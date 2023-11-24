網友讚喻「嘉義最強小籠湯包」！ 飄香20餘年「京站永春湯包」現包現蒸　每日限量200籠晚來吃不到

這間嘉義小籠湯包也是我們在粉絲專頁詢問「嘉義西區美食」的時候，粉絲哈佛們推薦這間嘉義小籠湯包給我。

這家嘉義小籠湯包也是相當經典的一間「嘉義西區美食」。這家嘉義小籠湯包距今也有20餘年的歷史了，雖然這家嘉義小籠湯包也是老店了，但至今還是堅持現包現蒸，絕對不會提前蒸起來在那邊「納涼」。就跟著愛吃輝來吃吃看這間嘉義小籠湯包好不好吃吧！

這間嘉義小籠湯包不會太難找，不過停車來說就需要一些運氣成分。

來這間吃，如果不想等太久，還是建議要提早預訂比較好，因為他們真的是現點現桿現蒸。

這裡的工作人員偏年輕，我猜想應該是家人一起顧，都非常熱情親切，不會因為老店就有那種愛理不理的狀態，不僅僅是對我們而已，每一個客人都是相當親切。

這裡的蝦子堅持使用新鮮白蝦，不使用硼砂的蝦子。

原本我是不想點酸辣湯的，因為我們今天要吃很多間，想說試試看小籠湯包就好了，結果！！！！看到這鍋肉條，就非常好奇他們的味道了。

工作檯面不會髒亂不堪，算是整齊乾淨了。

剛蒸出來的小籠湯包真的相當迷人，絕對不是因為漂亮小姊姊開蒸籠才絕對好吃的唷～

鮮蝦+蟹黃 NT$140

首先，我們先嘗試一下鮮蝦，蝦子的口感還不錯，可以清楚感受得到新鮮成度，但其實每一間做湯包的店家，一但是鮮蝦+肉餡製作的配方，就會有鮮度比較淡一些的弱項，不會不好吃，只是鮮度來說會差了一些，也有可能因為蝦子要外漏的關係，皮在收口的扎實度比較沒那麼緊實。

蟹黃湯包的部分就非常好吃，肉餡香氣與鮮度就非常明顯，蟹黃的散發出的甲殼素香氣很濃厚，整個鮮度呈現上就非常迷人。

酸辣湯 NT$50

不諱言，這酸辣湯的價格真的頗貴，但是這只是單單以價格面來說，實際看到酸辣湯實體後，那這個價格我覺得相當合理。大部分的酸辣湯使用的是細肉絲，這裡則是用類似赤肉羹的方式去裹上芡衣，整個吃起來扎實度很充足，其他的配料來說也是給的相當大氣。

整體來說：

這間的水準絕對是在中上，如果開在台南，我基本上絕對會每週吃一次，我在點蟹黃湯包的時候，我就有問說是不是使用紅蘿蔔泥假裝蟹黃，工作人員很曖昧地跟我分享說，我試試看就知道了，害我本來想點蔥花湯包的，不過精算成本以及吃完的感受，我也猜想應該不是真的蟹黃，至於是甚麼，我們就不打破店家的秘密了，一切也都是我的猜想，但這內場經驗豐富的朋友應該都會知道其中奧妙，當然，不是科技與狠活，大家可以放心吃。

至於，這間被網友喻為嘉義最強湯包，老實說，我覺得絕對在前三，但是不是最強湯包我無法百分之百認定，但在我心中不是最強的，可是也是在前三名的寶座。

體驗時間：112/10

京站永春湯包麵館

地址：嘉義市西區中興路341號

時間：1100-1430,1545-2000（週日公休）

電話：05 281 3333

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