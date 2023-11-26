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變著花樣吃！創意刈包柑仔店 牛肉、干貝都能加 還有冬令湯品超推

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

刈包這樣吃那樣吃～傳統小吃也能變著花樣加入滷牛肉、干貝、泰式還有日式燒肉風味。

創意刈包的位置就在永華路靠近金華路這一段，大大的招牌也還是很顯眼。阿姨一早六點就開賣～上班族經過路過想吃個飽飽也是沒問題的！！

創意刈包主要是提供外帶服務，店裡除了刈包還推出冬令熱湯！！一個刈包加上一個湯品就是滿足的一餐～剛剛好。

創意刈包菜單

店裡販售的品項除了古早味刈包，還有筍乾扣肉、日式燒烤、泰式酸辣和干貝黑胡椒牛肉刈包。另外還有四神湯、純麻油雞湯（可加麵線）。

古早味刈包

古早味裡包著肥瘦勻稱的五花肉，夾著爽脆的酸菜。饅頭的麵包體夾著滷透鹹香的五花肉，甜甜的花生和香菜的特有香氣～夾著蔬果增添了脆甜爽口⋯！！最重要的是創意刈包的個頭不小～整顆吃完還是很有飽足感的。

干貝黑胡椒牛肉

創意的黑胡椒牛肉式滷到很透有味道的，夾著蔬果酸菜和干貝～整個吃來很有爽勁。

泰式酸辣刈包

帶著泰式香茅特有香氣的刈包～軟嫩的雞肉，口味上是有創意且吃來也很不錯。

四神湯、麻油雞湯

我一定要大推一下麻油雞湯～好濃好香，雞肉也已經煮的很嫩！！濃郁的麻油薑香，入口整個暖香。

四神湯是我覺得cp很高的必點湯品。一份45元，但是湯料裡的小腸、蓮子和薏仁的份量給的很足，煮的也很透爛～湯香味濃好喝。

創意刈包柑仔店

電話：0975919677

地址：台南市南區永華路一段201號

營業時間：上午六點～下午四點（周日公休）

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

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牛肉 古早味 上班族 香菜 燒烤 台南美食

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