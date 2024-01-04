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2024最狂草莓冰！清水堂「巨無霸草莓賓士鍋」浮誇亮相 揪團開吃「爆量草莓＋珍珠＋放大版布丁」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／清水堂粉絲頁
圖／清水堂粉絲頁

開年就要這麼浮誇！台南網紅名店「清水堂」再出大招，打造2024最狂「賓士鍋」，除了巨無霸份量的草莓冰外，還推出了「草莓葡萄賓士鍋」，當季草莓、香甜葡萄一次讓你吃過癮，衝擊視覺的外觀讓網友們都驚呼「太巨大了」、「全台最霸氣的草莓冰」、「會嚼到嘴酸吧」。

圖／清水堂粉絲頁
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台南草莓冰名店「清水堂」以浮誇誘人的份量與真材實料聞名，不論是在地人還是外地人都會慕名而來。2024開年最狂草莓冰登場，清水堂推出「巨無霸賓士鍋」，浮誇份量10人吃綽綽有餘，除了招牌必點草莓款外，店家特別為顧客打造全新「草莓葡萄賓士鍋」，並透露本週加碼再推「白草莓＋葡萄＋草莓賓士鍋」，兩種草莓一次滿足。賓士鍋不僅水果份量超實在，爆量珍珠也沒在手軟，直接實現珍珠自由，還有放大版超人氣布丁也吃得到。

圖／清水堂粉絲頁
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圖／清水堂粉絲頁
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IGer默默分享，實測「巨無霸草莓賓士鍋」真的超大，還能免費加珍珠、加煉乳，且冰裡藏有小驚喜。其他網友看到紛紛表示「超級無敵浮誇」、「草莓控會發瘋」，還有人幽默道「想把臉埋進去」、「這個份量可以吃八百輩子」等，若想吃賓士鍋可於當天上午9點後先向店家預訂喔！

值得一提的是，由於清水堂下週將出新品草莓冰，因此「草莓布丁冰」僅販售至本週，喜歡布丁的朋友也能另外單點，不用怕吃不到囉。

圖／清水堂粉絲頁
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清水堂愛玉專賣店

地址：台南市中西區中正路305號

營業時間：12:00-17:00（週一至四公休）

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葡萄 布丁 必點 水果 冰品 台南美食

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