戲，帶領大家認識安順鹽場歷史故事，並藉由推鹽教學體驗，品嘗鹽滷豆花，了解鹽村過往生活的樣貌。

▲到鹽田體驗推鹽教學活動。　圖：台江國家公園管理處／提供
▲到鹽田體驗推鹽教學活動。　圖：台江國家公園管理處／提供

活動將於1/27上午舉辦，活動費用每人新台幣200元，包含鹽田活動體驗、鹽滷豆花材料、保險等，名額上限40人，歡迎親子旅客一同走出戶外，用遊戲、解說與五感體驗認識安順鹽場的鹽業歷史文化。※活動報名：https://action.tjnp.gov.tw

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國家公園 豆花 濕地

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