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天涼好個秋 南化烏山踏青 順遊享受美人湯

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台灣獼猴園區的闔家歡畫面。　圖：台南市政府觀光旅遊局（劉漢隆）／提供
台灣獼猴園區的闔家歡畫面。　圖：台南市政府觀光旅遊局（劉漢隆）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】南化區的烏山有豐富的旅遊資源，例如烏山健康步道、烏山獼猴園區都是美麗的自然生態，有興趣的遊客可趁著登山好時節，前往烏山漫步踏青。

▲龍湖步道。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲龍湖步道。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

龍湖登山步道及紫竹登山步道，這幾年經市府修繕維護，如於龍湖步道入口辦理邊坡及排水功能改善，並延伸步道至新增的休憩平台，以及修繕紫竹登山步道山頂的竹子尖觀景平台等，有效提升登山遊憩服務品質，歡迎遊客趁著秋冬季節前往登山健行，除了可以活絡筋骨、吸收山林裡的芬多精，也可順道拜訪周邊的龍湖寺、紫竹寺等寺廟，悠閒的欣賞山嵐美景。

▲龍湖寺。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供
▲龍湖寺。　圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市政府觀光旅遊局表示，來到南化區旅遊，除可欣賞豐富的自然生態以外，還可前往南化水庫、龍王瀑布、幽情瀑布、台灣獼猴園區、鏡面水庫等旅遊景點，其中烏山台灣獼猴園區位於龍湖寺旁，是台灣唯一的台灣獼猴園區，至今已超過了100隻，因區內的台灣獼猴長期與人接觸，所以不畏懼人類，但也提醒登山遊客，禁止餵食獼猴，也禁止用任何方式逗弄、挑釁獼猴。南化遊客中心位於烏山腳下，提供淋浴間及熱開水，讓自行車族及遊客有個舒適休憩空間；南華觀光產業促進會12/10 13:00-17:00將於遊客中心舉辦東蚤西蚤尋寶市集以及草地音樂會，歡迎遊客共襄盛舉。

▲紫竹寺。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲紫竹寺。　圖：高雄市政府觀光局／提供

若時間充裕，不妨延伸行程，在秋涼的季節走訪鄰近楠西的龜丹溫泉泡美人湯，保證通體舒暢、不虛此行；更多旅遊訊息可至「台南旅遊網」查詢。

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