來台南搭台灣好行 暢遊《國家地理旅遊》雜誌「2024年全球最酷景點」

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南府城美景再吸引國際目光！英國《國家地理旅遊》雜誌公布「2024年全球最酷景點」，台南以古色古香的歷史建築和小吃入榜，是台灣唯一入榜的景點，推薦大家來台南搭乘台灣好行，可快速接駁遊客至最酷景點及美食店家，輕鬆暢遊大台南。

▲遊客搭乘台灣好行暢遊台南府城。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市長黃偉哲表示，台南擁有豐厚文化底蘊及古蹟建築，也有百年一代一代傳承下來的小吃美食店家，遍佈在大台南37個行政區中，讓各地遊客慕名前來，推薦各地遊客可搭本市台灣好行，輕鬆暢遊台南各大景點及品嚐在地美食，明年正逢「臺南400」，市府亦將辦理台灣燈會、國際蘭展等一系列活動，並持續推廣各式台南美食，歡迎一同共襄盛舉。

▲美攝台南－東洋石碑（賴楠忠攝影）。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲饕客品嚐台南在地清燙牛肉湯。 圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局林國華局長表示，台南市共有6條台灣好行路線，有串接舊府城市區的「88 府城巡迴線」，行經孔廟、林百貨、赤崁樓、神農街等景點；「99 安平台江線」以生態教育為主，行經安平古堡、安平樹屋、台江國家公園管理處、四草生態文化園區及七股鹽山等景點。

串聯山區三大博物館（臺南山上花園水道博物館、臺南左鎮化石園區及臺南市南瀛天文館）的「山博行線」、以西濱鹽業文化景點及浪漫的婚紗美地為特色的「西濱快線」、以關子嶺溫泉及菁寮老街景點為主的「關子嶺線」及行經西拉雅國家風景區內景點的「菱波官田線」，沿線可品嚐擔仔麵、碗粿、鱔魚意麵、清燙牛肉湯、蚵仔煎、虱目魚粥、蝦捲、肉粽等各種台南在地小吃，邀請各地遊客至台南搭乘台灣好行，前往各大熱門景點、征服台南小吃！

觀旅局表示，遊客來台南旅遊可下載《2023台南米其林必比登推介美食交通攻略地圖》結合店家、公車路線及站點資訊發行，公布於「台南旅遊」網站 ，也可使用 TPASS「大臺南公車+臺鐵無限搭399」，暢遊玩遍臺南。

2023關子嶺溫泉美食節（10/14-11/12）等活動也持續進行中，「臺南購物節」（活動期間至明年3/10止）到臺南市合法店家消費，並登錄發票或特約店收據可參加抽獎。更多旅遊及活動相關資訊，請查詢「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野