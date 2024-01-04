2024最狂草莓冰！清水堂「巨無霸草莓賓士鍋」浮誇亮相 揪團開吃「爆量草莓＋珍珠＋放大版布丁」

小編搜羅了9個台南景點，古老鹽田的獨特美景、異國風情的水上城市、充滿生命力的裝置藝術、讓人吹著海風在夕陽的照映下，漫步在浪漫氣息中。台南是著名的美食之都，近年致力於發展觀光文創產業和生態環境保育，其中濱海地區的自然美景和潟湖濕地生態更深受遊客們喜愛，古早的鹽業如今也成了台南特有的人文景觀。喜歡海邊的朋友們，趕快將這些海線景點收藏起來，和我們一起去探索秘境吧！

2023-12-31 11:00