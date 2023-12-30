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虎頭埤歡慶臺南400 姓名有「臺、南、四、百」元旦免費入園

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夕照虎頭埤風景區。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
夕照虎頭埤風景區。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2024年元旦連假最後一天－1月1日（一）同時也是臺南400第一天，虎頭埤風景區為慶祝此一盛事，姓名中有「臺」、「南」、「四」、「百」的遊客憑身分證件享免費入園，另與臺南市美術學會共同舉辦「2024龍騰虎躍－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」，開放現場報名（每組限定20名，報滿為止），歡迎各位家長帶小朋友到虎頭埤走走，感受湖光山色之美。

市長黃偉哲表示，2024臺南400，本市主辦台灣燈會，而做為臺灣第一水庫的虎頭埤風景區在元旦當天推出優惠活動，姓名中有「臺」、「南」、「四」、「百」任何一字的遊客憑身分證明文件即享免費入園，接下來一整年陸續有許多的文化藝術及活動，詮釋過去400年來走過的歷史足跡，讓全國見證臺南的歷史與未來。

▲「2024龍騰虎躍－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」，開放現場報名。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲「2024龍騰虎躍－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」，開放現場報名。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，寫生比賽分國小高年級、中年級、低年級及幼兒園等4組，各組並取1-3名及佳作10名，分別頒發獎狀、獎金，並採網路預約報名，為鼓勵學子多接觸大自然，增強描寫、比例、線條、顏色的掌控度，對自然環境的再現，各組開放現場報名（每組限定20組，報滿為止），另參賽者免費入園，陪同家屬可享半票入園，歡迎一同前來園區健行野餐。

臺南購物節於2023/7/1~2024/3/10活動期間內，在登記營業地點於臺南市區域範圍內任一合法店家消費並取得統一發票、或收據，金額累計滿100元即可得到1組抽獎號碼(累計200元，可得到2組抽獎序號，以此類推），即可上網登錄取得抽獎資格，最大獎為超過百萬的汽車，還有10萬元現金，來回機票等獎項。

◆ 街頭藝人音樂演出（吊橋咖啡屋）

・12/30(六)

　10:00~12:00 餘音樂坊【電子蕯克斯風演奏】

　14:00~16:00 丽鑫樂隊 【音樂演奏】

・12/31 (日)

　10:00~12:00 南風樂團【薩克斯風演奏】

　14:00~16:00 南風樂團【薩克斯風演奏】

・1/1(一)

　10:00~12:00 電薩達人【電子薩克斯風】

　14:00~16:00 平安【小喇叭吹奏】

※小農市集【112/12/30~113/1/1】：雨豆樹下、全齡式地景遊憩場

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