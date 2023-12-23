「一見雙雕藝術季」七股登場 Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥陪你暢遊臺南

「2023一見雙雕藝術季」在七股鹽山及七股遊客中心盛大開幕展出。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】邁入第12年的「一見雙雕藝術季」，配合「2024台灣燈會在臺南」，首度於冬季舉辦，展期自12/16-2024/3/10，橫跨聖誕節、新春與元宵等重大節日，邀請大家跟著三麗鷗大明星萌翻全場，體驗雲嘉南幸福的白色浪漫氛圍。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處許宗民處長表示，今年鹽雕由往年的室內展，移至戶外，可看性更豐富、欣賞的視野更開拓。佇立於七股鹽山下的活動主雕「臺南400．古往今來」，以高逾5公尺，寬約8公尺創下最大鹽雕作品紀錄，雕出七股遊客中心、安平樹屋等知名景點，再搭配南科、捷運等具未來科技景點，精彩呈現府城400年的過去與未來展望。另外首次在大鹽山上創作的「安平古堡」鹽雕，則是由2,000多位網友票選出最想在鹽山上看見的主題，雙面造型特色鹽雕，掀起網路熱議。

▲Hello Kitty 與鹽雕作品。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

七座特色鹽雕環繞在七股鹽山週邊，由 Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥，再加上交通部觀光署超人氣「喔熊 (OhBear)」組長同「萌」，搭鹽鐵、騎自行車暢遊台南400，古往今來，到安平古堡、赤崁樓、七股鹽山等各地景區據點，吃芒果冰、台南新鮮海滋味，還有鹽份洋香瓜，另外酷企鵝也來和我們招潮蟹比大小，蛋黃哥和黑面琵鷺也有經典畫面，都期待歡迎大家來拍照打卡。歡迎大、小朋友前來「一見雙雕藝術季」，讓可愛又有特色的作品融化一家大小的心。

另外，雲嘉南管理處執行「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，清理出海岸漂流木、蚵架、浮球等海漂廢棄物，製作4座海廢地景藝術。作品「鯨視紀錄」是藝術家與在地居民共同合作完成，成串的蚵殼、大大小小浮球象徵海面跳躍揚起之浪花，尾巴有著散落的海廢物、等待主人穿起的藍白拖鞋及小朋友再次堆起城堡的玩具等，記錄著人們對待海洋的點點滴滴。其他還有「生生不息」、「海底新世界」、「愛情的算計」等主題，海廢藝術讓淘汰的海漂廢棄物，也能華麗變身藝術作品。

▲Hello Kitty、酷企鵝與可愛鹽雕作品合影。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

延續去年與「可樂旅遊」合作深獲好評的套裝行程，今年結合一見雙雕藝術季與2024台灣燈會，推出多條二日、三日遊團體行程，還有搭配高鐵、臺南自選旅宿自由行二日遊，凡訂購者，即可獲得「臺灣好行－西濱快線車票」、「臺南市古蹟觀光旅遊優惠票」，前100名訂購者還享有優惠價。雲嘉南在地業者也同步推出許多套票優惠方案好康行程，一見雙雕藝術季好看、好拍又好玩，歡迎到可樂旅遊官網報名，透過多元行程來探索臺南400雙雕風采。活動期間還有許多系列活動，更多豐富有趣活動資訊，歡迎搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

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