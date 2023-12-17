迎接2024第一道曙光！阿里山日出印象音樂會 必吃點心大公開

奮起湖的甜甜圈。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了即將到來的2024年阿里山日出印象音樂會，想好參加音樂會必吃什麼美味點心了嗎？嘉義縣縣長翁章梁特別推薦，點心控千萬不能錯過在地知名特產，包含奮起湖的甜甜圈及火車餅、用現摘阿里山高山茶製作的炸茶葉、逐鹿部落以老麵發酵製成的老麵包、獲米其林認證二星的奮起福米餅、古早味製作的奮起湖阿嬤草仔粿，全國獲獎無數的阿里山咖啡及台灣獨有種愛玉，暖心甜點豐富了看日出前後的時光。

▲現摘阿里山高山茶製作的炸茶葉。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

2024年阿里山日出印象音樂會即將在元旦當天登場，表演團隊含金量超越歷年！邁向22週年的阿里山日出印象音樂會，今年特邀奪下美國紐約奧尼羅斯影展最佳音樂影片的「十鼓擊樂團」、榮獲維也納國際藝術家大賽第三名的「樂興之時管絃樂團」以及美國 VoiceJam 國際阿卡貝拉大賽第一名「尋人啟事樂團」，以「三聲道」的展現表演，為阿里山日出印象音樂會帶來嶄新的表演型態。嘉義縣文化觀光局表示，本次活動搭配多平台的直播曝光，若當天想躲在溫暖被窩的民眾，也可以線上觀賞活動直播，與現場同步感受新年第一道曙光的溫暖。

▲逐鹿部落以老麵發酵製成的「老麵包」。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局表示，阿里山日出已經是海內外知名的嘉義指標，一生一定要來一次，天氣條件佳時可看到大雲海以及清澈山嵐，這次元旦連假有3天，不用搶機票出國，來嘉義就有媲美國際的美景、表演及揚名國際的點心美食，獲得一站式滿足。

▲奮起福米餅。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

元旦當天因應阿里山日出印象音樂會以及連假出遊人潮，將強化整體阿里山公路沿線之交管措施，請遊客依交管措施行車，並請勿疲勞駕駛，隨時注意路況，也歡迎遊客搭乘大眾交通運輸上山。更多旅遊活動資訊可至「慢遊嘉義」及「阿里山日出印象音樂會」粉絲專頁查詢。

▲奮起湖阿嬤草仔粿。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

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